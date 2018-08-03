Напились и побуянили

Полицейские нашли злоумышленников меньше, чем за сутки. До этого на центральной площади не раз ломали автобусную остановку. Островские хулиганы постоянно переворачивают урны, выкапывают свежепосаженные цветы и даже воруют флаги, которыми украшают город к праздникам. «Сил нет больше терпеть», - говорят районные власти.

Вандалами оказались трое подростков, шестнадцати и семнадцати лет. Прежде чем устроить погром в центре города, они выпили спиртное.