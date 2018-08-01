Когда начислят пени за просрочку платежей в ЖКХ

С января 2016 года методика расчета пени следующая: до 30-го дня включительно после установленного срока оплаты пени не начисляются;

— с 31-го по 90-й день пени начисляются в размере 1/300 ставки рефинансирования;

— с 91-го дня пени начисляются в размере 1/130 ставки рефинансирования.

Пени начисляются за каждый день просрочки, начиная с 31-го дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, т. е. в день оплаты пени начисляются.

При поступлении оплаты за ЖКУ в первую очередь гасится самая «старая» задолженность, т. е. задолженность от 90 дней, далее остаток суммы платежа идет на погашение задолженности от 31 до 90 дней.