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Общество

Не останьтесь без телевизора

Со следующего года Псковская область полностью переходит на цифровое вещание

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Наталья Баранова
13 августа 2018 года, 12:42
Фото: ysia.ru
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Если ваш телевизор не принимает цифровой сигнал, придется купить новое оборудование: приставку и антенну. Либо поменять телевизор.

Все телевизоры, начиная с 2012 годы выпуска, автоматически принимают цифровой сигнал. А вот если модель выпущена раньше, нужно смотреть в каждом конкретном случае.

В правом верхнем углу экрана телевизора всегда есть логотип канала, который в данный момент показывает. Если рядом с логотипом стоит буква «А», значит, у вас пока аналоговое телевидение.

Отключение аналогового вещания в 2019 году не грозит лишь жителям города Пскова. Но им оставят всего два канала – «Первый» и «Россия-1». Такое решение приняли в правительстве для городов с населением больше 100 тысяч человек. В Псковской области такой город только один. По официальным данным, в Великих Луках сейчас живет 98 тысяч человек.

Аналоговое вещание можно будет принимать в радиусе 50 км от Пскова. То есть жители Псковского района, не желающие покупать новый телевизор или оборудование, смогут в следующем году смотреть два канала. Остальным жителям Псковской области, чтобы не остаться без телевидения, придется раскошелиться, если их телеприемник не принимает цифровой сигнал.

Самая простая приставка стоит от 700 рублей и выше, дециметровая антенна от 300 рублей. Продаются они в любом магазине, где торгуют бытовой техникой. Антимонопольная служба обещает следить, чтобы цены не взвинтили.

ВАЖНО

В Пскове на ул. Печорской, 2 работает консультационный центр, куда можно прийти и задать вопросы по установке нового оборудования.

Их также можно задать по телефону в Пскове 580-100 с 8.30 до 17 часов по будням или по круглосуточному общероссийскому телефону 8 -800-220-20-02.

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