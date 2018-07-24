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Общество

Принципиальная позиция

Михаил Ведерников обсудил со специалистами работу Порховского полигона и спасение усадьбы в Волышово

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Алексей Кедров
24 июля 2018 года, 09:32
Фото: пресс-служба администрации Псковской области
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Полигон в Порхове закроют, усадьбу Строгановых законсервируют на время поиска инвестора, а за помощью по сохранению памятника региональные власти обратятся к полпреду президента — таковы итоги рабочей поездки врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Порховский район 20 июля.

ПОЛИГОНУ НЕ БЫВАТЬ

С инициативной группой по вопросу работы полигона ТКО в Порховском районе Михаил Ведерников встретился непосредственно на площадке полигона. Активисты вместе с врио губернатора прошли по его территории, обсудили выполнение поручения об установке онлайн-камеры, ограждения и наличие скважин для забора проб.

Михаил Ведерников сообщил, что в конце прошлого месяца был проведен конкурс по выбору оператора ТКО.

— Что касается порховского полигона, то он в перспективе, после ввода нового полигона ТКО, работать не будет. Это моя принципиальная позиция. В новой территориальной схеме мы его не видим — полигон будет закрыт и рекультивирован, — сказал он.

В этом году Управление Росприроднадзора по Псковской области провело две внеплановые проверки на объекте размещения отходов с целью надзора за соблюдением требований в области обращения с ТКО. По их итогам было подтверждено, что порховский полигон принимает отходы только 4-го и 5-го классов опасности, которые при правильном обращении не представляют угрозы для окружающей среды. Михаил Ведерников сообщил, что следующая проверка пройдет уже в августе, и эта работа будет продолжаться до полного закрытия полигона.

Новая схема обращения с ТКО должна быть готова к 1 января следующего года. Сейчас новый региональный оператор занимается анализом двух площадок в северной и южной зонах области для размещения межмуниципальных полигонов. «Порховский район не рассматривается», — еще раз подчеркнул Михаил Ведерников.

СПАСТИ ПАМЯТНИК

Другое выездное совещание в рамках рабочей поездки состоялось на территории усадьбы Строгановых в дер. Волышово. Усадебный комплекс графа Строганова, состоящий из 46 объектов (из них 14 — федеральное имущество), находится в остро аварийном состоянии. Не так давно в графском доме произошел пожар — сгорели крыша и межэтажные перекрытия.

Врио губернатора обсудил со специалистами дальнейшие пути по спасению уникального памятника архитектуры. Так, старейшая в России организация в области реставрационного проектирования памятников истории и культуры «Ленпроектреставрация» из Санкт-Петербурга готова за счет собственных средств разработать концепцию сохранения и современного использования усадьбы Строгановых.

— У «Ленпроектреставрации» есть вся необходимая документация, чтобы приступить к работе и завершить ее к концу этого года. В дальнейшем концепцию можно будет предоставлять на разных уровнях для поиска возможностей восстановления уникального памятника архитектуры, — сообщила архитектор-реставратор высшей категории организации, член Санкт-Петербургского Союза архитекторов России Татьяна Ознобишина.

По словам председателя госкомитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елены Яковлевой, вариантов спасения два: передать усадебный ансамбль одному инвестору для восстановления и дальнейшего использования либо использовать мультипликативный подход, когда восстановлением каждого отдельного здания занимаются разные люди.

Чтобы восстановить Волышово, нужна федеральная помощь.
Фото пресс-службы администрации Псковской области

ПОМОШЬ ИНВЕСТОРОВ И ВОЛОНТЕРОВ

Представитель собственника памятника архитектуры — руководитель Межрегионального территориального управления Росимущества в Псковской и Новгородской областях Татьяна Пайвина в свою очередь рассказала, что их организация готова рассмотреть возможность консервации графского дома, чтобы сохранить здание, пока идет поиск финансирования на его восстановление.

— Недавно к нам обратилась компания, готовая заняться восстановлением центральной усадьбы и с соответствующим проектом принять участие в конкурсе Фонда президентских грантов, — рассказала Татьяна Пайвина.

— Со своей стороны мы готовы поддержать, — отреагировал Михаил Ведерников.

Также он сообщил, что за помощью в восстановлении усадьбы намерен обратиться к полномочному представителю президента России в СЗФО Александру Беглову:

— Я обращусь к полпреду, чтобы была создана рабочая группа по сохранению и восстановлению таких памятников в Псковской области. Проблема кричащая, их много, и нам надо комплексно подойти к вопросам их сохранения и восстановления,  — отметил он.

Пока на территории усадьбы работают волонтеры. За это время они расчистили территорию вокруг графского дома от зарослей и мусора и приняли участие в мастер-классе по кирпичной кладке. Полученные знания добровольцы сразу применили на практике и укрепили основание одной из беседок архитектурного ансамбля. Михаил Ведерников поблагодарил их за неравнодушие, активную жизненную позицию и вклад в сохранение культурного наследия Псковской области.

НУЖДАЕТСЯ В РЕКОНСТРУКЦИИ

Еще одним объектом культурного наследия федерального значения, который посетил Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки, стал ансамбль Порховской крепости. Это самая древняя каменная крепость на Псковской земле. Она датируется 1387 годом.

Порховская крепость — единственная на Северо-Западе, которая не претерпевала глобальных реконструкций и сейчас остро нуждается в восстановлении. В 2014 году за счет федеральных средств была разработана научно-проектная документация. Общая стоимость работ, по ценам того года, — 137 млн рублей.

— Администрация Псковской области не раз подавала заявку в Министерство культуры на финансирование работ в рамках государственной программы «Культура России», но пока положительного отклика не было, — напомнила председатель Государственного комитета региона по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева.

Михаил Ведерников подчеркнул, что эту работу нужно обязательно продолжать, а также продумать концепцию использования памятника. Он также поручил главе Порховского района Виктору Степанову установить ограждение вокруг некоторых аварийных объектов крепостного ансамбля во избежание внештатных ситуаций. 

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Комментарии

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Ирина
16:11 24.07.2018

Так как узнать, что ответил полпред президента на просьбу о помощи Михаила Ведерникова по усадьбе Волышово?

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