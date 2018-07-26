Чудеса деревенской экономики

Уникальный частный музей, книги с доставкой на дом и особенности деревенской экономики — чем удивили города и села региона членов комиссии конкурса «Лучшее поселение Псковской области».
Администрация Усть-Долысской волости Невельского района расположилась в здании 1840 года постройки. В нем когда-то находилась дорожная станция. Внутри были покои для путешественников и почтовый зал. В большом зале проводились балы. Во дворе располагались конюшни и каретный двор. С тех лет здание почти не изменилось, и только внутреннее его убранство указывает, что на дворе уже явно не XIX век.
До недавнего времени здание с работниками администрации вынуждена была делить и местная библиотека. Было темно, сыро и тесно. То, что фонд, а он составляет более 21 000 экземпляров, удалось сохранить, просто чудо.
— В свое время у нас была возможность самостоятельно закупать книги напрямую в книжных магазинах, — рассказывает ведущий библиотекарь Елена Желамская. — Удалось собрать хороший фонд. Даже искушенные питерцы и москвичи удивляются количеству и разнообразию литературы.
В зоне обслуживания — 42 деревни с населением 1300 человек, 860 из них — читатели Усть-Долысской библиотеки. Тем, кому добираться далеко или неудобно, книги приносят на дом. При библиотеке работает так называемый книговыдачный пункт. Библиотекарь, как почтальон, загружает книги в сумку и разносит читателям. Услуга пользуется спросом, поэтому сотрудники в месяц делают несколько выходов вместо одного положенного.
Светлая, просторная, уютная — библиотека теперь еще и место для встреч. Поговорить об урожае, поделиться фирменными рецептами или продемонстрировать только что связанную шаль — спешат сюда.
По соседству — Усть–Долысский сельский дом культуры. Оба учреждения находятся в одном здании. Оно было капитально отремонтировано по госпрограмме в 2014 году. На это ушло более 3 млн рублей. Большую часть из выделенных денег съела крыша, поэтому не все, что было задумано, удалось осуществить, но результату позавидовали бы многие сельские учреждения культуры.
Даниил с бабушкой Екатериной Евгеньевной в библиотеку ходят на пару.
Фото Ольги Нефёдовой
Местные жители собираются здесь не только по праздникам. В Доме культуры для них работает множество клубов и секций, начиная от вокальных и заканчивая кружком по народной медицине и траволечению.
— Хотим завершить ремонт в помещении, а еще мечтаем о новом оборудовании и аппаратуре, — признается руководитель Дома культуры Светлана Красильникова. — Пару лет назад выиграли областной грант в размере 100 000 рублей. Это только кажется, что деньги большие, а купили триммер, чтобы обкашивать территорию, сделали освещение для сцены, приобрели ноутбук — и деньги закончились.
Главная достопримечательность Дома культуры — комната старины «Русская горница». К ее созданию приступили четыре года назад.
Дому культуры новой аппаратуры не хватает, как воздуха.
Фото Ольги Нефёдовой
— Сначала жители экспонаты несли неохотно, а когда увидели, что для каждого есть место, каждый подписан — стали делиться. Даже бабушки свои рушники отдавать начали, — рассказывает Светлана Красильникова.
В свое время она тоже сделала вклад в становление комнаты старины — передала ткацкий станок, оставшийся от бабушки.
— Нашли его на чердаке в разобранном виде, — вспоминает она. — Не знали, с какой стороны подступиться, как собрать, спасибо интернету.
Усть–Долысский дом культуры — далеко не единственное место в волости, где историю собирают по крупицам и бережно хранят.
Несомненной изюминкой здешних мест является уникальный музей пейзажного наследия «Окоём» (старое русское слово: то, что можно окинуть взглядом (оком). — Прим. авт.). Он размещается в здании бывшей сельской школы, существует на пенсию его учредителя и создателя и добровольные пожертвования, которые оставляют благодарные посетители. Но об этом отдельный разговор.
Особое внимание в волости уделяется воинским захоронениям. Прямо под окнами администрации находится одно из восьми захоронений. Здесь покоятся порядка 2500 воинов, каждый год добавляются все новые имена. Могильные холмики, заросшие травой, расположены в хаотичном порядке.
В старом здании школы расположился музей пейзажного наследия.
Фото Ольги Нефёдовой
— Честно, даже не могу сказать, почему захоронения производились в разнобой, — поясняет глава сельского поселения Усть-Долысская волость Татьяна Муравейникова.
Объединенной волостью она руководит только три года, до этого девять лет возглавляла волость Трехалевскую. Ее мечта эту хаотичность упорядочить — выложить территорию плиткой, сделать красивую дорожку, обновить гранитные плиты, добавив новые имена. По самым скромным подсчетам, на это требуется около 1 млн рублей. Сумма неподъемная, а учитывая тот факт, что в местный бюджет на содержание захоронений ежегодно закладывается около 20 000 рублей, так и вообще заоблачная. Хорошо, что добрые люди выручают.
