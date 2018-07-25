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Общество

«Но на Ганзу вряд ли»

Что русскому плохо, то немцу хорошо — гости из Германии на Дне города

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Валерия Андреева
25 июля 2018 года, 11:42
Фото: Ирина Глускер
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Помните, что на носу Ганза-2019? Пока есть подозрение, что программа этого международного праздника будет немногим отличаться от Дней города. А как мы, псковичи, часто относимся к Дню рождения Пскова? «В эти выходные День города, надо ехать на дачу», «Что смотреть — пьяные лица?», «Не люблю толпы людей — дома посижу», «Каждый год одно и то же», — кто не слышал эти фразы от своих знакомых и друзей? Мы привыкли, многое не замечаем или замечаем только плохое.

Другое дело — гости города! Своим мнением о празднике поделилась Ирина Глускер — коренная псковичка, которая уже более 20 лет живет в Германии. В этот раз, приехав в Псков к родным и друзьям, они с мужем попали на праздник.

— На День города мы попали первый раз, совсем случайно. О празднике мне рассказывали друзья, причем многие говорили: «Ничего интересного тут не будет». То есть ничего особенного я не ожидала. Но когда мы гуляли накануне — смотрели, где сцена стоит, подготовка идет, — решили, что раз мы тут, то в любом случае посмотрим, что будет проходить! — рассказала «Псковской правде» Ирина.


Фото из личного архива героини

О ЯРМАРКЕ

— В субботу утром на набережной меня удивило большое количество палаток, наряженные продавцы, у которых были представлены, я считаю, произведения искусства. Они продавали очень интересные вещи, мы много всего купили: начиная от простых сувенирчиков, заканчивая носками из собачьей шерсти, картинами и посудой. Я не знаю, пригодится ли мне это, но все очень красиво, оригинально и с душой! Народ очень доброжелательный: готовы объяснить, как это делается, для чего это все. Обалденная кулинария, шашлыки на каждом шагу, все очень вкусно.

О «РУССКИХ УЗОРАХ»

— Была очень разнообразная культурная программа. С утра стояла на набережной, где-то недалеко от ЗАГСа, все было очень красиво украшено, песни, танцы, замечательные ведущие, которые не просто объявляли номер, а общались с публикой. «Поднимите руку, кто здесь псковичи!» Я обернулась и смотрю: рук десять, наверное. Остальные, значит, гости города. Но больше всего мне понравился театр танца «Русские узоры» — это замечательный хореографический коллектив! Я видела две группы: с 12 до 18 лет и с 18 до 35 примерно. Во-первых, они танцевали очень профессионально, очень яркие, красочные костюмы; танцевали разнообразно, программа веселая. Они вышли на сцену, и даже те, кто равнодушен к танцам, все проснулись. На такое зрелище обратишь внимание, даже если ты вообще никакого отношения к танцам не имеешь.


Фото из личного архива героини

О РАЗВЛЕЧЕНИЯХ НА ЛЮБОЙ ВКУС

— На следующий день мы посмотрели концертную программу у Дома офицеров. Сначала была демонстрация военной техники. Тут можно было найти развлечения на любой вкус! Также нас накормили солдатской кашей — гречневой с мясом, к ней еще полагался сладкий чай. Играл военный оркестр, пели военные, и мы подумали: «Ну вот, наверное, сейчас закончится праздник». Но тут объявляют, что программа-то только начинается! На сцену выходят снова «Русские узоры», хор, вокалисты, у которых действительно подготовлена программа ко Дню города, не просто патриотические песни, которые, кстати, тоже нужны, а именно те композиции, которые люди хотят слышать. Я смотрела на одном дыхании, как танцевали «Русские узоры», надо отдать должное хореографу. Я не поленюсь и расскажу нашим властям, чтобы их пригласили к нам в Германию.

О ПСКОВСКОЙ УХЕ

— В субботу утром мы ходили на спортивный фестиваль по рыбной ловле «Псковская уха». Соревнования там проходили на высоком уровне — видно, что ребята очень серьезные, подготовленные. Но больше всего нам понравилась уха — вкусная неимоверно, все приготовлено по самой правильной технологии: петрушечка, море рыбы, а главное — кушай сколько хочешь! И весь этот фестиваль сопровождался дружественной, веселой атмосферой.


Фото из личного архива героини

О ЧИСТОТЕ В ГОРОДЕ

— Так чисто только на День города? Туалеты везде, бесплатные, и внутри все чисто: либо там постоянно убирают, либо не мусорят. Лет десять назад на улицах было очень много пьяненькой молодежи, на лавочках сидели… Сейчас же этого не увидишь, только влюбленные парочки сидят, максимум лимонад пьют, на улицах ни одного пьяного не встретили: либо их всех изолировали, либо действительно идет серьезная пропаганда здорового образа жизни.

О СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ

— Еще одним глазком мы увидели какой-то спортивный праздник (новая площадка для воркаута. — Прим. редакции). Такая красота: мальчишки подтягиваются, сальто делают… Но хочу сказать, что даже в новых микрорайонах стоят стационарные спортивные площадки. На Завеличье, где мы снимаем квартиру, проходили мимо сквера — видели, как на этой спортивной площадке занимается спортом бабулечка лет семидесяти. Очень приятно на это смотреть!


Фото из личного архива героини

О ФЕЙЕРВЕРКЕ

— Как говорится, видели и получше фейерверки. Но в целом салют был хороший, вызвал положительные эмоции. Правда, наверняка это дорого. Мне кажется, лучше лишний раз больницу отремонтировать или церковь. Все было отлично, даже больше, чем мы ожидали.

О НЕМЦАХ НА ГАНЗУ

— Иностранцев сюда можно пригласить, но для них это очень дорого, и в отдых они вкладывают немного другое значение: у них очень популярен активный туризм, они ходят в горы, ездят с палатками. Немцы заехали бы сюда по пути в Питер или Москву, а специально приехать на праздник — вряд ли. 

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