У нас тут своя олимпиада

Псковская область — регион без преувеличения спортивный. Однако с тем, чтобы стать местом проведения действительно масштабного форума, нам не везет. Ни футбольного стадиона или хотя бы тренировочной базы на ЧМ по футболу, ни биатлонной трассы на зимние Олимпийские игры нам не досталось. Однако весь последний год без широкой огласки, но на запредельном уровне регион силами 76-й десантно-штурмовой дивизии готовился принять по-настоящему серьезное соревнование — этап так называемой военной олимпиады — Всемирные армейские игры 2018.

Международные соревнования, ассоциирующиеся у большинства населения в первую очередь с раскрученными танковым биатлоном и авиадартсом, проходят на площадках нескольких стран. Один из этапов — «Десантный взвод» — прежде проходил в Рязанской области и Краснодарском крае в России и один раз на полигоне «Хаодянь» Народно-освободительной армии Китая. И вот теперь он прошел в Пскове, на базе инфраструктуры 76-й ДШД.

До открытия казалось, что все будет организовано на рабоче-крестьянском уровне, что называется, дешево и сердито. Однако вооруженные силы относятся к играм со всей ответственностью. К этапу готовились год. Предусмотрено было все: от удобной логистики внутри пропускных территорий до кувшинчиков с водой в биотуалетах. 76-я ДШД в очередной раз доказала, что в Псковской области ей нет равных по возможностям организации соревнований небывалой величины. И за это нашим десантникам большое спа­сибо.

Согласно договоренности, принимающая сторона обеспечила военной техникой и вооружением восемь из десяти участвующих в конкурсе команд. Исключение составляют коллеги из Китая, которые прибыли в район проведения соревнований со своим снаряжением. Конкурс «Десантный взвод» проходит у нас с 28 июля по 9 августа. В нем принимают участие более 420 военнослужащих из России, Алжира, Беларуси, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. В качестве наблюдателей выступают также представители Индии.