Капитальные вопросы

Продолжаем публиковать ответы на вопросы жителей Псковской области, заданные во время прямой линии, которую в редакции «Псковской правды» провел врио губернатора Михаил Ведерников. На вопросы по теме ЖКХ отвечает председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов. Владимир Иванов, Серёдка, Псковский район: «Живу в коммунальном доме. Дом уходит. Одна сторона фундамента развалилась. В соседних квартирах никто не живет. Я в этом доме около 20 лет проживаю, а не ремонтируется дом более 50 лет. За коммунальные услуги платим исправно. Из района приезжали чиновники, посмотрели дом и уехали. На этом все». «Ваш дом является домом блокированной застройки и, как следствие, не может быть включен в региональную программу капремонта. Две квартиры в нем являются частной собственностью, одна — муниципальной. Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями. По информации администрации Псковского района, обращений, жалоб, заявок от собственников помещений дома на его техническое состояние в адрес управляющей организации — МУПП ЖКХ Псковского района или самой администрации не поступало. Для поддержания дома в нормативном техническом состоянии собственникам помещений необходимо обратиться в управляющую организацию. Дополнительно сообщаю, что указанный дом не значится в перечне домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года и подлежащих расселению. В реестре вновь выявленного аварийного жилья дом также не значится. Признание дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции относится к исключительной компетенции межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда, создаваемой органом местного самоуправления в соответствии с нормами указанного постановления. Для проведения обследования дома в соответствии с положением собственники жилых помещений вправе обратиться в администрацию Псковского района с заявлением и приложением следующих документов: заключение специализированной организации, проводящей обследование; копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, или другие документы, подтверждающие их права проживать в этих жилых помещениях (копии договоров социального найма); иные заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания (по усмотрению заявителей). В случае признания дома аварийным расселение дома будет обязательным для органов местного самоуправления».

100% КОМПЕНСАЦИЯ

Людмила Д., Великие Луки: «Человек платит за капремонт, ему исполняется 70 лет, он собирает пачку документов, и ему должны перечислять какую-то сумму обратно. Три раза заплатили, а потом сказали, что денег нет. А 80-летние тоже получают квитанции, хотя не должны платить по закону. Кто наведет с этим порядок?» Нина Елецкая, Остров: «Живем в двухэтажном доме без удобств, в доме ни воды, ни отопления. Вода в колонке на улице замерзает. А за капремонт сумма приходит, как за благоустроенный дом — 6,50 рублей. Нас 8 семей в доме, и мы готовы платить половину этой суммы. Нельзя ли разобраться с этим?» «Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственниками в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, а также в случае принятия исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления решений об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом. Собственники помещений в многоквартирном доме освобождаются от обязанности уплачивать взносы на капитальный ремонт начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение об изъятии такого земельного участка. Других оснований для неоплаты взносов на капитальный ремонт не имеется. В соответствии с законом «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области» компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется: одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, — в размере 50 %, одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, — 100 %, собственникам жилых помещений, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, достигших возраста 70 лет, — 100 %. Компенсация — это не освобождение от уплаты взноса на капитальный ремонт, а возмещение понесенных расходов на оплату взносов на капитальный ремонт. Указанная выше компенсация не предоставляется гражданам, получающим компенсацию на уплату взноса на капитальный ремонт по основаниям, предусмотренным федеральным законодательством. При наличии в собственности у граждан более одного жилого помещения компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется по одному жилому помещению по выбору гражданина. Для получения мер социальной поддержки, а также по вопросу предоставления документов необходимо обратиться с заявлением в орган социальной защиты по месту жительства».

ЛАТКА НА ЛАТКЕ

Николай Ефременков, Дедовичи: «В августе 2004 года работники ЖКХ повредили кровлю над первым и вторым подъездами в доме на ул. Егорова, 32. Раньше крыша никогда не протекала, а теперь более 13 лет течет, и эту протечку никто не может устранить. 20 февраля 2009 года дом передан УК «УККГВ-Строй». На момент передачи уже требовался капитальный ремонт кровли, но ничего не было предпринято. Многочисленные латочные ремонты результата не дали, так как выполнялись с нарушением технологии: не соблюдался уклон, наблюдалось отслоение, не полное примыкание к парапету. За эти годы я письменно обращался во все инстанции в области: УК, администрацию района, районную и областную прокуратуру, «Единую Россию», жилищную комиссию, областной комитет по надзору в сфере ЖКХ и лично к Котову, Турчаку и Бибиковой. От всех получал лишь отписки. 69 листов в моей папке переписки. Неоднократные осмотры в присутствии работников прокуратуры, Роспотребнадзора, ведомственной комиссии установили — кровля нуждается в капитальном ремонте, то же самое установил районный суд. Прошу помощи в проведении капремонта нашего дома. Жители верхних этажей страдают от протечек. По закону протечки должны быть устранены в течение суток. А еще температура горячей воды у нас ниже норматива. Перерасчет делать отказываются. С 1991 года проблему не решают». «Дом № 32 на ул. Егорова в поселке Дедовичи включен в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Таким образом, обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений вышеуказанного дома возникла с марта 2015 года. Собственники помещений вышеуказанного дома не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта, соответственно орган местного самоуправления принял решение о формировании фонда капитального ремонта дома на счете регионального оператора — Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области. Согласно региональной программе плановые периоды проведения капитального ремонта общего имущества вышеуказанного дома: — ремонт крыши, подвальных помещений — 2021–2023 гг.; — ремонт фасада, внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, газоснабжения — 2024–2026 гг.; — ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного водоснабжения — 2030–2032 гг.; — ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения — 2027-2029 гг.; — ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения — 203–2035 гг. У регионального оператора отсутствуют правовые основания для проведения капитального ремонта крыши дома № 32 в более ранние сроки. Собираемость взносов на капитальный ремонт по вашему дому составила 78,75 % (начислено 1 002 435,55 руб., оплачено — 789 394,04 руб.).