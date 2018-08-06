Заместитель главы Псковского района Наталья Федорова побывала в Ядровской волости с рабочим визитом. К запланированным посещению школы и мясоперерабатывающего предприятия добавилось возложение цветов к памятнику 6-й роте в Черехе, так как поездка состоялась 2 августа. Память десантников почтили минутой молчания и оружейными залпами. В церемонии приняли участие десантники других государств, которые сейчас находятся в Псковской области на военных соревнованиях «Десантный взвод».

Отдавать дань памяти погибшим – это традиция. Десантники - пример силы, отваги и настоящей мужской доблести для нашего подрастающего поколения. Сегодня особый день. И мы не могли не присутствовать на церемонии. У нас почти в каждой семье десантник. Некоторых из погибших ребят мы знали лично. Наталья Федорова, заместитель главы Псковского района

СИЛАМИ НЕРАВНОДУШНЫХ

В Стремуткинской школе скоро появится свой автогородок. Площадку, где можно будет изучать правила дорожного движения, заниматься спортом и проводить досуг, откроют в начале сентября. Здесь нанесут разметку, установят электронное табло, светофоры и дорожные знаки в натуральную величину. Сейчас под автогородок готовят площадку 35 x 40 метров рядом со школой. Раньше эту территорию не использовали, здесь росли старые деревья, которые выкорчевали. - Очень приятно, что есть неравнодушные жители, которые готовы вносить свой вклад в развитие района, - сказала Наталья Федорова. – Местная молодежь принимала активное участие в подготовке проекта. Правила дорожного движения смогут изучать не только ученики Стремуткинской и других школ района, но и дошколята. По соседству расположен детский сад «Огонек». Позднее на площадке планируют также установить тренажеры для занятий спортом и сдачи норм ГТО, обещают оборудовать дорожки, которые позволят кататься на роликах. - Надеемся, что подрядчик пойдет нам навстречу и сделает все очень быстро, - сказала директор Стремуткинской средней школы Майя Трофимова. – Объект социальный. Ребята ждут не дождутся открытия площадки.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Пока дорожные знаки и светофоры стоят в школьных классах. В школе сейчас делают текущий плановый ремонт к началу нового учебного года. Приводят в порядок классы, рекреации и лестничные пролеты. К ремонту подключились родители и учителя. Майя Трофимова показала один из классов, который привел в порядок по собственной инициативе молодой учитель иностранных языков. Казалось бы, свежие обои и аппликации на стенах, а в кабинете сразу атмосфера тепла и творчества. Еще один пример активности и неравнодушия – детская площадка в школьном дворе. Родители и учителя разбили клумбы, посадили деревья, соорудили веселый паровозик из подручных средств, поставили турники. В хорошую погоду здесь с удовольствием гуляют дети, остающиеся на продленку. - Я побывала практически во всех школах района, - сказала Наталья Федорова. – Все идет по плану, бюджетные деньги расходуют эффективно. В этом году упор делаем на замену оконных блоков и установку ограждений вокруг школ. Особое внимание уделяем противопожарной безопасности. Со стороны контролирующих органов замечаний быть не должно.

СТЕРИЛЬНОСТЬ И СОЦПОДДЕРЖКА