Поспешите разобраться

Продолжаем публиковать ответы на вопросы жителей Псковской области, заданные во время прямой линии, которую в редакции «Псковской правды» провел врио губернатора Михаил Ведерников.

ПЕНСИОННАЯ АРИФМЕТИКА

Эль Лимфоний, Псков: «Почему пенсия по потере кормильца реально не повысилась? Как обещало наше правительство, сумма пенсии Пенсионного фонда повысилась на 3,7 %, но зато уменьшилась региональная надбавка на эту же сумму. Прожиточный минимум у нас больше 11000 рублей, а пенсия по потере кормильца 8726 рублей. Ответьте мне, как можно прожить на эти деньги?» Заместитель начальника управления социальной защиты населения Псковской области Елена Фёдорова: «С 1 января этого года все страховые пенсии были увеличены на 3,7 %, в том числе и пенсии по случаю потери кормильца. Неработающим пенсионерам согласно статье 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ устанавливается федеральная социальная доплата к пенсии в случае, если общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации по месту его жительства. В общую сумму включается размер пенсии и различные социальные выплаты. Величина прожиточного минимума пенсионера в Псковской области в 2017 году установлена в размере 8715 руб., в 2018 году - 8726 руб. В соответствии с законодательством при изменении размера выплат, установленных пенсионеру, производится пересмотр федеральной социальной доплаты. Таким образом, размер пенсии по случаю потери кормильца с января 2018 года увеличился, а федеральная социальная доплата установлена в таком размере, чтобы совокупная выплата была не ниже прожиточного минимума пенсионера, в 2018 году - 8726 рублей».

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Нина Капитонова, Печоры: «Я федеральная льготница, ветеран труда. Почему который год мне уменьшают льготу за оплату коммунальных услуг? Сначала намного уменьшили в начале января 2017 года. Какое-то время получала 882 рубля, и вдруг опять уменьшили на 105 рублей. Теперь 770 рублей получаю. Объясните, почему такое происходит». Начальник управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян: «По вопросу предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг сообщаю, что ежемесячное пособие на оплату коммунальных услуг при наличии приборов учета предоставляется в виде авансового платежа, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг и объема потребленных коммунальных услуг, определенных на основании показаний приборов учета. Перерасчет осуществляется территориальным управлением или уполномоченным учреждением на основании данных о фактических объемах, потребленных получателем коммунальных услуг. В случае если фактическое потребление соответствующего вида коммунальной услуги, подтвержденное показаниями приборов учета, составит меньше утвержденного норматива потребления, последующие выплаты соразмерно уменьшаются на сумму излишне перечисленных средств. Для более детального рассмотрения вопроса по выплате пособия на оплату коммунальных услуг вам необходимо обратиться в Центр социального обслуживания Печорского района с оплаченными квитанциями по оплате жилья и коммунальных услуг для сверки. Контактный телефон 8 (81148) 2-44-70».

ЗУБЫ ОТ ГОСУДАРСТВА

Вячеслав Иванов, Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов: «Я жил в Пскове, риелтор меня обманул, сказал, что деньги за жилье привезет мне в Опочку. А сам - ничего. Только консервы раз в три месяца. У меня рука нерабочая и нога. А он говорит - там все вылечат, в доме инвалидов в Опочке. Я хотел одну комнату продать себе на лечение, а во второй жить. А он все забрал и деньги не отдает уже с 2008 года. В полицию, в прокуратуру писал. Они пишут, что в его действиях нет состава преступления. Хотя я сам видел, как он носил деньги на Комиссаровский - их, говорит, подкармливать надо. Это было в 2007 году. А в 2008-м он меня в Опочку в дом престарелых и инвалидов засунул, в дурдом, здесь нормальных мало и не лечат. Был бы я в Пскове - давно бы на гитаре играл. Подскажите, что мне делать? Я бы его и наши псковские органы правопорядка прославил. Но у меня денег нет хотя бы на смартфон. Я получаю здесь 2181 руб. А он, нехороший человек, сказал: поехали быстрее, там все сделают и зубы вставят. А здесь ни одного квалифицированного врача. Это глушь, отстраненная от мира». Начальник управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян: «Социально-медицинские услуги проживающим в Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов оказываются медицинскими работниками, в том числе врачами-специалистами. По информации администрации интерната, в 2017 году вы ежеквартально осматривались фельдшером учреждения. В случае проблем со здоровьем вы круглосуточно можете обращаться к медицинскому персоналу учреждения. В 2017 году вы получили консультации медицинских специалистов интерната: терапевта, хирурга, окулиста, дерматолога, невролога, зубного врача. В ноябре 2017 года прошли курс лечения, назначенный неврологом. По вопросу лечения зубов или зубопротезирования к медицинским работникам или администрации интерната вы не обращались. Дополнительно сообщаем, что в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание людей пожилого возраста» предусмотрено предоставление на льготных условиях услуг по зубопротезированию. Право на предоставление на льготных условиях услуг по зубопротезированию имеют зарегистрированные по месту жительства на территории Псковской области неработающие пенсионеры, мужчины в возрасте от 60 лет и старше, а также неработающие граждане, имеющие инвалидность, пенсию ниже двух величин прожиточного минимума по Псковской области для пенсионеров на момент обращения гражданина, и имеющие показания к зубопротезированию. Величина прожиточного минимума по Псковской области за I квартал 2018 года для пенсионеров установлена в размере 8513 рублей. Максимальный размер суммы, выделяемой пожилым гражданам на льготное зубопротезирование, не превышает 15 000 рублей. Для предоставления на льготных условиях услуг по зубопротезированию вам лично или через представителя необходимо обратиться с заявлением в Центр социального обслуживания Опочецкого района (Опочка, ул. Ленина, д. 17/11). К заявлению необходимо приложить: - копию паспорта гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства на территории области; справку о размере пенсии, выдаваемую органами, - осуществляющими пенсионное обеспечение; справку, выдаваемую организацией, оказывающей услуги по зубопротезированию, о наличии медицинских показаний к - зубопротезированию. Копии документов представляются в центр социального обслуживания вместе с оригиналами. В случае если у вас отсутствует возможность сделать копии названных документов, специалист центра социального обслуживания на безвозмездной основе сделает копии соответствующих документов. Также сообщаем, что вы имеете право отказаться от социального обслуживания, в том числе от предоставления социальных услуг в стационарной форме в Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов и выбрать другого поставщика социальных услуг. Для решения данного вопроса вам необходимо обратиться к администрации интерната».

