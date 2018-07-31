Чувствительный вопрос

Изменения в пенсионном законодательстве продолжают оставаться предметом обсуждения. В регионах проходят встречи, круглые столы, дискуссии, итогом которых должны стать конструктивные предложения в законопроект. Срок внесения предложений в закон продлили до 24 сентября. Свое мнение высказывают депутаты и общественники, знаменитости и простые люди.
Оценить все мнения о пенсионном возрасте пообещал и президент России Владимир Путин. Уточнив при этом, что обойдет стороной лишь тех, кто пытается делать себе на этом рекламу.
— Вопрос чувствительный для большого количества наших граждан, он не вчера возник, он так или иначе, с разной интенсивностью, обсуждается на протяжении многих лет, разные варианты предлагались, — отметил он. — И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я, как тогда, так и сейчас, могу сказать — никакой.
В России на пять пенсионеров приходится шесть работающих, и если этот баланс ухудшится, «пенсионная система лопнет», однако окончательного решения по этому вопросу пока нет.
— Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, кому это нравится, — отметил глава государства, добавив, что, проигнорировав проблемы в пенсионной системе, власть «надует» граждан.
ПОД КОНТРОЛЕМ У ПРЕЗИДЕНТА
Понимание того, что президент будет лично следить за ходом обсуждения и за поступающими мнениями и предложениями, повышает значимость всех дискуссий, которые будут проходить вокруг пенсионного законодательства.
Елена Полонская, заместитель главы Пскова
По ее словам, глава государства, как всегда, выступил со взвешенной и спокойной позицией, основанной на знании социально-экономической ситуации, ее видении не только в настоящее время, но и на десятилетия вперед.
— Очень важно, что позиция президента заключается в том, что даже такое необходимое решение должно приниматься исключительно после всесторонней, широкой дискуссии и при обязательном учете мнения граждан, — подчеркнула Елена Полонская.
Окончательное решение по параметрам пенсионных изменений еще не принято, так как Госдума рассмотрела законопроект только в первом чтении, которое является лишь неким стартом для дискуссии вокруг пенсионного законодательства.
— Очень важно, чтобы дискуссии со стороны людей, общественных объединений, партий были не популистскими, а содержали в себе четкие предложения по гарантиям для предпенсионеров, по развитию здравоохранения и по активной жизни старшего поколения, — отметила Елена Полонская.
Сама логика говорит о том, что другого выхода просто нет — изменения в пенсионной системе проводить нужно. Президент говорит правду, как есть на самом деле. Совершенно справедливо: всегда любая реформа — это для кого-то тяжело. А такая реформа тяжела для всех. Это аксиома, об этом все знают.
Виктор Антонов, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов и председатель комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов считает, что изменения в пенсионном законодательстве необходимы несмотря на то, что «это выстраданное решение».
ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЕНСИОНЕРОВПоддерживает позицию Владимира Путина и депутат Государственной Думы Александр Козловский. Сразу после появления проекта изменения пенсионных правил он начал консультации с избирателями — и в настоящее время им уже проведено 32 встречи с жителями в городах и районах Псковской области.
Пенсионные изменения назрели и необходимы исходя из экономических показателей. Но изменения пенсионного возраста, естественно, должны сопровождаться консолидированным системным изменением во всех социальных законах. И президент акцентировал, что если сегодняшняя власть скажет, что в пенсионной системе все хорошо, то просто обманет граждан, нужно все равно будет принимать кардинальные решения. Но когда принимаются решения такого масштаба и такие важные для людей, нужно учесть все мнения, цифры и позиции.
Александр Козловский, депутат Государственной ДумыДепутат обратил внимание на то, что Министерство финансов РФ рассчитывает к 2024 году обеспечить средний размер пенсии 20 тысяч рублей.
— Это отвечает наказам большинства пенсионеров Псковской области, с которыми я встречался в последние несколько недель, — отметил он. — И, как сказал президент, если ничего не менять и дело дойдет до каких-то тяжелых последствий для пенсионной системы и бюджета, то придется всегда держать на низком уровне доходы пенсионеров. А старшее поколение должно жить достойно.
Вместе с тем, как рассказал парламентарий, он не смотрит на мир через розовые очки.
— Предстоящие изменения обострили неудовлетворенность людей здравоохранением. И эти вопросы в настоящее время находятся в работе — мы добиваемся качественных и доступных медицинских услуг, — сообщил он. — Детально прорабатывается защита трудовых отношений и доходов старшего поколения. Мы готовим ряд конкретных и эффективных поправок в соответствующие законы, гарантирующих занятость в предпенсионном возрасте, защиту от дискриминации со стороны работодателя по возрастному критерию. Формируем широкий перечень предложений правительству, которые позволят сохранять и создавать дополнительные рабочие места, переобучать сотрудников, повышать заработную плату.
СПРАВКА
Начиная с 2019 года в России будут ежегодно переучиваться порядка 80 тысяч пожилых людей. Об этом в ходе своего визита в Псковскую область заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. По его словам, в бюджете страны на следующий год предусматриваются не только средства на реализацию национальных проектов, но и планируется направить 5 миллиардов рублей дополнительно на поддержку людей старших возрастов, поскольку существуют опасения, что они могут оказаться в непростой ситуации с точки зрения работы.