— В этом году софинансирование составило 50 000 рублей, — рассказывает она. — Помогают предприятия, а также родственники погибших.
На захоронении в деревне Асница железобетонный памятник — обелиск и плиты с указанием имен погибших — был установлен еще в 1956 году. За это время он заметно обветшал и поистрепался. Общими усилиями в этом году его подправили: сделали новое ограждение и поставили памятную плиту.
В деревне Чернецово на воинском кладбище увековечены фамилии и имена 1958 воинов, и ежегодно их число растет. Год назад сюда были перезахоронены останки снайпера Клавдии Прядко. Здесь же покоится ее подруга — снайпер Софья Кутломаметова. Члены поискового отряда Невельского района «Гвоздика» собрали средства и установили памятник девушкам. Его открытие прошло в преддверии 9 Мая.
В отличие от Усть-Долысской волости, которая в конкурсе участвует в номинации «Территория культуры», Плисская волость Невельского района выступает в «Экономике успеха». А экономика здесь такая, что не знаешь, с какого бока подступиться. На территории одна инвестиционная площадка — турбаза в деревне Казенные Лешни. А дорога до нее такая, что и отдыхать не захочется.
Летом все концерты и мероприятия проходят прямо на улице.
Фото Ольги Нефёдовой
— Это еще что. Вот у нас в деревне Ловцы на месте бывшего колхоза им. Ставского сохранилось зерносушильное хозяйство в очень хорошем состоянии, — объясняет ситуацию глава поселения Аркадий Максимов. — Здание изумительное: подключен ток, стоят счетчики. Приехал инвестор, привез станки деревообрабатывающие. Мы уже и документы в КУГИ отправили, и тут выяснилось, что часть земли выходит из промышленной зоны и входит в Гослеспром. А это — тупик, сделать ничего нельзя.
Похожая ситуация и с инвесторами, которые хотели создать небольшие заводы по производству древесного угля и пеноблоков в деревне Дубровка.
— Деревня была построена в 1985 году, там много зданий сохранилось, — рассказывает Аркадий Максимов. — Инвесторы заинтересовались. Мы снова начали оформлять документы, но уткнулись в Роспотребнадзор, который указал нам на ряд причин, не позволяющих открыть производство. Оказалось, что согласно СанПиН там можно организовать лишь турбазу или лодочную станцию. А как? Там ведь ни реки, ни озера.
Вот и получается, что всю экономику в волости делают 5 фермеров и 35 предпринимателей, большая часть из которых занимается торговой деятельностью — благо рядом Невель.
— Вы знаете, что бы кто ни говорил, а отзывчивых людей у нас много, — уверяет нас Аркадий Максимов. — Я долгое время не верил, что кто-то захочет помочь с теми же воинскими захоронениями, а зря. Стоило только предложить — и люди откликнулись.
В 2 км от Невеля в самой деревне Плиссы прямо на гражданском кладбище находится одно из 18 воинских захоронений. В этом году на реставрацию памятника — скульптуру воина с автоматом на цементном постаменте — местный предприниматель Константин Богданов выделил 50 000 рублей, да еще и сам вместе со своими помощниками в течение двух недель выполнил всю работу.
Новые имена погибших не умещаются на плитах.
Фото Ольги Нефёдовой
— Ребята даже предлагали солдата сделать в цветном варианте: сапоги выкрасить в черный цвет, гимнастерку и брюки галифе — в зеленый, — улыбается глава поселения. — Мы даже мнением жителей по этому поводу интересовались. Пришли к заключению, что лучше оставить все как есть, да и в народе этот памятник зовут «Бронзовый солдат».
В ходе разговора выяснилось, что, кроме прочего, Константин Богданов занимается уборкой мусора и дорожными работами.
— У него свой мусорный полигон, который он привел в порядок, когда начал этим вопросом заниматься, — говорит Аркадий Максимов. — Не допускает, чтобы туда попадали лампочки, батарейки. Следит за этим четко. Вот и с кладбища мусор вывез еще по осени, а заплатили мы ему только в мае. Мир, как говорится, не без добрых людей.
И это далеко не единичный случай. Только в этом году на средства благотворителей в волости благоустроили воинское захоронение в д. Язно (50 000 рублей), восстановили аллеи и пешеходный мостик к памятному знаку на месте расстрела мирных жителей в д. Плиссы (30 000 рублей), привели в порядок памятный знак в д. Самозвоново (20 000 рублей).
Чем не экономика успеха для волости, на территории которой нет ни одного предприятия, инвесторов нечем привлечь, а жить как-то надо?