Спортивный дух Псковской ГРЭС

Команды 11 электростанций и Исполнительного аппарата показали свое мастерство в соревнованиях по мини-футболу, волейболу, теннису и стрельбе.
Команды 11 электростанций и Исполнительного аппарата показали свое мастерство в соревнованиях по мини-футболу, волейболу, теннису и стрельбе.
На стадионе «Янтарь» одновременно развернулось шесть спортивных площадок, на которых , бушевал шквал эмоций и адреналина, как среди игроков, так и среди блельщиков.
Команду Псковской ГРЭС представляли лучшие спортсмены. Двадцать сотрудников цехов и отделов во главе с Евгением Голубевым, исполняющим обязанности директора предприятия, плечом к плечу стояли за честь своей станции и показали отличные результаты.
Викторина Бурмистрова, инженер цеха наладки и испытаний оборудования стала победителем в личном женском разряде по теннису, ловко и уверенно обойдя 11 соперников. Первое место в парном смешанном разряде также осталось за Псковской ГРЭС. В этом родному пдприятияю помог Денис Иванов, машинист-обходчик по турбинному оборудованию КТЦ. Викторина Владимировна и Денис – гордость станции, постоянные призеры областных соревнований и спартакиад.
«Мы тренировались почти каждый вечер, просчитывали разные ходы, работали над техникой, да и просто привыкали друг к другу – делится Виталий. На мой взгляд, в сборной половину успеха составляет сыгранность команды. Парни молодцы, выложились на 100 поцентов. Особая благодарность вратарю – Ивану Секриеру, который подобно Акинфееву совершил сумасшедший сейв на последних секундах матча и вывел нашу команду в финал. Для нас это очень важная победа!»
Тактика парней – использовать ошибки соперника и строить на них контратаки дала положительные результаты. Александр Иванов – машинист-обходчик по котельному оборудованию, Иван Секриеру – машинист энергоблока КТЦ, Кирилл Степанов и Максим Захаров – электромонтеры ЭЦ, Антон Кириллов – специалист по ГОиЧС, Артем Сидоркевич – инженер управления по сбыту и Юрий Юрин – инженер отдела информационных технологий оставили на поле все свои силы, но принесли долгожданную победу для Псковской ГРЭС!
«Спартакиада важна для единения, формирования командного духа предприятия и поддержания хорошей физической формы сотрудников, – заметил Евгений Голубев. – Я доволен результатами. Наша команда достойно выступила на Спартакиаде ОГК-2 и добавила наград в копилку Псковской ГРЭС».