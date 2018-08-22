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Общество

Тестовый санузел

Раздражавший псковичей туалет из Финского парка начал работать на площади Ленина

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Юлия Шарипова
22 августа 2018 года, 12:58
Фото: Андрей Степанов
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Как и предсказывала «Псковская правда» Финский парк остался без туалета. Расположение новой санитарной точки многие псковичи восприняли крайне негативно, мол, перекрывает вид на исторические красоты.

В Финском парке туалет не успел открыться.
Фото Андрея Степанова.
И вот туалет заработал на новом месте. Его встроили в ограждение вокруг кинотеатра «Октябрь» на площади Ленина. В кинотеатре активно ведут ремонт, чтобы открыть там Центр развития молодежи.

Как рассказал «Псковской правде» директор муниципального «Северо-Западного центра социологии и маркетинга» Валерий Тюменцев, новое место выбрано «с учетом пожеланий жителей города и туристических агентств для удобства обслуживания туристов».

У «Октября» туалет стал частью забора.
Фото Александры Лебедевой из сообщества «Пост-исторический город П.»

Пока что туалет работает в тестовом режиме с 11:00 до 20:00, плата за его использование составляет 20 рублей.

«Работаем над круглосуточным режимом, - сообщил Валерий Тюменцев. - Планируется работа и зимой».

После завершения ремонта в кинотеатре туалет переместят к боковой или задней стене. «Где будет удобнее посетителям», - поясняет Валерий Тюменцев.

Отметим, второй подобный туалет, установленный на парковке за Центром семьи, пока не начал функционировать. Он откроется сразу после подключения электричества. «Ждем в ближайшее время» отметил Валерий Тюменцев. Как ранее сообщал «Псковской правде» руководитель «ЦСМ», разработать проект по электрификации туалета – дорого. Предприятие искало источники финансирования. 

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