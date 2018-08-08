Задолженность по каждому виду

«Псковская правда» и инспекция жилищного надзора начали проект «Спроси у жилнадзора». Регулярно инспекцию в надежде на ее всесильность заваливают десятками писем со всей области. Проблемы, стоящие перед собственниками из разных муниципалитетов, зачастую похожи. На наиболее острые и типичные из них инспекция даст ответы на страницах нашего издания. Хотите увидеть ответ и на свой вопрос? Звоните в редакцию 8 (8112) 57-31-23 или присылайте вопросы на электронную почту pravda@pravdapskov.ru с пометкой в теме письма «Спроси у жилнадзора».
«Я платил за жилое помещение и коммунальные услуги не полностью, в квитанции за следующий месяц управляющая компания мне долг раскидала по всем видам услуг. Правильно ли это?»
В случае если потребитель частично оплачивает предоставляемые исполнителем коммунальные услуги и услуги по содержанию жилого помещения, то исполнитель делит полученную от потребителя плату между всеми указанными в платежном документе видами коммунальных услуг и платой за содержание и ремонт жилого помещения пропорционально размеру каждой платы, указанной в платежном документе. В этом случае исполнитель рассчитывает задолженность потребителя по каждому виду коммунальной услуги исходя из частично неоплаченной суммы. Таким образом, управляющая компания не допустила нарушения установленного порядка расчета платы за коммунальные услуги.
Валерий Полупанов, председатель Государственного комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору