«Формула-1» на танках

Международный конкурс военно-профессионального мастерства «Десантный взвод» пройдет в Псковской области с 28 июля по 9 августа. В Псков приедут более 420 военнослужащих из 10 стран мира — России, Алжира, Беларуси, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана, ЮАР. Наблюдателями на соревнованиях выступят представители Индии. Техникой и вооружением обеспечит все команды Россия, а вот команда Китая прибудет на конкурс со своей техникой.

Эти и другие подробности рассказал заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования, генерал-лейтенант Александр Вязников на встрече в пресс-центре «Псковской правды».

— Конкурс включает в себя несколько этапов: этап парашютного двоеборья, десантирования, сбор после десантирования и марш-бросок 10 километров; этапы, связанные с проведением гонки и эстафеты на боевых машинах, и этапы, связанные с пешим биатлоном отделений на маршруте 5 и 10 километров со стрельбой и преодолением полосы препятствий, — рассказал Андрей Вязников.

В гонках на боевой технике будут соревноваться между собой машины Китая и такие типы боевых машин Российской Федерации, как БМД-2, БМП-2, БТР-80, БТР-80-2А. На соревнованиях можно будет увидеть фактически весь арсенал техники, стоящей на вооружении российских военных.

На подготовительном этапе, до 30 июля, команды разместятся в лагерях, пройдут входной медицинский контроль, познакомятся с трассой для соревнований и совершат один учебно-тренировочный прыжок.

28 июля состоится торжественное открытие конкурса.

— В соответствии с указанием и развитием международных игр на открытие и сам конкурс приглашены общественные и патриотические организации, население, которые, мы надеемся, примут самое активное участие в просмотре этих соревнований и поддержат нашу команду и остальных участников, — отметил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками.