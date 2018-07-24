Полигон в Порхове закроют, усадьбу Строгановых законсервируют на время поиска инвестора, а за помощью по сохранению памятника региональные власти обратятся к полпреду президента — таковы итоги рабочей поездки врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Порховский район 20 июля.

ПОЛИГОНУ НЕ БЫВАТЬ

С инициативной группой по вопросу работы полигона ТКО в Порховском районе Михаил Ведерников встретился непосредственно на площадке полигона. Активисты вместе с врио губернатора прошли по его территории, обсудили выполнение поручения об установке онлайн-камеры, ограждения и наличие скважин для забора проб. Михаил Ведерников сообщил, что в конце прошлого месяца был проведен конкурс по выбору оператора ТКО. — Что касается порховского полигона, то он в перспективе, после ввода нового полигона ТКО, работать не будет. Это моя принципиальная позиция. В новой территориальной схеме мы его не видим — полигон будет закрыт и рекультивирован, — сказал он. В этом году Управление Росприроднадзора по Псковской области провело две внеплановые проверки на объекте размещения отходов с целью надзора за соблюдением требований в области обращения с ТКО. По их итогам было подтверждено, что порховский полигон принимает отходы только 4-го и 5-го классов опасности, которые при правильном обращении не представляют угрозы для окружающей среды. Михаил Ведерников сообщил, что следующая проверка пройдет уже в августе, и эта работа будет продолжаться до полного закрытия полигона. Новая схема обращения с ТКО должна быть готова к 1 января следующего года. Сейчас новый региональный оператор занимается анализом двух площадок в северной и южной зонах области для размещения межмуниципальных полигонов. «Порховский район не рассматривается», — еще раз подчеркнул Михаил Ведерников.

СПАСТИ ПАМЯТНИК

Другое выездное совещание в рамках рабочей поездки состоялось на территории усадьбы Строгановых в дер. Волышово. Усадебный комплекс графа Строганова, состоящий из 46 объектов (из них 14 — федеральное имущество), находится в остро аварийном состоянии. Не так давно в графском доме произошел пожар — сгорели крыша и межэтажные перекрытия. Врио губернатора обсудил со специалистами дальнейшие пути по спасению уникального памятника архитектуры. Так, старейшая в России организация в области реставрационного проектирования памятников истории и культуры «Ленпроектреставрация» из Санкт-Петербурга готова за счет собственных средств разработать концепцию сохранения и современного использования усадьбы Строгановых. — У «Ленпроектреставрации» есть вся необходимая документация, чтобы приступить к работе и завершить ее к концу этого года. В дальнейшем концепцию можно будет предоставлять на разных уровнях для поиска возможностей восстановления уникального памятника архитектуры, — сообщила архитектор-реставратор высшей категории организации, член Санкт-Петербургского Союза архитекторов России Татьяна Ознобишина. По словам председателя госкомитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елены Яковлевой, вариантов спасения два: передать усадебный ансамбль одному инвестору для восстановления и дальнейшего использования либо использовать мультипликативный подход, когда восстановлением каждого отдельного здания занимаются разные люди.

ПОМОШЬ ИНВЕСТОРОВ И ВОЛОНТЕРОВ

Представитель собственника памятника архитектуры — руководитель Межрегионального территориального управления Росимущества в Псковской и Новгородской областях Татьяна Пайвина в свою очередь рассказала, что их организация готова рассмотреть возможность консервации графского дома, чтобы сохранить здание, пока идет поиск финансирования на его восстановление. — Недавно к нам обратилась компания, готовая заняться восстановлением центральной усадьбы и с соответствующим проектом принять участие в конкурсе Фонда президентских грантов, — рассказала Татьяна Пайвина. — Со своей стороны мы готовы поддержать, — отреагировал Михаил Ведерников. Также он сообщил, что за помощью в восстановлении усадьбы намерен обратиться к полномочному представителю президента России в СЗФО Александру Беглову: — Я обращусь к полпреду, чтобы была создана рабочая группа по сохранению и восстановлению таких памятников в Псковской области. Проблема кричащая, их много, и нам надо комплексно подойти к вопросам их сохранения и восстановления, — отметил он. Пока на территории усадьбы работают волонтеры. За это время они расчистили территорию вокруг графского дома от зарослей и мусора и приняли участие в мастер-классе по кирпичной кладке. Полученные знания добровольцы сразу применили на практике и укрепили основание одной из беседок архитектурного ансамбля. Михаил Ведерников поблагодарил их за неравнодушие, активную жизненную позицию и вклад в сохранение культурного наследия Псковской области.

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