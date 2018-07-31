Армейские игры

Псковская область принимает соревнования подобного уровня впервые. В конкурсе этого года участвуют военнослужащие десяти стран: России, Алжира, Беларуси, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР.

Конкурс военно-полевой выучки «Десантный взвод» проходит в 4-й раз в рамках Международных армейских игр, которые были задуманы как состязательная форма боевой подготовки вооруженных сил. Они стали ярким событием и вызвали огромный интерес как в России, так и за рубежом.

— По накалу страстей и зрелищности игры не уступают ведущим мировым спортивным первенствам, а в народе их уже прозвали военной олимпиадой, — сказал командующий ВДВ Андрей Сердюков на открытии соревнований.

Игры продлятся до 9 августа.