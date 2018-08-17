Ремонт лифта за счёт жильцов

«Псковская правда» и инспекция жилищного надзора начали проект «Спроси у жилнадзора». Регулярно инспекцию в надежде на ее всесильность заваливают десятками писем со всей области. Проблемы, стоящие перед собственниками из разных муниципалитетов, зачастую похожи. На наиболее острые и типичные из них инспекция даст ответы на страницах нашего издания. Хотите увидеть ответ и на свой вопрос? Звоните в редакцию 8 (8112) 57-31-23 или присылайте вопросы на электронную почту pravda@pravdapskov.ru с пометкой в теме письма «Спроси у жилнадзора».
«У нас в подъезде 9-этажного дома поменяли лифт. Не прошло и года, как управляющий блок вышел из строя. Устанавливал его «Лифтмонтажсервис». Лифт стал работать, а сумму за ремонт в 26280 рублей разбросали на жильцов 36 квартир. Причины поломки не установлены, как нам сказали, гарантии на него нет, так как лифт куплен давно, лежал на складе долго, установили его по договору, поэтому ремонт за наш счет. А если он снова сломается по неизвестной причине, мы будем снова платить? Правомерно ли с нас взяли плату за замену блока?»
Людмила Антоновна Резкова, Псков
Данный вопрос читательницы очень серьезный и требует внеплановой проверки. В связи с этим разъясняю, что комитет уполномочен осуществлять надзорную деятельность в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Основанием для проведения внеплановой проверки является поступление в государственный орган контроля обращений граждан о нарушении обязательных требований жилищного законодательства. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Таким образом, данное обращение, поступившее через газету и содержащее сведения о возможном нарушении управляющей компанией лицензионных требований, не может служить основанием для проведения внеплановой проверки (и, соответственно, привлечения к административной ответственности). Просим читательницу обратиться в комитет с письменным заявлением по почте или принести его непосредственно в приемную. Также можно записаться на личный прием.
Полуэктов Полуэкт Полуэктович
СПРАВКА
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