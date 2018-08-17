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Общество

Капитальные вопросы

Как провести капремонт досрочно и кому положена компенсация

Текст:
Алёна Комарова
17 августа 2018 года, 09:26
Фото: Андрей Степанов
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Продолжаем публиковать ответы на вопросы жителей Псковской области, заданные во время прямой линии, которую в редакции «Псковской правды» провел врио губернатора Михаил Ведерников. На вопросы по теме ЖКХ отвечает председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов.

Владимир Иванов, Серёдка, Псковский район:

«Живу в коммунальном доме. Дом уходит. Одна сторона фундамента развалилась. В соседних квартирах никто не живет. Я в этом доме около 20 лет проживаю, а не ремонтируется дом более 50 лет. За коммунальные услуги платим исправно. Из района приезжали чиновники, посмотрели дом и уехали. На этом все».

«Ваш дом является домом блокированной застройки и, как следствие, не может быть включен в региональную программу капремонта. Две квартиры в нем являются частной собственностью, одна — муниципальной.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями.

По информации администрации Псковского района, обращений, жалоб, заявок от собственников помещений дома на его техническое состояние в адрес управляющей организации — МУПП ЖКХ Псковского района или самой администрации не поступало.

Для поддержания дома в нормативном техническом состоянии собственникам помещений необходимо обратиться в управляющую организацию.

Дополнительно сообщаю, что указанный дом не значится в перечне домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года и подлежащих расселению. В реестре вновь выявленного аварийного жилья дом также не значится.

Признание дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции относится к исключительной компетенции межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда, создаваемой органом местного самоуправления в соответствии с нормами указанного постановления.

Для проведения обследования дома в соответствии с положением собственники жилых помещений вправе обратиться в администрацию Псковского района с заявлением и приложением следующих документов: заключение специализированной организации, проводящей обследование;

копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, или другие документы, подтверждающие их права проживать в этих жилых помещениях (копии договоров социального найма);

иные заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания (по усмотрению заявителей).

В случае признания дома аварийным расселение дома будет обязательным для органов местного самоуправления».

Региональная программа капремонта рассчитана на 30 лет — до 2043 года.
Фото Андрея Степанова

100% КОМПЕНСАЦИЯ

Людмила Д., Великие Луки:

«Человек платит за капремонт, ему исполняется 70 лет, он собирает пачку документов, и ему должны перечислять какую-то сумму обратно. Три раза заплатили, а потом сказали, что денег нет. А 80-летние тоже получают квитанции, хотя не должны платить по закону. Кто наведет с этим порядок?»

Нина Елецкая, Остров:

«Живем в двухэтажном доме без удобств, в доме ни воды, ни отопления. Вода в колонке на улице замерзает. А за капремонт сумма приходит, как за благоустроенный дом — 6,50 рублей. Нас 8 семей в доме, и мы готовы платить половину этой суммы. Нельзя ли разобраться с этим?»

«Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственниками в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, а также в случае принятия исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления решений об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом. Собственники помещений в многоквартирном доме освобождаются от обязанности уплачивать взносы на капитальный ремонт начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение об изъятии такого земельного участка.

Других оснований для неоплаты взносов на капитальный ремонт не имеется.

В соответствии с законом «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области» компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется: одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, — в размере 50 %, одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, — 100 %, собственникам жилых помещений, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, достигших возраста 70 лет, — 100 %.

Компенсация — это не освобождение от уплаты взноса на капитальный ремонт, а возмещение понесенных расходов на оплату взносов на капитальный ремонт.

Указанная выше компенсация не предоставляется гражданам, получающим компенсацию на уплату взноса на капитальный ремонт по основаниям, предусмотренным федеральным законодательством.

При наличии в собственности у граждан более одного жилого помещения компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется по одному жилому помещению по выбору гражданина.

Для получения мер социальной поддержки, а также по вопросу предоставления документов необходимо обратиться с заявлением в орган социальной защиты по месту жительства».

