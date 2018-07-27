Лесные «кошки-мышки»

Чем занять детей на летнем отдыхе, когда они находятся в оздоровительном лагере? Конечно же, новыми, веселыми и интересными играми. «Скобариада» — это новая спортивно-игровая программа с элементами народных игр и современных игровых технологий.

Проект разработали для детей, которые отдыхают в летних лагерях. Казалось бы, в них и так много времени уделяется спорту, но основатель проекта «Летняя Скобариада в Псковской области» Дмитрий Михайлов считает, что у руководителей детских лагерей большая часть времени уходит на организацию пожарной безопасности, здравоохранения и питания и на полноценную спортивную программу сил уже не остается.

— Поэтому, — рассказал Дмитрий, — мы подали на сайт #Команда2018 заявку с нашим социальным проектом, где сделали акцент на то, чтобы в летний период, когда дети массово отдыхают в загородных лагерях, насытить их отдых народными играми. Когда они вернутся домой, в школах или во дворе смогут проводить эти игры, потому что наверняка их запомнят.

Автор проекта отметил, что программа универсальная: игры можно проводить в любое время и в любом месте. Есть традиционные — русские, есть игры наших соседей.

— Ребята изучают не только виды спорта, но и историю этих игр, — пояснил Дмитрий Михайлов. — Есть много игр из Франции, Италии, Англии, и они тоже очень хорошо прижились в нашей программе.

«Скобариаду» уже опробовали в загородных оздоровительных лагерях Псковской области. Впервые ее провели в прошлом году. Игр хватило на весь лагерь. Одновременно в народные игры играли около четырехсот человек!

— Где в загородном лагере могут одновременно заниматься около четырехсот детей волейболом или воркаутом? — спрашивает Дмитрий. — Я слышал, как на форуме #Команда2018, который прошел 18 мая, презентовали другие проекты, там требуются довольно-таки солидные финансовые вложения, нам же практически ничего не надо, мы ничего не требуем, легки на подъем и можем начать «Летнюю Скобариаду» в любое время!

Инициаторы проекта выедут в каждый из пяти оздоровительных лагерей — в Печорском, Островском, Струго-Красненском, Невельском и Гдовском районах — не менее трех раз. Для ребят они проведут мастер-классы по народным играм, интерактивные программы, квесты и игры по станциям. В них примут участие все дети, которые отдыхают в лагере, так что скучно не будет никому.