Сами с ТОСами

Искать изюминку в каждом малом поселении, малом городе. Ее сохранить и использовать в качестве ресурса развития. Как найти эту самую изюминку и как правильно с ней работать, обсуждали участники встречи в общественной приемной врио губернатора Михаила Ведерникова 15 августа.
— Нужно понимать, что город — это такой же продукт, который нужно продвигать, — заявил эксперт общественного объединения «Совет горожан» Великого Новгорода, урбанист Роман Золин.
Особенно он отметил, что для развития территории каждый житель должен понимать свою востребованность. Если идеи «насаждаются» только властью — «это не работает». Роман Золин подчеркнул, что малые города и поселения должны стараться быть уникальными.
— Важно не то, что вы продаете, а как вы это делаете, — сказал он.
В подтверждение своих мыслей урбанист рассказал, как происходит перерождение городка Старая Русса, который в царские времена считался русским Баден-Баденом, а затем постепенно деградировал. Сейчас Старая Русса переживает ренессанс.
Обсуждение продолжилось на выездном круглом столе в Опочке. Председатель Общественного совета при госкомитете области по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов рассказал, как создать территориальное общественное самоуправление (ТОС). Он дал пошаговую инструкцию: сначала надо создать инициативную группу из не менее чем 5 человек, затем определить границы территории, подготовить устав, написать заявление о желании создать ТОС в органы местного самоуправления. Через 30 дней муниципальное образование принимает решение о регистрации.
Алексей Кириллов сообщил, что 23 и 24 августа состоится селектор для районов и волостей, где будут обсуждаться правовые и организационные вопросы по ТОСам.
Через два дня в общественной приемной Михаила Ведерникова обсуждали создание доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан. По словам модератора встречи, члена Совета Федерации от Псковской области Елены Бибиковой, в России проживает 12 млн людей с инвалидностью, которые по большей части замкнуты в «своих стенах» и «совершенно не могут себя реализовать». В Псковской области живет 51 200 человек с ограниченными физическими возможностями, при этом количество детей с инвалидностью с каждым годом растет.
— Если доступная среда будет создаваться только за счет бюджета, мы никогда ничего не сделаем, — заявил начальник регионального управления соцзащиты населения Армен Мнацаканян и сообщил, что с 2013 года область получила на создание доступной среды 106 млн рублей. При этом он посетовал, что у нас зачастую используются дешевые материалы, а архитекторы «отдают все в руки подрядчикам». Большой проблемой является не приспособленное для нужд маломобильных граждан жилье, которое «легче взорвать и заново построить». В то же время заместитель председателя областного Собрания депутатов Виктор Остренко обратил внимание, что «на самом деле при имеющихся ресурсах есть все возможности двигаться вперед».