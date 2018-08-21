Сами с ТОСами

Искать изюминку в каждом малом поселении, малом городе. Ее сохранить и использовать в качестве ресурса развития. Как найти эту самую изюминку и как правильно с ней работать, обсуждали участники встречи в общественной приемной врио губернатора Михаила Ведерникова 15 августа.

— Нужно понимать, что город — это такой же продукт, который нужно продвигать, — заявил эксперт общественного объединения «Совет горожан» Великого Новгорода, урбанист Роман Золин.

Особенно он отметил, что для развития территории каждый житель должен понимать свою востребованность. Если идеи «насаждаются» только властью — «это не работает». Роман Золин подчеркнул, что малые города и поселения должны стараться быть уникальными.

— Важно не то, что вы продаете, а как вы это делаете, — сказал он.

В подтверждение своих мыслей урбанист рассказал, как происходит перерождение городка Старая Русса, который в царские времена считался русским Баден-Баденом, а затем постепенно деградировал. Сейчас Старая Русса переживает ренессанс.