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Общество

Когда начислят пени за просрочку платежей в ЖКХ

Продолжаем отвечать на самые популярные вопросы собственников

Текст:
Алексей Кедров
1 августа 2018 года, 11:28
Фото: dom-i-zakon.ru
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«Псковская правда» и инспекция жилищного надзора начали проект «Спроси у жилнадзора». Регулярно инспекцию в надежде на ее всесильность заваливают десятками писем со всей области. Проблемы, стоящие перед собственниками из разных муниципалитетов, зачастую похожи. На наиболее острые и типичные из них инспекция даст ответы на страницах нашего издания. Хотите увидеть ответ и на свой вопрос? Звоните в редакцию 8 (8112) 57-31-23 или присылайте вопросы на электронную почту pravda@pravdapskov.ru с пометкой в теме письма «Спроси у жилнадзора».

ВОПРОС

У меня задолженность по оплате за длительный период. Как управляющая организация должна начислять пени?

ОТВЕТ

С января 2016 года методика расчета пени следующая: до 30-го дня включительно после установленного срока оплаты пени не начисляются;

— с 31-го по 90-й день пени начисляются в размере 1/300 ставки рефинансирования;

— с 91-го дня пени начисляются в размере 1/130 ставки рефинансирования.

Пени начисляются за каждый день просрочки, начиная с 31-го дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, т. е. в день оплаты пени начисляются.

При поступлении оплаты за ЖКУ в первую очередь гасится самая «старая» задолженность, т. е. задолженность от 90 дней, далее остаток суммы платежа идет на погашение задолженности от 31 до 90 дней. 

Валерий Полупанов, председатель Государственного комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору
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Спроси у жилнадзора
«Псковская правда» и инспекция жилищного надзора начинают проект «Спроси у жилнадзора». Хотите увидеть ответ и на свой вопрос? Звоните в редакцию 8 (8112) 57-31-23 или присылайте вопросы на электронную почту pravda@ pravdapskov.ru с пометкой в теме письма «Спроси у жилнадзора».
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