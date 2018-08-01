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Общество

У нас тут своя олимпиада

Наши пока быстрее китайцев — в Псковской области проходят Всемирные армейские игры 2018

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Арслан Байрамов
1 августа 2018 года, 08:00
Фото: Дарья Хваткова
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Псковская область — регион без преувеличения спортивный. Однако с тем, чтобы стать местом проведения действительно масштабного форума, нам не везет. Ни футбольного стадиона или хотя бы тренировочной базы на ЧМ по футболу, ни биатлонной трассы на зимние Олимпийские игры нам не досталось. Однако весь последний год без широкой огласки, но на запредельном уровне регион силами 76-й десантно-штурмовой дивизии готовился принять по-настоящему серьезное соревнование — этап так называемой военной олимпиады — Всемирные армейские игры 2018.

Международные соревнования, ассоциирующиеся у большинства населения в первую очередь с раскрученными танковым биатлоном и авиадартсом, проходят на площадках нескольких стран. Один из этапов — «Десантный взвод» — прежде проходил в Рязанской области и Краснодарском крае в России и один раз на полигоне «Хаодянь» Народно-освободительной армии Китая. И вот теперь он прошел в Пскове, на базе инфраструктуры 76-й ДШД.

До открытия казалось, что все будет организовано на рабоче-крестьянском уровне, что называется, дешево и сердито. Однако вооруженные силы относятся к играм со всей ответственностью. К этапу готовились год. Предусмотрено было все: от удобной логистики внутри пропускных территорий до кувшинчиков с водой в биотуалетах. 76-я ДШД в очередной раз доказала, что в Псковской области ей нет равных по возможностям организации соревнований небывалой величины. И за это нашим десантникам большое спа­сибо.

Согласно договоренности, принимающая сторона обеспечила военной техникой и вооружением восемь из десяти участвующих в конкурсе команд. Исключение составляют коллеги из Китая, которые прибыли в район проведения соревнований со своим снаряжением. Конкурс «Десантный взвод» проходит у нас с 28 июля по 9 августа. В нем принимают участие более 420 военнослужащих из России, Алжира, Беларуси, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. В качестве наблюдателей выступают также представители Индии.

Полное расписание соревнований — на сайте armygames2018.mil.ru
Фото Дарьи Хватковой
Открыли армейские игры на полигоне «Завеличье» врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков. Приветствуя участников и гостей соревнований, Сердюков отметил, что по накалу страстей и зрелищности игры не уступают ведущим мировым спортивным первенствам, «а в народе их уже прозвали военной олимпиадой».

Михаил Ведерников поприветствовал гостей —участников соревнований на древней Псковской земле и отметил, что в конкурсе «Десантный взвод» соревнуются профессионалы военного дела международного уровня.

— Нам выпала честь наблюдать эталонные примеры спортивного духа, воли к борьбе, взаимовыручки и командной работы, — сказал врио.

Он подчеркнул, что десантники — элита вооруженных сил: «На суше и на море, в воздухе вы проявляете свои лучшие качества для выполнения наиболее сложных и ответственных задач. Ваши страны могут гордиться своими сыновьями».

Ведерников также выразил уверенность в том, что Международные армейские игры послужат не только обмену опытом и развитию сотрудничества военных ведомств, но и укреплению дружеских отношений между странами.

По приглашению главы региона на открытии актер, певец, учредитель фонда помощи детям с ДЦП «Шаг вместе» Гоша Куценко и его группа «ГК» дали благотворительный концерт. Куценко поздравил жителей и гостей Псковской области со стартом зрелищных международных соревнований и с Днем крещения Руси. Он подчеркнул, что приехал в Псков с благотворительной миссией в поддержку проекта «Команды 2018» «Звонкие сердца», который нацелен на обучение слабовидящих детей музыке. Сбор средств осуществлялся прямо во время выступления артистов. Каждый желающий мог сделать свой вклад в специальные ящики у волонтеров.

С участниками «Команды 2018» после концерта Гоша Куценко встретился в Общественной приемной Михаила Ведерникова. Артист, кроме прочего, рассказал о съемках фильма «Балканский рубеж», где выступает продюсером и актером.

Гости соревнований могли познакомиться с современной военной техникой, в том числе новинками, которые недавно поступили на вооружение псковской дивизии. Среди них — БМД-4М, БДР-МДМ «Ракушка», бронемашины «Рысь», «Тигр», новейшие средства радиоэлектронной борьбы.

Примечательно, что уже в первых соревнованиях на Псковской земле сборная команда России преодолела десятикилометровый марш-бросок быстрее сборной Китая — победителя прошлого года, показавшего результат на полминуты хуже.

Конкурс «Десантный взвод» завершится 9 августа. 

СПРАВКА

Программа празднования Дня ВДВ в Пскове 2 августа:

10.00 — митинг памяти на площади Героев-десантников;

11.00 — на стадионе «Машиностроитель» программа с участием ансамбля «Голубые молнии», солистов 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии, народных самодеятельных коллективов «Бит», «Сувенир», «Театр танца «Русские узоры».

На территории стадиона также пройдет выставка военной техники, десантирование военнослужащих и показательные выступления личного состава дивизии. Будут работать полевая кухня, точки торговли общественного питания и пункт призыва граждан на военную службу.

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