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Юрий Барновалов, Опочка: «Требуется помощь в оформлении гражданства многодетной семье из Донбасса, у них четверо маленьких детей, у семьи нет денег на оплату госпошлины. Они приехали в 2017 году. Куда им обратиться за помощью?» Начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Юрий Фёдоров: «Иностранные граждане и лица без гражданства вправе приобрести гражданство Российской Федерации на основаниях, определенных Федеральным законом Российской Федерации от 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской Федерации». Статья 13 закона устанавливает общий порядок приобретения гражданства Российской Федерации. Статья 14 закона определяет условия приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. За более подробной информацией рекомендую лично обратиться в УВМ УМВД России по Псковской области».

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Ирина Казицкая, Великие Луки: «Ранее я обращалась к вам с вопросом о судьбе моей внучки 2010 г. р. По этому вопросу мы встречались с В. В. Емельяновой 22 декабря 2017 года. Разговор шел о том, что будем решать нашу проблему, не выходя за пределы области. Положение девочки стало еще хуже. Внучка мне жаловалась, что ее могут, не покормив, отправить спать: т. е. кушает только в школе, а дома нет еды. Отец ею не занимается, бросив на сожительницу, та занята своими детьми. У ребенка нет своего спального места - она спит с отцом в одноместном кресле-кровати. Отец по-прежнему не работает. Недавно был оштрафован за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Также должен отработать на принудительных работах 15 суток. Как теперь они будут жить, непонятно. Постоянно происходят ссоры между отцом и его сожительницей, и все это на глазах у ребенка. Я обращалась в отдел опеки, но они не спешат с этим разобраться. Помогите нам, пожалуйста». Заместитель начальника управления социальной защиты населения Псковской области Елена Фёдорова: «Специалисты органа опеки и попечительства города Великие Луки 21 февраля 2018 года в очередной раз встретились с девочкой. Беседа проходила в школе, где обучается девочка, в присутствии школьного психолога. В частности, Ольга пояснила, что она одинаково сильно любит и бабушку, и папу. Жить в семье отца ей нравится, она ладит со всеми членами семьи и очень хочет, чтобы никто ни с кем не ссорился. Информации о фактах ненадлежащего исполнения родительских обязанностей отцом из образовательного учреждения и правоохранительных органов в орган опеки и попечительства не поступало. Оснований для ограничения в родительских правах или лишения родительских прав не установлено. В соответствии с п. 1ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами. Таким образом, отец, являясь единственным родителем Ольги, имеет преимущественное право на воспитание своей дочери. В настоящее время, по инициативе территориального подразделения органа опеки и попечительства города Великие Луки, несмотря на то, что семья не состоит на учете как неблагополучная, ситуация в семье находится под постоянным контролем со стороны всех субъектов системы профилактики преступлений и безнадзорности несовершеннолетних. Вместе с тем управление отмечает, что постоянное вмешательство в семью органов опеки, полиции и других субъектов профилактики для контроля, установления или опровержения фактов, излагаемых вами в обращениях о ненадлежащем исполнении отцом своих родительских обязанностей, не способствует укреплению семьи и созданию благоприятной атмосферы для проживания вашей внучки».

ПРИОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ДАВНОСТЬ