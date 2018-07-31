Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Армейские игры

В Пскове проходит международный конкурс военно-профессионального мастерства «Десантный взвод»

Текст:
Алексей Кедров
31 июля 2018 года, 14:07
Фото:
0

Псковская область принимает соревнования подобного уровня впервые. В  конкурсе этого года участвуют военнослужащие десяти стран: России, Алжира, Беларуси, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР.

Конкурс военно-полевой выучки «Десантный взвод» проходит в 4-й раз в рамках Международных армейских игр, которые были задуманы как состязательная форма боевой подготовки вооруженных сил. Они стали ярким событием и вызвали огромный интерес как в России, так и за рубежом.

— По накалу страстей и зрелищности игры не уступают ведущим мировым спортивным первенствам, а в народе их уже прозвали военной олимпиадой, — сказал командующий ВДВ Андрей Сердюков на открытии соревнований.

Игры продлятся до 9 августа. 

Десантники — элита вооруженных сил.
В программе состязаний: десантирование, гонки на боевых машинах, пеший биатлон со стрельбой, преодоление полосы препятствий.
Девушки — краса и гордость армии.
Десантники всегда удивляют зрителей яркой программой.
Иногда и на соревнованиях нужно выложиться, как в настоящем бою.
Пусть победит сильнейший.
Самые зрелищные этапы состязаний  открыты для зрителей.
Международные армейские игры способствуют не только обмену опытом, но и укреплению дружеских отношений между странами.

Больше фото смотрите в нашем специальном фоторепортаже.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Всеармейский конкурс «Десантный взвод – 2018»
Международный конкурс десантных подразделений «Десантный взвод» открылся в Псковской области на полигоне «Завеличье». Соревнования продлятся до 12 августа.
Обыграли гостей
На базе 76-й ДШД завершились соревнования «Десантный взвод» в рамках Армейских международных игр 2018. Победили наши — псковские!
Церемония закрытия Международных армейских игр на полигоне «Завеличье» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Церемония закрытия международного конкурса «Десантный взвод» состоялась под Псковом
Специальные призы администрации Псковской области получили участники «Десантного взвода»

Посмотреть весь сюжет

Общество / Здоровье
22 августа 10:27

Острая боль

Как попасть к детскому стоматологу

Общество
21 августа 08:56

Сами с ТОСами

Как «упаковать» и продавать город, что такое ТОС и как в него объединиться

Общество
21 августа 10:18

Капитан «Команды»

Проекты «Команды 2018» станут частью стратегии развития Псковской области
  • Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
  • 22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
  • Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
  • Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
  • Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
  • За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
  • «Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
  • После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
  • Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

    • 21 августа

  • Очевидцы: в псковском «Акваполисе» из-за дождя пробило потолок
  • В Пскове утвердили эскиз ганзейского знака – Ганзейской ладьи
  • Михаил Ведерников: Олимпийских игр на Ганзе в Пскове не будет
  • Ольга Торбич: Мы хотим быть единым окном для бизнеса
  • Эльмира Ахмеева: Инвесторы хотят видеть стабильные правила ведения бизнеса в регионе
  • Хочу поблагодарить сотрудников аптеки на Октябрьском проспекте – Нина Ильина
  • Более 100 поправок к проекту о пенсионных изменениях поступило в Государственную думу
  • Нина Карпова: Желаю всему персоналу Псковской городской больницы здоровья. Так держать!
  • Дмитрий Макеев: За рубежом не знают наши товары, поэтому мы создали бренд Made in Russia
  • В Пскове открылась выездная сессия Петербургского международного экономического форума
  • К очередным этапам капитального ремонта готовится здание псковского ЗАГСа
  • Сократить стаж, который дает право на досрочную пенсию, предложила «Единая Россия»
  • «Единая Россия» предлагает отменить пенсионные льготы для депутатов
  • В Пскове и Великих Луках росгвардейцы задержали нарушителей закона и передали их полиции
  • Андрей Турчак: Позиция единороссов заключается в сохранении пенсионного обеспечения
  • Установлены личности островичей, отобравших у школьника телефон с наушниками
  • 25 августа в центре Острова впервые пройдут соревнования по автомногоборью5
  • После встречи Михаила Ведерникова с Владимиром Путиным Псковская область получит дополнительную помощь
  • В ЕР предложили ввести дополнительный отпуск для лиц предпенсионного возраста

    • 20 августа

  • Грозы и сильный ветер возможны завтра на территории Псковской области
  • 80 кубометров рыболовных сетей достанут из водоёмов Псковской области в этом году

    • Новости

    Транспорт
    Светлана Синцова 21 августа 10:42

    5 фактов о «Ласточке»

    В дорогу можно брать домашних животных, а время в пути — максимально короткое

    Общество / Образование
    20 августа 10:34

    Школьникам пора

    Новые школы в Великих Луках, Дно и Гдове, новая мебель и видеокамеры, «Кванториум» с беспилотниками и 680 мест в яслях

    Общество
    17 августа 12:29

    Жилья не дадим

    Надежды сироты на получение жилья от государства не оправдались