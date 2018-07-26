Повысить благосостояние

Госдума РФ в первом чтении рассмотрела законопроект об изменениях в пенсионной системе, дав старт их широкому обсуждению. Одна из предлагаемых мер по совершенствованию пенсионного законодательства — постепенное повышение возраста выхода на пенсию. Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Псковской области, депутат Псковского областного Собрания депутатов Наталья Мельникова в ходе Паи-live на примере Псковской области объяснила, что произойдет, если пенсионный возраст не менять, а также о том, кто выиграет от грядущих изменений.

Прежде чем голосовать, у нас прошло много комитетов, обсуждений, очень много круглых столов, где мы рассматривали все аспекты тех норм, которые вносят сегодня в законопроект. Мы обратили внимание на целесообразность, на статистику, на необходимость, на демографическую ситуацию.

— Когда мы рассматривали этот вопрос на фракции, у нас было четкое понимание, что концептуально в первом чтении мы законопроект поддержим, — объясняет она. — Потому что это единственный на сегодняшний день шаг, который в дальнейшем даст, во-первых, возможность прийти к сбалансированности пенсионной системы, а значит, вовремя и в полном объеме выплачивать пенсии, и во-вторых, позволит увеличить благосостояние нынешних пенсионеров.

Повышение пенсионного возраста — важный, сложный, непростой шаг, но необходимый: ведь на фоне увеличения числа пенсионеров сокращается трудоспособное население.

— Мы получаем много звонков на горячую линию, — признается Наталья Мельникова. — Люди переживают, высказывают опасения. И это правильно. Любые изменения в закон каждый проецирует на себя. Мы, когда говорим о внесении изменений в пенсионное законодательство, говорим и о том, что параллельно должны быть приняты меры поддержки: соответствующий рынок труда и занятость, достойный уровень заработной платы. Одним словом, весь комплекс мер, который позволит человеку работать в условиях повышения пенсионного возраста.

На сегодняшний день бюджет Пенсионного фонда формируется за счет тех страховых взносов, которые отчисляет работодатель за своих работников. Эти средства идут на выплату пенсий.

Если в России в 1970 году на одного пенсионера приходилось 3,7 человека трудоспособного возраста, то к 2019 году эта цифра будет составлять 1,8, а в Псковской области и вовсе — 1,3.

— И если не принять мер, эта нагрузка будет расти, — уверена Наталья Мельникова. — А увеличение пенсионного возраста как раз и позволит систему сбалансировать, а это значит, что мы не только сможем в полном объеме пенсии выплачивать, но и проводить индексации. А в дальнейшем прийти к тому, что каждый пенсионер будет получать не менее 40 % своего утраченного заработка.

Ежегодно в Псковской области на пенсию выходят порядка 10 000 человек.

— Очень важно, чтобы каждый понимал, что повышение пенсионного возраста будет проходить поэтапно: для мужчин в течение 10 лет, а для женщин в течение 16 лет. В итоге мужчины выйдут на пенсию в 65 в 2028 году, женщины — в 63 года в 2034-м. За это время как раз и будет разработан и принят комплекс мер, о которых шла речь выше.

По статистике, в регионе на пенсии мужчины живут 14 лет, женщины 25.

— Знаете, далеко не каждый человек хочет уходить на пенсию сразу. Есть такая категория людей, которые имеют силу и желание продолжить работу. Но для этого человек должен чувствовать себя востребованным и нужным. В таком возрасте у него должно быть право переквалифицироваться. Для этого должны быть программы, возможности. Мы встречались со многими руководителями, и многие говорят, что в ряде направлений у нас дефицит кадров и они держатся за тех пенсионеров, которые у них работают. Так вот, мы должны распределять трудовые ресурсы таким образом, чтобы у человека была возможность трудоустроиться.

Эффект изменения пенсионной системы — это повышение благосостояния текущих пенсионеров уже в 2019 году. В следующем году планируется провести ее индексацию выше инфляции, которая сложится за 2018 год.

— Я считаю, что человек, который проработал много, вложился в экономику и жизнь страны, должен иметь достойное пенсионное обеспечение, мог достойно жить на пенсию, — заявила управляющий отделением Пенсионного фонда России по Псковской области.