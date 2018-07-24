«Формула-1» на танках

Международный конкурс военно-профессионального мастерства «Десантный взвод» пройдет в Псковской области с 28 июля по 9 августа. В Псков приедут более 420 военнослужащих из 10 стран мира — России, Алжира, Беларуси, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана, ЮАР. Наблюдателями на соревнованиях выступят представители Индии. Техникой и вооружением обеспечит все команды Россия, а вот команда Китая прибудет на конкурс со своей техникой.
Эти и другие подробности рассказал заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования, генерал-лейтенант Александр Вязников на встрече в пресс-центре «Псковской правды».
— Конкурс включает в себя несколько этапов: этап парашютного двоеборья, десантирования, сбор после десантирования и марш-бросок 10 километров; этапы, связанные с проведением гонки и эстафеты на боевых машинах, и этапы, связанные с пешим биатлоном отделений на маршруте 5 и 10 километров со стрельбой и преодолением полосы препятствий, — рассказал Андрей Вязников.
В гонках на боевой технике будут соревноваться между собой машины Китая и такие типы боевых машин Российской Федерации, как БМД-2, БМП-2, БТР-80, БТР-80-2А. На соревнованиях можно будет увидеть фактически весь арсенал техники, стоящей на вооружении российских военных.
На подготовительном этапе, до 30 июля, команды разместятся в лагерях, пройдут входной медицинский контроль, познакомятся с трассой для соревнований и совершат один учебно-тренировочный прыжок.
28 июля состоится торжественное открытие конкурса.
— В соответствии с указанием и развитием международных игр на открытие и сам конкурс приглашены общественные и патриотические организации, население, которые, мы надеемся, примут самое активное участие в просмотре этих соревнований и поддержат нашу команду и остальных участников, — отметил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками.
КСТАТИ
Основные события «Десантного взвода» пройдут в трех местах. На полигоне «Завеличье», который находится в 3,5 км от Пскова по Палкинскому шоссе, состоится открытие и закрытие конкурса, пройдут пешие этапы — биатлон с преодолением полосы препятствий и со стрельбой. Все этапы очень зрелищные. На полигонах подготовят специальные трибуны, на которых зрители будут укрыты навесом от непогоды или солнца. В тыловой зоне для гостей соревнований устроят торговые точки и выставки современной военной техники.
В предыдущие годы соревнования проходили в Краснодарском крае и Рязанской области. В прошлом году местом их проведения стал полигон «Хаодянь» Народно-освободительной армии Китая, где Россия заняла второе место.
Второе место проведения мероприятия — площадка приземления в Кислово. Там можно понаблюдать за десантированием, а после приземления — за марш-броском на 10 километров.
Третий этап, как утверждают организаторы, один из самых интересных, — индивидуальная гонка и эстафета на боевых машинах — пройдет в Стругах Красных.
Организаторы постарались, чтобы как можно больше псковичей и гостей региона могли увидеть это зрелище и поддержали команды. Понаблюдать за международными соревнованиями десантников смогут все желающие абсолютно бесплатно. До площадок конкурса можно добраться на общественном транспорте.
В субботу, 28 июля, на полигон «Завеличье» можно добраться автобусом №19 от железнодорожного вокзала в 9.52 и 12.19, от площади Ленина в 8.39, 10.04, 10.48, 11.32, 12.31, 13.15, 13.59. С улицы Маргелова – 8.56, 10.19, 11.03, 11.47, 12.46, 13.30, 14.14. С полигона вернуться в город можно в 10.26, 11.10, 11.50, 12.53, 13.37, 14.17. Соревнования «Десантный взвод» пройдут с 9.30 до 14.00.
В пятницу, 3 августа, на полигон «Завеличье» маршрут № 19 пойдет от железнодорожного вокзала в 9.52, 12.19, 14.41, 16.29, от площади Ленина в 10.04, 10.48, 11.32, 12.31, 13.15, 13.59, 14.53, 15.37, 16.41, 17.32. С полигона автобус идет в 10.26, 11.10, 11.54, 12.53, 13.37, 14.20, 15.15, 16.00, 17.10, 18.00. Соревнования пройдут с 10.00 до 17.50.
— Всех желающих я приглашаю посмотреть на это захватывающее зрелище, будет интересно! Это будет почти как «Формула-1», я думаю, что даже лучше — заключил Александр Вязников.
СПРАВКА
Полное расписание маршрутов — по ссылке.
ПОДРОБНОСТИ
Победители соревнований за I место получат переходящий приз — кубок, который сюда везет команда из Китая.
В прошлом году они заняли I место.
Также победителей и призеров ждут дипломы и медали за 1, 2, 3 места. Все памятные подарки, которые будут вручены участникам, — российские.