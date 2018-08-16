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Общество

«Под себя» — исключено

Почему ни один чиновник не может принять документ «под себя», какая форма выбора исполнителей госзакупок является наиболее прозрачной и часто ли жители области сообщают о фактах коррупции

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Алексей Кедров
16 августа 2018 года, 09:23
Фото: 112.ua
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Руководитель Управления по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области Павел Тельнов в интервью «Псковской правде» раскрыл детали борьбы с недобросовестными чиновниками.

— На прошедшей сессии в областное Собрание депутатов внесен отчет о реализации мер антикоррупционной политики администрацией области за 2017 год. Документ весьма основательный и разнонаправленный. Если говорить предметно, какие сегодня действуют механизмы по борьбе с коррупцией?

Сегодня как на федеральном, так и на региональном уровне вопросам профилактики коррупции уделяется очень большое внимание, в связи с чем разработан и принят целый комплекс и законов, и нормативных актов, и программ, которые позволяют эффективно, шаг за шагом, не только искоренять факты коррупции, но и не допускать их. Это очень важно.

Павел Тельнов, руководитель Управления по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области 
Например, в нашей области разработана и реализуется гос­программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области на 2014 — 2020 годы», в которой есть конкретная подпрограмма по профилактике коррупции — «Противодействие коррупции в Псковской области на 2014 — 2020 годы». А в ней содержится самый широкий спектр мероприятий — от организации методических семинаров, курсов повышения квалификации до оснащения спецсредствами постоянно действующих специализированных оперативно-следственных групп по предупреждению, выявлению и раскрытию преступлений коррупционной направленности. Именно комплексный подход позволяет достаточно эффективно работать в этом направлении.

И НА РОДСТВЕННИКОВ

— Вы делаете большой акцент на профилактике коррупционных нарушений. В чем она выражается?

— Во-первых, все граждане, поступающие на государственную гражданскую службу и муниципальную службу, предоставляют сведения не только о своих доходах и расходах, имуществе, но и такие же сведения на своих близких. Эти сведения тщательным образом проверяются. Более того, две трети государственных и муниципальных служащих, в зависимости от занимаемой должности, ежегодно должны предоставлять такие сведения. И, что важно, сведения обязательно публикуются в интернете на страницах органов исполнительной власти и муниципальных органов. Прозрачность — важный фактор в профилактике коррупции.

В каждом комитете или управлении, муниципальных органах есть комиссии, которые рассматривают различные вопросы коррупционного характера, например возникший конфликт интересов или личную заинтересованность служащего, служебное поведение. Цифры показывают, что активность комиссий возрастает, и это весьма работающий инструмент в профилактике коррупционных нарушений.

Во-вторых, нормотворческая работа в государственных и муниципальных органах построена таким образом, что пока нормативно-правовой акт не пройдет антикоррупционную экспертизу в прокуратуре, пока не будет получено положительное заключение, он не будет принят. То есть никакой чиновник, какую бы должность он сегодня ни занимал, не сможет, что называется, «под себя» или для какого-то круга лиц принять какой-либо документ. Это просто исключено.

— Часто ли жители области сообщают вам о фактах коррупции?

— Для нас очень важна обратная связь, и мы очень заинтересованы в том, чтобы и граждане, в какой бы сфере они ни трудились, и государственные и муниципальные служащие проявляли активность и сообщали о фактах или возможных фактах коррупции. В прошлом году таких сообщений было 55. Каждое обращение обязательно проверяется, и в случае подтверждения фактов информация передается в правоохранительные органы.

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Инфографика Алексея Кедрова.

ПРОЗРАЧНАЯ ПРОЦЕДУРА

— А есть ли какие-то сферы или направления работы органов государственной власти области, муниципальных органов, которым ваше управление уделяет особое внимание?

— Мы стараемся внимательно относиться ко всем направлениям работы органов государственной и муниципальной власти, мониторим возможные коррупционные риски. Из таких рисков, пожалуй, можно выделить организацию закупок товаров и услуг. Действующее федеральное законодательство в этой сфере достаточно жестко контролирует этот процесс, однако вырабатываются и дополнительные механизмы.

— Какие, например, это механизмы?

— Одна из мер предупреждения коррупции — оптимизация системы заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Она включает проведение маркетинговых исследований цен по заключаемым государственным и муниципальным контрактам и содействие свободной конкуренции.

— Много ли в Псковской области заказчиков госзакупок?

— Контрактную систему Псковской области сегодня образуют два сегмента: государственный и муниципальный. Государственный сегмент — это 222 заказчика: органы государственной власти, государственные казенные и государственные бюджетные учреждения. Муниципальный сегмент — это 569 заказчиков: органы местного самоуправления, муниципальные казенные и муниципальные бюджетные учреждения. Организация закупок в этих сегментах примерно одинакова: часть — заказчики осуществляют самостоятельно, а часть закупок централизована, то есть они осуществляются созданными уполномоченными органами.

Преимущественным способом определения поставщиков, подрядчиков и исполнителей сегодня является электронный аукцион, а это не только самая эффективная с точки зрения экономии бюджетных средств процедура, но и наиболее прозрачная с точки зрения профилактики коррупционных нарушений. 

СПРАВКА

Сообщить о фактах коррупции можно через интернет-приемную администрации Псковской области.

Телефон доверия: 8-800-100-60-11.

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