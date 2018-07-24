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Общество

Не время

Псковские пенсионеры не спешат выходить на пенсию

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Алексей Кедров
24 июля 2018 года, 12:05
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По действующим нормам в следующем году пенсионного возраста достигнут 10 500 человек, из них  8 200 продолжат работать.

В 2017 году в службу занятости обратились 1 173 человека предпенсионного возраста, в этом году — 603 человека. Пенсионеров, которые хотят возобновить трудовую деятельность, — 476 человек в прошлом и 228 в этом.

Число обратившихся в службу занятости лиц предпенсионного возраста составляет 9,3 %, пенсионеров — выше 3 %. В целом порядка 13 % обратившихся в службу занятости — это люди пенсионного и предпенсионного возраста.

Сергей Аржаников, председатель госкомитета Псковской области по труду и занятости населения 

В 2017 году 29 % обратившихся нашли работу, то есть каждый пятый. В этом году этот показатель несколько ниже — 17,5 %. Таких лиц чаще всего обучают за счет государства. При этом в Псковской области большинство вакансий — 5 901 — предназначены именно для тех, кто начинает работу, то есть требования к стажу на рынке труда в Псковской области относительно низкие.

В целом ситуация на рынке труда стабильная.

— Напряженность составляет 0,5 безработных на одну вакансию, — рассказал он. — 7 402 вакансии на портале сегодня вы можете видеть. За полгода почти 26 500 граждан обратились в службу занятости, и только свыше 6 400 по вопросу трудоустройства, из них 3 094 было трудоустроено.

Сейчас предпенсионным возрастом считается 53 и 58 лет для женщин и мужчин соответственно. И госкомитет обязан мониторить занятость людей, возраст которых составляет от 50 лет и выше.

— Мы активно взаимодействуем с нашим Пенсионным фондом, и, я полагаю, у нас будут персональные данные по этим гражданам, — добавил он.

Если ничего не изменится и пенсионные изменения не будут приняты, в 2019 году достигнут пенсионного возраста 10 500 человек. Если все же пройдет, то новых пенсионеров в Псковской области не будет. Среди этих граждан 2 300 человек получают пенсию досрочно и работают. Таким образом, 8 200 жителей Псковской области при изменении пенсионного законодательства не выйдут на пенсию в следующем году.

— Мы должны понять, где они находятся, где работают, как поведет себя работодатель, — добавил он.

Государственная инспекция труда будет разбираться в каждом случае увольнения пенсионеров. В комитете есть вся необходимая информация о предстоящих сокращениях, и при выявлении увольнения с должности пенсионеров информация сразу будет передаваться в Госинспекцию труда.

— Если работодатель отказал человеку, а он подходит по всем параметрам, то человек может попросить письменный отказ и оспорить решение в суде, — пояснил Сергей Аржаников.

По данным Псковстата, средняя зарплата за 2017 год, без учета малого предпринимательства, в регионе составляла 26 046 рублей, в Пскове — чуть больше 30 000 рублей, в Великих Луках — 24 579 рублей, в Дновском районе — 30 560 рублей, самый низкий показатель в Усвятском районе — 18 623 рубля. 

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