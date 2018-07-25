«Но на Ганзу вряд ли»

Помните, что на носу Ганза-2019? Пока есть подозрение, что программа этого международного праздника будет немногим отличаться от Дней города. А как мы, псковичи, часто относимся к Дню рождения Пскова? «В эти выходные День города, надо ехать на дачу», «Что смотреть — пьяные лица?», «Не люблю толпы людей — дома посижу», «Каждый год одно и то же», — кто не слышал эти фразы от своих знакомых и друзей? Мы привыкли, многое не замечаем или замечаем только плохое.

Другое дело — гости города! Своим мнением о празднике поделилась Ирина Глускер — коренная псковичка, которая уже более 20 лет живет в Германии. В этот раз, приехав в Псков к родным и друзьям, они с мужем попали на праздник.

— На День города мы попали первый раз, совсем случайно. О празднике мне рассказывали друзья, причем многие говорили: «Ничего интересного тут не будет». То есть ничего особенного я не ожидала. Но когда мы гуляли накануне — смотрели, где сцена стоит, подготовка идет, — решили, что раз мы тут, то в любом случае посмотрим, что будет проходить! — рассказала «Псковской правде» Ирина.