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Общество

Чудеса деревенской экономики

За счет чего живут сельские поселения

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Ольга Нефёдова
26 июля 2018 года, 10:21
Фото: из социальных сетей
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Уникальный частный музей, книги с доставкой на дом и особенности деревенской экономики — чем удивили города и села региона членов комиссии конкурса «Лучшее поселение Псковской области».

Администрация Усть-Долысской волости Невельского района расположилась в здании 1840 года постройки. В нем когда-то находилась дорожная станция. Внутри были покои для путешественников и почтовый зал. В большом зале проводились балы. Во дворе располагались конюшни и каретный двор. С тех лет здание почти не изменилось, и только внутреннее его убранство указывает, что на дворе уже явно не XIX век.

БИБЛИОТЕКА НА ДОМУ

До недавнего времени здание с работниками администрации вынуждена была делить и местная библиотека. Было темно, сыро и тесно. То, что фонд, а он составляет более 21 000 экземпляров, удалось сохранить, просто чудо.

— В свое время у нас была возможность самостоятельно закупать книги напрямую в книжных магазинах, — рассказывает ведущий библиотекарь Елена Желамская. — Удалось собрать хороший фонд. Даже искушенные питерцы и москвичи удивляются количеству и разнообразию литературы.

В зоне обслуживания — 42 деревни с населением 1300 человек, 860 из них — читатели Усть-Долысской библиотеки. Тем, кому добираться далеко или неудобно, книги приносят на дом. При библиотеке работает так называемый книговыдачный пункт. Библиотекарь, как почтальон, загружает книги в сумку и разносит читателям. Услуга пользуется спросом, поэтому сотрудники в месяц делают несколько выходов вместо одного положенного.

Светлая, просторная, уютная — библиотека теперь еще и место для встреч. Поговорить об урожае, поделиться фирменными рецептами или продемонстрировать только что связанную шаль — спешат сюда.

Даниил с бабушкой Екатериной Евгеньевной в библиотеку ходят на пару.
Фото Ольги Нефёдовой

ТРИММЕР ДЛЯ КУЛЬТУРЫ

По соседству — Усть–Долысский сельский дом культуры. Оба учреждения находятся в одном здании. Оно было капитально отремонтировано по госпрограмме в 2014 году. На это ушло более 3 млн рублей. Большую часть из выделенных денег съела крыша, поэтому не все, что было задумано, удалось осуществить, но результату позавидовали бы многие сельские учреждения культуры.

Местные жители собираются здесь не только по праздникам. В Доме культуры для них работает множество клубов и секций, начиная от вокальных и заканчивая кружком по народной медицине и траволечению.

— Хотим завершить ремонт в помещении, а еще мечтаем о новом оборудовании и аппаратуре, — признается руководитель Дома культуры Светлана Красильникова. — Пару лет назад выиграли областной грант в размере 100 000 рублей. Это только кажется, что деньги большие, а купили триммер, чтобы обкашивать территорию, сделали освещение для сцены, приобрели ноутбук — и деньги закончились.

Дому культуры новой аппаратуры не хватает, как воздуха.
Фото Ольги Нефёдовой

СОБРАТЬ ИСТОРИЮ

Главная достопримечательность Дома культуры — комната старины «Русская горница». К ее созданию приступили четыре года назад.

— Сначала жители экспонаты несли неохотно, а когда увидели, что для каждого есть место, каждый подписан — стали делиться. Даже бабушки свои рушники отдавать начали, — рассказывает Светлана Красильникова.

В свое время она тоже сделала вклад в становление комнаты старины — передала ткацкий станок, оставшийся от бабушки.

— Нашли его на чердаке в разобранном виде, — вспоминает она. — Не знали, с какой стороны подступиться, как собрать, спасибо интернету.

Усть–Долысский дом культуры — далеко не единственное место в волости, где историю собирают по крупицам и бережно хранят.

Несомненной изюминкой здешних мест является уникальный музей пейзажного наследия «Окоём» (старое русское слово: то, что можно окинуть взглядом (оком). — Прим. авт.). Он размещается в здании бывшей сельской школы, существует на пенсию его учредителя и создателя и добровольные пожертвования, которые оставляют благодарные посетители. Но об этом отдельный разговор.

В старом здании школы расположился музей пейзажного наследия.
Фото Ольги Нефёдовой

ПАМЯТЬ ЧЕРЕЗ ВЕКА

Особое внимание в волости уделяется воинским захоронениям. Прямо под окнами администрации находится одно из восьми захоронений. Здесь покоятся порядка 2500 воинов, каждый год добавляются все новые имена. Могильные холмики, заросшие травой, расположены в хаотичном порядке.

— Честно, даже не могу сказать, почему захоронения производились в разнобой, — поясняет глава сельского поселения Усть-Долысская волость Татьяна Муравейникова.

