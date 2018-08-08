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Общество

Пенсия по наследству

Как получить пенсионные накопления умершего мужа

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Ольга Нефёдова
8 августа 2018 года, 09:03
Фото: mbabin.ru
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«У друзей в семье горе — попал в серьезную аварию муж, пролежал пару недель в коме и скончался. Семья молодая — обоим супругам нет еще и 40 лет. Конечно, осталась ипотека, кредиты. В этой связи вопрос: может ли жена получить пенсионные накопления погибшего мужа?»

Ирина, Псков


В региональном отделении Пенсионного фонда «Псковской правде» сообщили, что в случае, если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной пенсии, средства, учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете накопительной пенсии, выплачиваются его правопреемникам.

Правопреемником пенсионных накоплений может стать любой гражданин, если умерший указал его в соответствующем заявлении, поданном им в Пенсионный фонд РФ или негосударственный пенсионный фонд (НПФ), в который он перевел пенсионные накопления. Если же гражданин не писал такого заявления, то по закону выплата правопреемникам производится по общим правилам наследования в соответствии с очередностью: в первую очередь — детям, в том числе усыновленным, супругу и родителям (усыновителям); во вторую очередь — братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.

Выплата средств пенсионных накоплений родственникам умершего за­страхованного лица одной очереди осуществляется в равных долях.

Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам второй очереди осуществляется только при отсутствии правопреемников первой очереди.

Правопреемники обращаются за выплатой средств пенсионных накоплений в органы Пенсионного фонда либо в некоммерческий пенсионный фонд, в который он перевел пенсионные накопления. Обратиться в органы ПФР за выплатой надо не позднее 6 месяцев со дня смерти человека. Срок обращения может быть восстановлен в судебном порядке по заявлению правопреемника, пропустившего указанный срок.

В органы ПФР надо предоставить следующие документы: документ удостоверяющий личность (паспорт); свидетельство о смерти; документы, подтверждающие родственные отношения с умершим (свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей).

Средства пенсионных накоплений правопреемники могут получить либо через отделение почтовой связи, либо на банковский счет (по своему выбору), для этого необходимо предоставить банковские реквизиты. 

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