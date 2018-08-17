Сэкономили два раза

Газон засеют мятликом и полевицей, сохранят гранитное замощение вокруг памятника, саму скульптуру подсветят и сделают пространство вокруг нее удобным для маломобильных псковичей.

В ноябре жителям Пскова предстанет обновленный сквер у памятника Кирову на Октябрьском проспекте. Первый этап приведения этого места в порядок состоялся еще в прошлом году, о чем подробно рассказывала «Псковская правда». Скульптуру отмыли гидроструйным способом, очистили постамент, привели в порядок швы и цветочницу – специальную ложбинку для возложения гвоздик. В этом году выделены деньги на сквер вокруг памятника.

Электронный аукцион на сайте госзакупок выиграла фирма «Дом», предложив выполнить работы за 4 657 086 рублей и 20 копеек. Цена по сравнению с первоначальной снизилась почти на 250 тысяч рублей. Контракт заключен 12 июля, с этого момента исполнитель уже может приступать к выполнению работ. Рабочие на объект вышли примерно через месяц после заключения контракта, то есть буквально на днях. Сейчас в сквере вскрыт асфальт, проход на территорию огорожен ленточками.

Что предстоит сделать за оставшееся время? Заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова рассказала «Псковской правде», что работы по благоустройству сквера предполагают несколько составляющих. Асфальтовое покрытие пешеходных дорожек заменят тротуарной плиткой. Как следует из документов на сайте госзакупок, это будет гладкая серая брусчатка-кирпичик. Бордюры демонтируют и заново установят на бетонное основание, а там, где бордюров сейчас нет, установят новые. Некогда красивое гранитное покрытие вокруг памятника к настоящему моменту изрядно потрепано временем. Его уложат заново и добавят недостающие плиты. Уличные светильники заменят на новые светодиодные, да плюс еще подсветят сам памятник с четырех разных точек. В сквере обустроят ливневую канализацию. Газоны засеют мятликом луговым, овсяницей красной, райграсом пастбищным, полевицей.

Благоустройство произведут таким образом, чтобы в обновленном сквере было удобно маломобильным псковичам – инвалидам-колясочникам и мамам с детскими колясками.

Гарантия на все работы – 5 лет.

Интересно, что проект, разработанный в прошлом году, предполагал замену скамеек и урн. Сейчас в сквере стоят обычные лавочки, а должны были появиться «диваны» с изящно изогнутыми спинками. И такие же, как на улице Пушкина, круглые урны на столбиках. В контракте на благоустройство, заключенном 12 июля, о новых скамейках и урнах нет ни слова. По данным «Псковской правды», их вычеркнули для экономии. После ремонта в сквер, скорее всего, вернут те же малые архитектурные формы, что уже там стоят.

- Финансирование урезали значительно, - подтвердила в разговоре с «Псковской правдой» Мария Акименко, директор городского «Стройтехнадзора». - Вопрос еще решается. Если найдем средства, то заменим. Предполагалась также укладка брусчатки вдоль сквера по улицам Гоголя и Некрасова, но на это денег тоже не нашлось.