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Общество

Диалоги о культуре и труде

Совершенствовать законодательство, поддерживать сельские дома культуры, больше рассказывать о себе предложили псковские общественники

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Алексей Кедров
14 августа 2018 года, 18:50
Фото: Дарья Хваткова
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На площадке Общественной приемной кандидата на пост губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проходят круглые столы по ключевым сферам жизни региона. Предметом обсуждения уже стали развитие сферы культуры, проблемы трудоустройства молодежи и образование.

Участие в состоявшейся 8 августа дискуссии на тему «Приоритеты развития и проблемы муниципальной культуры» приняли руководители районных библиотек и муниципальных учреждений культуры, представители национальных диаспор, сотрудники областного комитета по культуре и активисты проекта #Команда2018. Вопросы стратегии региональной государственной программы, особенности развития сети муниципальных учреждений культуры, кадровый потенциал и кадровый голод отрасли — все это и многое другое в режиме открытой дискуссии обсуждали ее участники.

Что нужно сегодня для развития сферы культуры? Общественники уверены, что, в первую очередь, совершенствование законодательства.

— Нам нужно совершенствовать региональное и федеральное законодательство в отношении культуры, — заявил член Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов. — У нас даже статус работника культуры до сих пор не определен, закон «О культуре» лежит в анналах Госдумы. Я в последнее время много ездил по районам и видел, что там все держится на людях.

Во-вторых, необходимо, чтобы продолжала работу областная программа «Сельский Дом культуры».

— Но надо, чтобы не только кровлю починили, а сделали внутреннюю отделку, поставили оборудование, — сказала директор Центра народного творчества Псковской области Лариса Федорова. По ее словам, статистические данные говорят о востребованности сельских клубов и домов культуры. За 2017 год в клубах и ДК региона провели 52 тыс. 130 мероприятий, в том числе 16 тысяч платных, их посетили 376 тысяч человек — это половина населения области. Кроме того, по мнению выступающей, нужны программы по информатизации муниципальных учреждений культуры и повышению квалификации работников этих учреждений.

Темой еще одной дискуссии, прошедшей 11 августа в Общественной приемной Михаила Ведерникова, стали вопросы и проблемы трудоустройства молодежи. Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Общественного штаба кандидата на пост губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Виктор Остренко призвал псковичей активнее участвовать в обсуждениях.

— Чем больше молодые люди будут участвовать в дискуссиях, рассказывать о предложениях на таких площадках, как Общественная приемная Михаила Ведерникова, тем больше будет эффекта, — сказал он. 

СПРАВКА

На базе Общественной приемной Михаила Ведерникова организована не только работа с обращениями граждан, но и дискуссионные площади для обсуждения важных тем по 10 отраслевым направлениям, в работе которых принимают участие ведущие региональные эксперты. Вопросы обсуждаются в режиме открытого диалога.

Результаты обсуждения вопросов на дискуссионной площадке будут переданы Михаилу Ведерникову, чтобы власти могли координировать свои планы для дальнейшей работы. 

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