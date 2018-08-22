Тестовый санузел

Как и предсказывала «Псковская правда» Финский парк остался без туалета . Расположение новой санитарной точки многие псковичи восприняли крайне негативно, мол, перекрывает вид на исторические красоты.

Как рассказал «Псковской правде» директор муниципального «Северо-Западного центра социологии и маркетинга» Валерий Тюменцев, новое место выбрано «с учетом пожеланий жителей города и туристических агентств для удобства обслуживания туристов».

Пока что туалет работает в тестовом режиме с 11:00 до 20:00, плата за его использование составляет 20 рублей.

«Работаем над круглосуточным режимом, - сообщил Валерий Тюменцев. - Планируется работа и зимой».

После завершения ремонта в кинотеатре туалет переместят к боковой или задней стене. «Где будет удобнее посетителям», - поясняет Валерий Тюменцев.