Собираемость взносов в «общий котел» на капремонт в Псковской области составляет 75,72 %.
Фото Андрея Степанова

ЛАТКА НА ЛАТКЕ

Николай Ефременков, Дедовичи:

«В августе 2004 года работники ЖКХ повредили кровлю над первым и вторым подъездами в доме на ул. Егорова, 32. Раньше крыша никогда не протекала, а теперь более 13 лет течет, и эту протечку никто не может устранить. 20 февраля 2009 года дом передан УК «УККГВ-Строй». На момент передачи уже требовался капитальный ремонт кровли, но ничего не было предпринято. Многочисленные латочные ремонты результата не дали, так как выполнялись с нарушением технологии: не соблюдался уклон, наблюдалось отслоение, не полное примыкание к парапету. За эти годы я письменно обращался во все инстанции в области: УК, администрацию района, районную и областную прокуратуру, «Единую Россию», жилищную комиссию, областной комитет по надзору в сфере ЖКХ и лично к Котову, Турчаку и Бибиковой. От всех получал лишь отписки. 69 листов в моей папке переписки. Неоднократные осмотры в присутствии работников прокуратуры, Роспотребнадзора, ведомственной комиссии установили — кровля нуждается в капитальном ремонте, то же самое установил районный суд. Прошу помощи в проведении капремонта нашего дома. Жители верхних этажей страдают от протечек. По закону протечки должны быть устранены в течение суток.

А еще температура горячей воды у нас ниже норматива. Перерасчет делать отказываются. С 1991 года проблему не решают».

«Дом № 32 на ул. Егорова в поселке Дедовичи включен в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Таким образом, обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений вышеуказанного дома возникла с марта 2015 года. Собственники помещений вышеуказанного дома не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта, соответственно орган местного самоуправления принял решение о формировании фонда капитального ремонта дома на счете регионального оператора — Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области.

Согласно региональной программе плановые периоды проведения капитального ремонта общего имущества вышеуказанного дома:

— ремонт крыши, подвальных помещений — 2021–2023 гг.;

— ремонт фасада, внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, газоснабжения — 2024–2026 гг.;

— ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного водоснабжения — 2030–2032 гг.;

— ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения — 2027-2029 гг.;

— ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения — 203–2035 гг.

У регионального оператора отсутствуют правовые основания для проведения капитального ремонта крыши дома № 32 в более ранние сроки. Собираемость взносов на капитальный ремонт по вашему дому составила 78,75 % (начислено 1 002 435,55 руб., оплачено — 789 394,04 руб.).

На конец прошлого года в региональный Фонд капремонта собрано 1 млрд 139,5 млн рублей.
Фото Андрея Степанова
Законодателем предусмотрены следующие варианты проведения капитального ремонта общего имущества вышеуказанного дома:

1. Собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, вправе в любое время самостоятельно организовать и провести капитальный ремонт без использования бюджетных средств и средств регионального оператора. В данном случае региональным оператором будет произведен зачет стоимости ранее проведенных работ и (или) оказанных услуг по капитальному ремонту общего имущества в счет исполнения на будущий период обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт.

2. Собственники вправе в любое время принять решение о прекращении формирования фонда капремонта на счете регионального оператора и формировании его на специальном счете. В этом случае собственники самостоятельно обеспечивают проведение капитального ремонта за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного из перечисленных региональным оператором средств фонда капитального ремонта на специальный счет и накопленных собственниками средств на специальном счете.

При формировании фонда капитального ремонта на специальном счете собственники на своем общем собрании принимают решение о проведении капитального ремонта (определяют перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту; сроки проведения; предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ; лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том числе подписывать соответствующие акты).

В случае если собственниками принято решение об определении ежемесячного взноса на капитальный ремонт в размере минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта РФ, перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроки проведения капитального ремонта в таком доме определяются в соответствии с региональной программой капитального ремонта. Собственники помещений вправе принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние сроки, чем это установлено региональной программой, при условии, что на дату принятия данного решения средств на специальном счете достаточно для финансирования капитального ремонта или выбраны иные способы его финансирования». 

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