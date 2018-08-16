Спортивный дух Псковской ГРЭС

Команды 11 электростанций и Исполнительного аппарата показали свое мастерство в соревнованиях по мини-футболу, волейболу, теннису и стрельбе.

«ЯНТАРНЫЕ» СТРАСТИ

На стадионе «Янтарь» одновременно развернулось шесть спортивных площадок, на которых , бушевал шквал эмоций и адреналина, как среди игроков, так и среди блельщиков.

Команду Псковской ГРЭС представляли лучшие спортсмены. Двадцать сотрудников цехов и отделов во главе с Евгением Голубевым, исполняющим обязанности директора предприятия, плечом к плечу стояли за честь своей станции и показали отличные результаты.

Викторина Бурмистрова, инженер цеха наладки и испытаний оборудования стала победителем в личном женском разряде по теннису, ловко и уверенно обойдя 11 соперников. Первое место в парном смешанном разряде также осталось за Псковской ГРЭС. В этом родному пдприятияю помог Денис Иванов, машинист-обходчик по турбинному оборудованию КТЦ. Викторина Владимировна и Денис – гордость станции, постоянные призеры областных соревнований и спартакиад.