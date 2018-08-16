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Общество

Спортивный дух Псковской ГРЭС

С 30 июля по 1 августа в Подмосковье проходила IX летняя Спартакиада ПАО «ОГК-2»

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Ирина Воробьёва
16 августа 2018 года, 11:14
Фото: Псковская ГРЭС
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Команды 11 электростанций и Исполнительного аппарата показали свое мастерство в соревнованиях по мини-футболу, волейболу, теннису и стрельбе.

«ЯНТАРНЫЕ» СТРАСТИ

На стадионе «Янтарь» одновременно развернулось шесть спортивных площадок, на которых , бушевал шквал эмоций и адреналина, как среди игроков, так и среди блельщиков.

Команду Псковской ГРЭС представляли лучшие спортсмены. Двадцать сотрудников цехов и отделов во главе с Евгением Голубевым, исполняющим обязанности директора предприятия, плечом к плечу стояли за честь своей станции и показали отличные результаты.

Викторина Бурмистрова, инженер цеха наладки и испытаний оборудования стала победителем в личном женском разряде по теннису, ловко и уверенно обойдя 11 соперников. Первое место в парном смешанном разряде также осталось за Псковской ГРЭС. В этом родному пдприятияю помог Денис Иванов, машинист-обходчик по турбинному оборудованию КТЦ. Викторина Владимировна и Денис – гордость станции, постоянные призеры областных соревнований и спартакиад.

Серебряный кубок теперь в руках самых виртуозных и техничных парней – футболистов Псковской ГРЭС.
Фото предоставлено Псковской ГРЭС
Виталий Кудряшов – капитан команды, электромонтер ЭЦ, изначально был настроен на победу и приложил для того все свои усилия.
Фото предоставлено Псковской ГРЭС

МЕТОД АКИНФЕЕВА

«Мы тренировались почти каждый вечер, просчитывали разные ходы, работали над техникой, да и просто привыкали друг к другу – делится Виталий. На мой взгляд, в сборной половину успеха составляет сыгранность команды. Парни молодцы, выложились на 100 поцентов. Особая благодарность вратарю – Ивану Секриеру, который подобно Акинфееву совершил сумасшедший сейв на последних секундах матча и вывел нашу команду в финал. Для нас это очень важная победа!»

Тактика парней – использовать ошибки соперника и строить на них контратаки дала положительные результаты. Александр Иванов – машинист-обходчик по котельному оборудованию, Иван Секриеру – машинист энергоблока КТЦ, Кирилл Степанов и Максим Захаров – электромонтеры ЭЦ, Антон Кириллов – специалист по ГОиЧС, Артем Сидоркевич – инженер управления по сбыту и Юрий Юрин – инженер отдела информационных технологий оставили на поле все свои силы, но принесли долгожданную победу для Псковской ГРЭС!

Чуть-чуть не хватило удачи команде волейболистов, но это послужит стимулом для X, юбилейной Спартакиады, которая пройдет в Адлере.
Фото предоставлено Псковской ГРЭС
8 боевых парней и девчонок мужественно бились до конца, не смотря на ушибы и повреждения, полученные на волейбольном поле. В составе команды Андрей Никандров – старший начальник смены электростанции, Дмитрий Тимофеев – начальник смены ЭЦ, Алексей Иванов – начальник отдела УС, Вадим Филиппов – старший машинист энергоблока, Александр Тимонен – машинист-обходчик по турбинному отделению, Юрий Михайлов – старший начальник смены ЭЦ, Светлана Ефремова – начальник смены ХЦ и Анна Балкунова – инженер отдела охраны окружающей среды.

«Спартакиада важна для единения, формирования командного духа предприятия и поддержания хорошей физической формы сотрудников, – заметил Евгений Голубев. – Я доволен результатами. Наша команда достойно выступила на Спартакиаде ОГК-2 и добавила наград в копилку Псковской ГРЭС».

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