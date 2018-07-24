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Общество

Кто следующий?

66-летний пскович «просто так, от нечего делать» застрелил соседскую собаку

Текст:
Алёна Комарова
24 июля 2018 года, 14:43
Фото: из социальных сетей
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Случилось это в субботу, 14 июля, около пяти вечера на территории садоводческого товарищества «Хахино» в Псковском районе. Человек просто взял и застрелил собаку породы хаски.

— Там дача у моего молодого человека, мы с его младшим братом и моей подругой поливали огород, — рассказала хозяйка убитой собаки Анастасия. — Мы туда часто летом ездим, рядом речка, купаемся. Тут тоже искупались, пришли на участок, собака была рядом. Я её всегда отпускаю бегать, так как это самая безобидная порода, она в принципе никого не может обидеть и от меня далеко не отбегает.

Калитка на участке была открыта, Юкки выбежала.

— Мы с подругой пошли за ней, вдоль соседских домов. На улице гуляли люди, в том числе маленькие дети. Я шла и звала свою собаку. И тут мы услышали выстрел и плач собаки, страшно испугались и побежали к речке, — вспоминает тот страшный день Анастасия.

По дороге девушки встретили мужчину.

— Стали спрашивать его про выстрел, — говорит хозяйка хаски. — Он сказал, что тут часто стреляют, и отправил нас в противоположную сторону от того места, где потом нашли Юкки. Мы побежали, но в этот момент нам закричали соседи, что нашли собаку.

Безжизненная Юкки лежала в траве с пробитой ружейным выстрелом головой.

По ложному следу отправил убийца, уверена Анастасия. Соседи в один голос заявили, что никто и никогда на их дачах не стреляет, а самого «вруна» опознали как стрелявшего.

— Соседка рассказала, что Юкки к ней подбежала, женщина ее погладила и ушла заниматься своими делами, а где-то через минуту раздался выстрел, — вспоминает девушка. — А еще через минуту соседи увидели, как он с ружьем идет к себе в дом от места убийства.

Подруга Анастасии Наталья вызвала полицию: шуточное ли дело — по участкам разгуливает человек с ружьем и стреляет, в кого ему захочется!

Сотрудники полиции приехали не быстро, но быстро установили личность подозреваемого. Оказалось, что мужчине 66 лет, живет он на улице Рокоссовского на Завеличье. Но самое главное — лицензии на приобретение, хранение и ношение оружия у него нет!

Вернее была, несколько лет назад закончилась. Шокированные дачники вспомнили, что к агрессивному соседу уже приезжали правоохранители и изымали оружие, заодно соседи попросили телефон участкового, мол, страшно жить рядом с таким человеком — грозился сжечь дома.

По словам Анастасии, в дом подозреваемый полицию не пустил, вел себя агрессивно и обвинения отрицал. А полиция, по словам очевидцев, взялась за дело без энтузиазма.

— Полиция, пользуясь нашим незнанием, не дала направление на судебно-ветеринарную экспертизу, — сетует подруга хозяйки убитой хаски Наталья. — Все понимают, кто это сделал, но доказать это сложно или не хотят. Видимо, ждем, когда он начнет отстреливать людей. Человек с ружьем в поселке, среди белого дня... это какой-то кошмар! Очень страшно. Очень.

Действительно страшно, и совсем не хочется, чтобы Псков прогремел на всю страну с новой историей, как дачник с ружьем расстрелял… соседей… или раздражающего ребенка… Детей летом на даче немало, говорит Анастасия, соседская девочка лет трех очень испугалась выстрела, а ведь могла и попасть под пулю.

Юкки не было и двух лет, «самая дружелюбная, весёлая, только стала всё понимать, слушаться».
Фото автора и соцсетей

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Хозяева собаки написали заявления в прокуратуру, следственный комитет и полицию. Ждут действий. В пресс-службе УМВД по Псковской области пока от комментариев воздержались.

Юристы отмечают, что подобные происшествия могут рассматриваться с разных точек зрения. Человек, застреливший собаку, может быть наказан не только административно, но и уголовно — может на пару лет отправиться в тюрьму. Все зависит от того, с какой стороны взяться за это дело. Вот только хватит ли у хозяев сил и терпения довести дело до конца, а у правоохранительных органов будет ли желание вести профилактическую работу не на бумаге? 

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Комментарии

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Александр92
17:30 24.07.2018

Очень жаль...но собак надо держать на поводке и выгуливать в строго отведенных для этого местах, потому что никому не хочется ощущать дискомфорт от незнакомой гуляющей собаки

Катя
11:09 26.07.2018

Какое собак держать на поводке? Это этого мужчину держать на поводке! А вы не испытываете дискомфорт от мужчины с ружьем? У нас в стране для кого или для чего принят закон о защите животных от жестокого обращения? Это не люди, это позор!

Юлия Сергеенкова
20:55 02.08.2018

какой ужас!!!! собаку в дачном поселку держать нет смысла,они послушные. А вот такого соседа точно надо держать на привязи(((( <br/>очень сочувствую хозяйке!

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22 августа 12:58

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