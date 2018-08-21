Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Сами с ТОСами

Как «упаковать» и продавать город, что такое ТОС и как в него объединиться

Текст:
Алёна Комарова
21 августа 2018 года, 08:56
Фото: Дарья Хваткова
0

Искать изюминку в каждом малом поселении, малом городе. Ее сохранить и использовать в качестве ресурса развития. Как найти эту самую изюминку и как правильно с ней работать, обсуждали участники встречи в общественной приемной врио губернатора Михаила Ведерникова 15 августа.

— Нужно понимать, что город — это такой же продукт, который нужно продвигать, — заявил эксперт общественного объединения «Совет горожан» Великого Новгорода, урбанист Роман Золин.

Особенно он отметил, что для развития территории каждый житель должен понимать свою востребованность. Если идеи «насаждаются» только властью — «это не работает». Роман Золин подчеркнул, что малые города и поселения должны стараться быть уникальными.

— Важно не то, что вы продаете, а как вы это делаете, — сказал он.

В подтверждение своих мыслей урбанист рассказал, как происходит перерождение городка Старая Русса, который в царские времена считался русским Баден-Баденом, а затем постепенно деградировал. Сейчас Старая Русса переживает ренессанс.

ШАГ В ТОС

Обсуждение продолжилось на выездном круглом столе в Опочке. Председатель Общественного совета при госкомитете области по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов рассказал, как создать территориальное общественное самоуправление (ТОС). Он дал пошаговую инструкцию: сначала надо создать инициативную группу из не менее чем 5 человек, затем определить границы территории, подготовить устав, написать заявление о желании создать ТОС в органы местного самоуправления. Через 30 дней муниципальное образование принимает решение о регистрации.

Алексей Кириллов сообщил, что 23 и 24 августа состоится селектор для районов и волостей, где будут обсуждаться правовые и организационные вопросы по ТОСам.

ПОСТРОИТЬ ЗАНОВО

Через два дня в общественной приемной Михаила Ведерникова обсуждали создание доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан. По словам модератора встречи, члена Совета Федерации от Псковской области Елены Бибиковой, в России проживает 12 млн людей с инвалидностью, которые по большей части замкнуты в «своих стенах» и «совершенно не могут себя реализовать». В Псковской области живет 51 200 человек с ограниченными физическими возможностями, при этом количество детей с инвалидностью с каждым годом растет.

— Если доступная среда будет создаваться только за счет бюджета, мы никогда ничего не сделаем, — заявил начальник регионального управления соцзащиты населения Армен Мнацаканян и сообщил, что с 2013 года область получила на создание доступной среды 106 млн рублей. При этом он посетовал, что у нас зачастую используются дешевые материалы, а архитекторы «отдают все в руки подрядчикам». Большой проблемой является не приспособленное для нужд маломобильных граждан жилье, которое «легче взорвать и заново построить». В то же время заместитель председателя областного Собрания депутатов Виктор Остренко обратил внимание, что «на самом деле при имеющихся ресурсах есть все возможности двигаться вперед». 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Здоровье
22 августа 10:27

Острая боль

Как попасть к детскому стоматологу

Общество
21 августа 10:18

Капитан «Команды»

Проекты «Команды 2018» станут частью стратегии развития Псковской области

Общество / Образование
20 августа 10:34

Школьникам пора

Новые школы в Великих Луках, Дно и Гдове, новая мебель и видеокамеры, «Кванториум» с беспилотниками и 680 мест в яслях
  • Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
  • 22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
  • Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
  • Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
  • Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
  • За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
  • «Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
  • После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
  • Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

    • 21 августа

  • Очевидцы: в псковском «Акваполисе» из-за дождя пробило потолок
  • В Пскове утвердили эскиз ганзейского знака – Ганзейской ладьи
  • Михаил Ведерников: Олимпийских игр на Ганзе в Пскове не будет
  • Ольга Торбич: Мы хотим быть единым окном для бизнеса
  • Эльмира Ахмеева: Инвесторы хотят видеть стабильные правила ведения бизнеса в регионе
  • Хочу поблагодарить сотрудников аптеки на Октябрьском проспекте – Нина Ильина
  • Более 100 поправок к проекту о пенсионных изменениях поступило в Государственную думу
  • Нина Карпова: Желаю всему персоналу Псковской городской больницы здоровья. Так держать!
  • Дмитрий Макеев: За рубежом не знают наши товары, поэтому мы создали бренд Made in Russia
  • В Пскове открылась выездная сессия Петербургского международного экономического форума
  • К очередным этапам капитального ремонта готовится здание псковского ЗАГСа
  • Сократить стаж, который дает право на досрочную пенсию, предложила «Единая Россия»
  • «Единая Россия» предлагает отменить пенсионные льготы для депутатов
  • В Пскове и Великих Луках росгвардейцы задержали нарушителей закона и передали их полиции
  • Андрей Турчак: Позиция единороссов заключается в сохранении пенсионного обеспечения
  • Установлены личности островичей, отобравших у школьника телефон с наушниками
  • 25 августа в центре Острова впервые пройдут соревнования по автомногоборью5
  • После встречи Михаила Ведерникова с Владимиром Путиным Псковская область получит дополнительную помощь
  • В ЕР предложили ввести дополнительный отпуск для лиц предпенсионного возраста

    • 20 августа

  • Грозы и сильный ветер возможны завтра на территории Псковской области
  • 80 кубометров рыболовных сетей достанут из водоёмов Псковской области в этом году

    • Новости

    Транспорт
    Светлана Синцова 21 августа 10:42

    5 фактов о «Ласточке»

    В дорогу можно брать домашних животных, а время в пути — максимально короткое

    Общество
    17 августа 12:29

    Жилья не дадим

    Надежды сироты на получение жилья от государства не оправдались

    Общество
    17 августа 09:50

    Сэкономили два раза

    После ремонта в сквере вокруг памятника Кирову поставят старые скамейки и урны