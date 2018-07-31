В одной лодке

На прошлой неделе полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов провел в Острове рабочее совещание. Главной темой встречи стал вопрос развития территориального общественного самоуправления (ТОС). В заседании участвовали главы муниципальных образований и городских округов, представители органов местного самоуправления, бизнес-сообщества и общественности. Совещание прошло в рамках рабочей поездки полпреда в Островский район. К концу года в области должно быть не менее двадцати органов общественного самоуправления. Такие цифры по итогам совещания озвучил уже врио губернатора области Михаил Ведерников.

Президент РФ Владимир Путин уделяет особое внимание поддержке гражданской инициативы и взаимодействию общества и государства. Думаю, каждый из вас уже успел заметить, что в последнее время в Псковской области это направление получило серьезное развитие. Мы поддерживаем работу областных и муниципальных общественных палат, общественных советов при органах исполнительной власти и местного самоуправления, у нас создан институт общественных помощников губернатора, реализуется проект «Команда 2018». Михаил Ведерников, врио губернатора Псковской области

В регионе также проводят конкурсы на лучшие поселения и муниципальные практики, предусмотрены гранты для социально ориентированных НКО. А создание органов территориального общественного самоуправления руководитель региона выделил отдельно в числе перспективных направлений. — Так называемые ТОСы в настоящее время являются самым гибким и максимально приближенным к населению институтом местного самоуправления, который активно развивается на территории всей страны. Псковская область на сегодняшний день, к сожалению, не относится к числу лидеров по развитию ТОСов, но эта ситуация должна измениться уже в текущем году, — сказал Михаил Ведерников. — Если на данный момент в регионе сформирован всего один орган, то к концу года мы должны выйти на показатель не менее двадцати.

У нас в районе в деревне Синяя Никола уже предпринята попытка создания ТОСа из числа местных жителей и питерских дачников. Правда, пока ТОС не зарегистрирован как юридическое лицо, но мы готовы оказать инициативной группе граждан любое содействие, юридическое, консультационное, помочь с оформлением документов. Регистрация даст возможность общественникам получать субсидии как НКО. ТОСы нужны, чтобы помочь развитию территорий, и администрация поддерживает их создание. Валентина Понизовская глава Красногородского района

По словам Валентины Понизовской, в последние годы в районе появляется все больше активных граждан. Их мнение всегда учитывают при реализации общественно значимых проектов. — Мы второй год работаем по программе «Комфортная городская среда», — продолжает Валентина Понизовская. — Очень рады, что есть возможность получить дополнительное финансирование. Люди охотно подают заявки. Общественники сами решают, что в первую очередь требует благоустройства. В этом году в Красногородске заканчивают работы по асфальтированию площадки около районной поликлиники и дворовой территории на ул. Советской. За необходимость обустройства этих объектов выступили сами жители Красногородска.

ОПОРА НА МЕСТАХ

Сейчас в Псковском районе регистрируют ТОС в деревне Щиглицы. Неравнодушные жители взяли под свой контроль благоустройство территории и обслуживание местной водяной скважины.

Псковский район по площади очень большой — свыше 600 населенных пунктов. Какая бы власть ни была, сразу дойти до каждого жителя она не может. Поэтому очень важна опора на местах, когда люди сами могут подсказать, какие проблемы нужно решать, и проконтролировать их устранение. Щиглицы в деле создания ТОСов — пионеры. Ждем, что этот позитивный опыт послужит положительным примером для других. Наталья Фёдорова, и. о. главы Псковского района

ТОСы необходимо создавать и развивать. Это очевидно. Граждане должны принимать активное участие в благоустройстве городских территорий и своих дворов. Когда мы работали по программе «Комфортная городская среда», мы выявили группу инициативных граждан, которым небезразлично, как будет выглядеть город. Опыт успешного взаимодействия с общественниками у нас есть. Когда мы работали над благоустройством Парка Победы, мы учли все пожелания активных горожан. Юрий Ильин, глава Опочецкого района



В этом году опочецкие активисты выиграли грант в 50 млн рублей на благоустройство территории городского вала. В следующем году здесь обустроят зону отдыха и откроют новый туристический маршрут. — Над проектом работали люди всех поколений, буквально от мала до велика, — продолжает Юрий Ильин. — Молодые мамы решали, где будет детская площадка, старшее поколение вспоминало, где раньше проходили концерты. Второй важный вопрос, который поднимали на совещании 23 июля, — выполнение майских указов президента. — Майские указы касаются демографии, образования, медицины, повышения уровня доходов граждан, — продолжает Юрий Ильин. — По всем направлениям мы будем активно работать, в том числе и с общественниками. — На данный момент можно с уверенностью сказать, что Псковская область готовится к качественным изменениям уровня активности местных сообществ. У меня было много поводов в этом убедиться, и мы прекрасно понимаем, что этот этап назрел и псковичи готовы взять на себя ответственность по улучшению условий жизни в городах и районах, — сказал Михаил Ведерников.