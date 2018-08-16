«Под себя» — исключено

— На прошедшей сессии в областное Собрание депутатов внесен отчет о реализации мер антикоррупционной политики администрацией области за 2017 год. Документ весьма основательный и разнонаправленный. Если говорить предметно, какие сегодня действуют механизмы по борьбе с коррупцией?

Сегодня как на федеральном, так и на региональном уровне вопросам профилактики коррупции уделяется очень большое внимание, в связи с чем разработан и принят целый комплекс и законов, и нормативных актов, и программ, которые позволяют эффективно, шаг за шагом, не только искоренять факты коррупции, но и не допускать их. Это очень важно.

И НА РОДСТВЕННИКОВ

— Во-первых, все граждане, поступающие на государственную гражданскую службу и муниципальную службу, предоставляют сведения не только о своих доходах и расходах, имуществе, но и такие же сведения на своих близких. Эти сведения тщательным образом проверяются. Более того, две трети государственных и муниципальных служащих, в зависимости от занимаемой должности, ежегодно должны предоставлять такие сведения. И, что важно, сведения обязательно публикуются в интернете на страницах органов исполнительной власти и муниципальных органов. Прозрачность — важный фактор в профилактике коррупции.

В каждом комитете или управлении, муниципальных органах есть комиссии, которые рассматривают различные вопросы коррупционного характера, например возникший конфликт интересов или личную заинтересованность служащего, служебное поведение. Цифры показывают, что активность комиссий возрастает, и это весьма работающий инструмент в профилактике коррупционных нарушений.

Во-вторых, нормотворческая работа в государственных и муниципальных органах построена таким образом, что пока нормативно-правовой акт не пройдет антикоррупционную экспертизу в прокуратуре, пока не будет получено положительное заключение, он не будет принят. То есть никакой чиновник, какую бы должность он сегодня ни занимал, не сможет, что называется, «под себя» или для какого-то круга лиц принять какой-либо документ. Это просто исключено.

— Часто ли жители области сообщают вам о фактах коррупции?

— Для нас очень важна обратная связь, и мы очень заинтересованы в том, чтобы и граждане, в какой бы сфере они ни трудились, и государственные и муниципальные служащие проявляли активность и сообщали о фактах или возможных фактах коррупции. В прошлом году таких сообщений было 55. Каждое обращение обязательно проверяется, и в случае подтверждения фактов информация передается в правоохранительные органы.