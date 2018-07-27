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Общество

Лесные «кошки-мышки»

А еще петанк, мнемоника, серсо, печки, тавлеи и блошки опробуют на себе псковские школьники в летних лагерях

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Валерия Андреева
27 июля 2018 года, 10:35
Фото: sumkebest.ru
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Чем занять детей на летнем отдыхе, когда они находятся в оздоровительном лагере? Конечно же, новыми, веселыми и интересными играми. «Скобариада» — это новая спортивно-игровая программа с элементами народных игр и современных игровых технологий.

Проект разработали для детей, которые отдыхают в летних лагерях. Казалось бы, в них и так много времени уделяется спорту, но основатель проекта «Летняя Скобариада в Псковской области» Дмитрий Михайлов считает, что у руководителей детских лагерей большая часть времени уходит на организацию пожарной безопасности, здравоохранения и питания и на полноценную спортивную программу сил уже не остается.

— Поэтому, — рассказал Дмитрий, — мы подали на сайт #Команда2018 заявку с нашим социальным проектом, где сделали акцент на то, чтобы в летний период, когда дети массово отдыхают в загородных лагерях, насытить их отдых народными играми. Когда они вернутся домой, в школах или во дворе смогут проводить эти игры, потому что наверняка их запомнят.

Автор проекта отметил, что программа универсальная: игры можно проводить в любое время и в любом месте. Есть традиционные — русские, есть игры наших соседей.

— Ребята изучают не только виды спорта, но и историю этих игр, — пояснил Дмитрий Михайлов. — Есть много игр из Франции, Италии, Англии, и они тоже очень хорошо прижились в нашей программе.

«Скобариаду» уже опробовали в загородных оздоровительных лагерях Псковской области. Впервые ее провели в прошлом году. Игр хватило на весь лагерь. Одновременно в народные игры играли около четырехсот человек!

— Где в загородном лагере могут одновременно заниматься около четырехсот детей волейболом или воркаутом? — спрашивает Дмитрий. — Я слышал, как на форуме #Команда2018, который прошел 18 мая, презентовали другие проекты, там требуются довольно-таки солидные финансовые вложения, нам же практически ничего не надо, мы ничего не требуем, легки на подъем и можем начать «Летнюю Скобариаду» в любое время!

Инициаторы проекта выедут в каждый из пяти оздоровительных лагерей — в Печорском, Островском, Струго-Красненском, Невельском и Гдовском районах — не менее трех раз. Для ребят они проведут мастер-классы по народным играм, интерактивные программы, квесты и игры по станциям. В них примут участие все дети, которые отдыхают в лагере, так что скучно не будет никому.

ВО ЧТО ИГРАЮТ?

Дмитрий Михайлов поделился с «Псковской правдой» народными и настольными играми, которые входят в комплект. Их больше десятка. Одна из них — кошки-мышки — динамичная и веселая игра на быстроту реакции и выдержку. Инвентарь для этой игры очень простой: 6 компьютерных мышек, кубик и корзинка или детское ведерко. Стороны кубика окрашивают в разные цвета, можно нанести цифры или точки от 1 до 6. Мышки тоже маркируют аналогично цветам и цифрам на кубике. Еще русская лапта и русские городки, шведские городки и корзиночки. Последняя — очень подвижная командная игра. Снаряжение самое незатейливое: детские корзинки разных цветов, к которым пришиты лямки, а также набор шариков для сухого бассейна. Корзинки подвязываются сзади к игрокам, каждый игрок берет по 1 шарику, по команде ведущего игра начинается. Играют дети в финские городки, петанк — популярную европейскую спортивную игру в шары, кольцеброс, печки — на игровой площадке на одной линии недалеко друг от друга выкапывают ряд ямок-печек. Печки делают неглубокими, чтобы по ним мог прокатиться мячик. Количество печек соответствует количеству игроков. Еще серсо, игровой парашют, блошки, мнемоники, настольный футбол с прищепками, тавлеи и блошки. Эта игра также проста в изготовлении, но приносит массу удовольствия и позитива. Кроме того, она развивает мелкую моторику и коммуникацию, помогает в игровой форме закрепить знания цвета, длины и высоты. Играют школьники и в те самые бирюльки. Смысл игры состоит в том, чтобы из кучки игрушечных предметов — посуды, лесенок, шляпок, палочек и так далее — пальцами или специальным крючком вытаскивать одну игрушку за другой, не затронув и не рассыпав остальных. Чтобы бирюльки было удобно зацеплять, их изготавливают в форме предметов, имеющих ушки либо отверстия, — чашек, чайников и так далее.

Авторы проекта «Летняя Скобариада в Псковской области» в каждом загородном лагере оставят все оборудование и инвентарь для проведения народных игр, а чтобы отдыхающие в лагере ребята могли играть в них регулярно, вожатые получат специально отпечатанный для проекта «Сборник народных игр». 

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Проект #Команда 2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие Псковской области.

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