Ремонт лифта за счёт жильцов

Данный вопрос читательницы очень серьезный и требует внеплановой проверки. В связи с этим разъясняю, что комитет уполномочен осуществлять надзорную деятельность в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Основанием для проведения внеплановой проверки является поступление в государственный орган контроля обращений граждан о нарушении обязательных требований жилищного законодательства. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Таким образом, данное обращение, поступившее через газету и содержащее сведения о возможном нарушении управляющей компанией лицензионных требований, не может служить основанием для проведения внеплановой проверки (и, соответственно, привлечения к административной ответственности). Просим читательницу обратиться в комитет с письменным заявлением по почте или принести его непосредственно в приемную. Также можно записаться на личный прием.