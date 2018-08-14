Диалоги о культуре и труде

На площадке Общественной приемной кандидата на пост губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проходят круглые столы по ключевым сферам жизни региона. Предметом обсуждения уже стали развитие сферы культуры, проблемы трудоустройства молодежи и образование.

Участие в состоявшейся 8 августа дискуссии на тему «Приоритеты развития и проблемы муниципальной культуры» приняли руководители районных библиотек и муниципальных учреждений культуры, представители национальных диаспор, сотрудники областного комитета по культуре и активисты проекта #Команда2018. Вопросы стратегии региональной государственной программы, особенности развития сети муниципальных учреждений культуры, кадровый потенциал и кадровый голод отрасли — все это и многое другое в режиме открытой дискуссии обсуждали ее участники.

Что нужно сегодня для развития сферы культуры? Общественники уверены, что, в первую очередь, совершенствование законодательства.

— Нам нужно совершенствовать региональное и федеральное законодательство в отношении культуры, — заявил член Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов. — У нас даже статус работника культуры до сих пор не определен, закон «О культуре» лежит в анналах Госдумы. Я в последнее время много ездил по районам и видел, что там все держится на людях.

Во-вторых, необходимо, чтобы продолжала работу областная программа «Сельский Дом культуры».

— Но надо, чтобы не только кровлю починили, а сделали внутреннюю отделку, поставили оборудование, — сказала директор Центра народного творчества Псковской области Лариса Федорова. По ее словам, статистические данные говорят о востребованности сельских клубов и домов культуры. За 2017 год в клубах и ДК региона провели 52 тыс. 130 мероприятий, в том числе 16 тысяч платных, их посетили 376 тысяч человек — это половина населения области. Кроме того, по мнению выступающей, нужны программы по информатизации муниципальных учреждений культуры и повышению квалификации работников этих учреждений.

Темой еще одной дискуссии, прошедшей 11 августа в Общественной приемной Михаила Ведерникова, стали вопросы и проблемы трудоустройства молодежи. Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Общественного штаба кандидата на пост губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Виктор Остренко призвал псковичей активнее участвовать в обсуждениях.

— Чем больше молодые люди будут участвовать в дискуссиях, рассказывать о предложениях на таких площадках, как Общественная приемная Михаила Ведерникова, тем больше будет эффекта, — сказал он.