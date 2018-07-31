Чувствительный вопрос

Изменения в пенсионном законодательстве продолжают оставаться предметом обсуждения. В регионах проходят встречи, круглые столы, дискуссии, итогом которых должны стать конструктивные предложения в законопроект. Срок внесения предложений в закон продлили до 24 сентября. Свое мнение высказывают депутаты и общественники, знаменитости и простые люди.

Оценить все мнения о пенсионном возрасте пообещал и президент России Владимир Путин. Уточнив при этом, что обойдет стороной лишь тех, кто пытается делать себе на этом рекламу.

— Вопрос чувствительный для большого количества наших граждан, он не вчера возник, он так или иначе, с разной интенсивностью, обсуждается на протяжении многих лет, разные варианты предлагались, — отметил он. — И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я, как тогда, так и сейчас, могу сказать — никакой.

В России на пять пенсионеров приходится шесть работающих, и если этот баланс ухудшится, «пенсионная система лопнет», однако окончательного решения по этому вопросу пока нет.

— Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, кому это нравится, — отметил глава государства, добавив, что, проигнорировав проблемы в пенсионной системе, власть «надует» граждан.