Кто следующий?

Случилось это в субботу, 14 июля, около пяти вечера на территории садоводческого товарищества «Хахино» в Псковском районе. Человек просто взял и застрелил собаку породы хаски.

— Там дача у моего молодого человека, мы с его младшим братом и моей подругой поливали огород, — рассказала хозяйка убитой собаки Анастасия. — Мы туда часто летом ездим, рядом речка, купаемся. Тут тоже искупались, пришли на участок, собака была рядом. Я её всегда отпускаю бегать, так как это самая безобидная порода, она в принципе никого не может обидеть и от меня далеко не отбегает.

Калитка на участке была открыта, Юкки выбежала.

— Мы с подругой пошли за ней, вдоль соседских домов. На улице гуляли люди, в том числе маленькие дети. Я шла и звала свою собаку. И тут мы услышали выстрел и плач собаки, страшно испугались и побежали к речке, — вспоминает тот страшный день Анастасия.

По дороге девушки встретили мужчину.

— Стали спрашивать его про выстрел, — говорит хозяйка хаски. — Он сказал, что тут часто стреляют, и отправил нас в противоположную сторону от того места, где потом нашли Юкки. Мы побежали, но в этот момент нам закричали соседи, что нашли собаку.

Безжизненная Юкки лежала в траве с пробитой ружейным выстрелом головой.

По ложному следу отправил убийца, уверена Анастасия. Соседи в один голос заявили, что никто и никогда на их дачах не стреляет, а самого «вруна» опознали как стрелявшего.

— Соседка рассказала, что Юкки к ней подбежала, женщина ее погладила и ушла заниматься своими делами, а где-то через минуту раздался выстрел, — вспоминает девушка. — А еще через минуту соседи увидели, как он с ружьем идет к себе в дом от места убийства.

Подруга Анастасии Наталья вызвала полицию: шуточное ли дело — по участкам разгуливает человек с ружьем и стреляет, в кого ему захочется!

Сотрудники полиции приехали не быстро, но быстро установили личность подозреваемого. Оказалось, что мужчине 66 лет, живет он на улице Рокоссовского на Завеличье. Но самое главное — лицензии на приобретение, хранение и ношение оружия у него нет!

Вернее была, несколько лет назад закончилась. Шокированные дачники вспомнили, что к агрессивному соседу уже приезжали правоохранители и изымали оружие, заодно соседи попросили телефон участкового, мол, страшно жить рядом с таким человеком — грозился сжечь дома.

По словам Анастасии, в дом подозреваемый полицию не пустил, вел себя агрессивно и обвинения отрицал. А полиция, по словам очевидцев, взялась за дело без энтузиазма.

— Полиция, пользуясь нашим незнанием, не дала направление на судебно-ветеринарную экспертизу, — сетует подруга хозяйки убитой хаски Наталья. — Все понимают, кто это сделал, но доказать это сложно или не хотят. Видимо, ждем, когда он начнет отстреливать людей. Человек с ружьем в поселке, среди белого дня... это какой-то кошмар! Очень страшно. Очень.

Действительно страшно, и совсем не хочется, чтобы Псков прогремел на всю страну с новой историей, как дачник с ружьем расстрелял… соседей… или раздражающего ребенка… Детей летом на даче немало, говорит Анастасия, соседская девочка лет трех очень испугалась выстрела, а ведь могла и попасть под пулю.