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Общество

В натуральную величину

У школьников Псковского района появится собственный автогородок с разметкой, светофорами, электронным табло и дорожными знаками

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Наталья Баранова
6 августа 2018 года, 09:19
Фото: Андрей Степанов
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Заместитель главы Псковского района Наталья Федорова побывала в Ядровской волости с рабочим визитом. К запланированным посещению школы и мясоперерабатывающего предприятия добавилось возложение цветов к памятнику 6-й роте в Черехе, так как поездка состоялась 2 августа.

Память десантников почтили минутой молчания и оружейными залпами. В церемонии приняли участие десантники других государств, которые сейчас находятся в Псковской области на военных соревнованиях «Десантный взвод».

Фото Андрея Степанова

Отдавать дань памяти погибшим – это традиция. Десантники - пример силы, отваги и настоящей мужской доблести для нашего подрастающего поколения. Сегодня особый день. И мы не могли не присутствовать на церемонии. У нас почти в каждой семье десантник. Некоторых из погибших ребят мы знали лично. 

Наталья Федорова, заместитель главы Псковского района

СИЛАМИ НЕРАВНОДУШНЫХ

В Стремуткинской школе скоро появится свой автогородок. Площадку, где можно будет изучать правила дорожного движения, заниматься спортом и проводить досуг, откроют в начале сентября. Здесь нанесут разметку, установят электронное табло, светофоры и дорожные знаки в натуральную величину. Сейчас под автогородок готовят площадку 35 x 40 метров рядом со школой. Раньше эту территорию не использовали, здесь росли старые деревья, которые выкорчевали.

- Очень приятно, что есть неравнодушные жители, которые готовы вносить свой вклад в развитие района, - сказала Наталья Федорова. – Местная молодежь принимала активное участие в подготовке проекта.

Правила дорожного движения смогут изучать не только ученики Стремуткинской и других школ района, но и дошколята. По соседству расположен детский сад «Огонек».

Позднее на площадке планируют также установить тренажеры для занятий спортом и сдачи норм ГТО, обещают оборудовать дорожки, которые позволят кататься на роликах.

- Надеемся, что подрядчик пойдет нам навстречу и сделает все очень быстро, - сказала директор Стремуткинской средней школы Майя Трофимова. – Объект социальный. Ребята ждут не дождутся открытия площадки.

Фото Андрея Степанова

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Пока дорожные знаки и светофоры стоят в школьных классах. В школе сейчас делают текущий плановый ремонт к началу нового учебного года. Приводят в порядок классы, рекреации и лестничные пролеты. К ремонту подключились родители и учителя. Майя Трофимова показала один из классов, который привел в порядок по собственной инициативе молодой учитель иностранных языков. Казалось бы, свежие обои и аппликации на стенах, а в кабинете сразу атмосфера тепла и творчества.

Еще один пример активности и неравнодушия – детская площадка в школьном дворе. Родители и учителя разбили клумбы, посадили деревья, соорудили веселый паровозик из подручных средств, поставили турники. В хорошую погоду здесь с удовольствием гуляют дети, остающиеся на продленку.

- Я побывала практически во всех школах района, - сказала Наталья Федорова. – Все идет по плану, бюджетные деньги расходуют эффективно. В этом году упор делаем на замену оконных блоков и установку ограждений вокруг школ. Особое внимание уделяем противопожарной безопасности. Со стороны контролирующих органов замечаний быть не должно. 

СТЕРИЛЬНОСТЬ И СОЦПОДДЕРЖКА

Фото Андрея Степанова
Наталья Федорова на предприятии «ПсковАгроИнвест» раньше не была.  Главный технолог Людмила Кузь провела для нее экскурсию по цеху переработки. Реконструкция производства началась пять лет назад. Сейчас многие операции автоматизированы. Особое внимание на предприятии уделяют стерильности. Наталье Федоровой показали весь цикл производства – от склада мясосырья до отдела хранения готовой продукции.

- Условия для работников созданы хорошие, предусмотрены меры социальной поддержки, - оценила Наталья Федорова. – Продукция пользуется спросом.  

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