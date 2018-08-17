Жилья не дадим

Две недели назад мы рассказали историю Игоря Савинкина, который обратился к нам за помощью. Ответ из соцзащиты оптимизма не прибавил, но историей заинтересовался юрист.

Игорь родился в Петербурге, но его маму обманули черные р­иелторы, и семья оказалась в Дедовичском районе. А когда Игорю было двенадцать, его мама и вовсе пропала без вести. До сих пор он ничего не знает о ее судьбе.

Игорь вырос в детском доме, сейчас он работает в Пскове и снимает здесь комнату. Его жилье в Дедовичском районе давно пришло в негодность. Чиновники из опеки не позаботились о том, чтобы сохранить квартиру в пригодном состоянии. Игорь рассчитывал, что у него есть право получить жилье в Пскове.

Мы отправили запрос в Государственное управление соцзащиты и получили оттуда дежурный ответ, который лишает Игоря Савинкина надежды на получение жилья от государства.

«Право на обеспечение жильем носит заявительный характер, — пришел ответ за подписью руководителя областного управления соцзащиты населения Армена Мнацаканяна. — По сообщению территориального отдела Дедовичского района, Савинкин И. С. на учете в органах местного самоуправления не состоял, с заявлением об обеспечении жилым помещением до достижения возраста 23 лет не обращался. Кроме того, Савинкин И. С. является собственником ½ доли жилого помещения в поселке Городовик Дедовичского района. Учитывая данные обстоятельства, право на обеспечение жилым помещением в соответствии с действующим законодательством в сфере жилищных прав детей-сирот и лиц из их числа Савинкин не имеет. Дополнительно сообщаем, что с заявлением о постановке на учет нуждающихся в обеспечении жилым помещением на общих основаниях Савинкин И. С. вправе обратиться в органы местного самоуправления по месту жительства (регистрации)».

К счастью, нашлись юристы, которые готовы побороться за права Игоря и попробовать отстоять его право на получение жилья в суде. Мы обязательно расскажем о финале этой истории.

Также Игорь просит откликнуться сирот, у кого есть положительный судебный опыт в решении подобных вопросов. Контакты молодого человека в редакции.