Объединенной волостью она руководит только три года, до этого девять лет возглавляла волость Трехалевскую. Ее мечта эту хаотичность упорядочить — выложить территорию плиткой, сделать красивую дорожку, обновить гранитные плиты, добавив новые имена. По самым скромным подсчетам, на это требуется около 1 млн рублей. Сумма неподъемная, а учитывая тот факт, что в местный бюджет на содержание захоронений ежегодно закладывается около 20 000 рублей, так и вообще заоблачная. Хорошо, что добрые люди выручают.

— В этом году софинансирование составило 50 000 рублей, — рассказывает она. — Помогают предприятия, а также родственники погибших.

На захоронении в деревне Асница железобетонный памятник — обелиск и плиты с указанием имен погибших — был установлен еще в 1956 году. За это время он заметно обветшал и поистрепался. Общими усилиями в этом году его подправили: сделали новое ограждение и поставили памятную плиту.

В деревне Чернецово на воинском кладбище увековечены фамилии и имена 1958 воинов, и ежегодно их число растет. Год назад сюда были перезахоронены останки снайпера Клавдии Прядко. Здесь же покоится ее подруга — снайпер Софья Кутломаметова. Члены поискового отряда Невельского района «Гвоздика» собрали средства и установили памятник девушкам. Его открытие прошло в преддверии 9 Мая.

Летом все концерты и мероприятия проходят прямо на улице.
Фото Ольги Нефёдовой

ПУТЬ ЗАКРЫТ

В отличие от Усть-Долысской волости, которая в конкурсе участвует в номинации «Территория культуры», Плисская волость Невельского района выступает в «Экономике успеха». А экономика здесь такая, что не знаешь, с какого бока подступиться. На территории одна инвестиционная площадка — турбаза в деревне Казенные Лешни. А дорога до нее такая, что и отдыхать не захочется.

— Это еще что. Вот у нас в деревне Ловцы на месте бывшего колхоза им. Ставского сохранилось зерносушильное хозяйство в очень хорошем состоянии, — объясняет ситуацию глава поселения Аркадий Максимов. — Здание изумительное: подключен ток, стоят счетчики. Приехал инвестор, привез станки деревообрабатывающие. Мы уже и документы в КУГИ отправили, и тут выяснилось, что часть земли выходит из промышленной зоны и входит в Гослеспром. А это — тупик, сделать ничего нельзя.

Похожая ситуация и с инвесторами, которые хотели создать небольшие заводы по производству древесного угля и пеноблоков в деревне Дубровка.

— Деревня была построена в 1985 году, там много зданий сохранилось, — рассказывает Аркадий Максимов. — Инвесторы заинтересовались. Мы снова начали оформлять документы, но уткнулись в Роспотребнадзор, который указал нам на ряд причин, не позволяющих открыть производство. Оказалось, что согласно СанПиН там можно организовать лишь турбазу или лодочную станцию. А как? Там ведь ни реки, ни озера.

Вот и получается, что всю экономику в волости делают 5 фермеров и 35 предпринимателей, большая часть из которых занимается торговой деятельностью — благо рядом Невель.

— Вы знаете, что бы кто ни говорил, а отзывчивых людей у нас много, — уверяет нас Аркадий Максимов. — Я долгое время не верил, что кто-то захочет помочь с теми же воинскими захоронениями, а зря. Стоило только предложить — и люди откликнулись.

Новые имена погибших не умещаются на плитах.
Фото Ольги Нефёдовой

РУКА ПОМОЩИ

В 2 км от Невеля в самой деревне Плиссы прямо на гражданском кладбище находится одно из 18 воинских захоронений. В этом году на реставрацию памятника — скульптуру воина с автоматом на цементном постаменте — местный предприниматель Константин Богданов выделил 50 000 рублей, да еще и сам вместе со своими помощниками в течение двух недель выполнил всю работу.

— Ребята даже предлагали солдата сделать в цветном варианте: сапоги выкрасить в черный цвет, гимнастерку и брюки галифе — в зеленый, — улыбается глава поселения. — Мы даже мнением жителей по этому поводу интересовались. Пришли к заключению, что лучше оставить все как есть, да и в народе этот памятник зовут «Бронзовый солдат».

В ходе разговора выяснилось, что, кроме прочего, Константин Богданов занимается уборкой мусора и дорожными работами.

— У него свой мусорный полигон, который он привел в порядок, когда начал этим вопросом заниматься, — говорит Аркадий Максимов. — Не допускает, чтобы туда попадали лампочки, батарейки. Следит за этим четко. Вот и с кладбища мусор вывез еще по осени, а заплатили мы ему только в мае. Мир, как говорится, не без добрых людей.

И это далеко не единичный случай. Только в этом году на средства благотворителей в волости благоустроили воинское захоронение в д. Язно (50 000 рублей), восстановили аллеи и пешеходный мостик к памятному знаку на месте расстрела мирных жителей в д. Плиссы (30 000 рублей), привели в порядок памятный знак в д. Самозвоново (20 000 рублей).

Чем не экономика успеха для волости, на территории которой нет ни одного предприятия, инвесторов нечем привлечь, а жить как-то надо? 

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