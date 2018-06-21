Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Если хозяина нет

«Псковская правда» продолжает рассказывать о собаках, находящихся в ожидании своего человека и дома

Текст:
21 июня 2018 года, 10:39
Фото: зоозащитная организация «Шанс»
0

Все собаки подходят для содержания в доме или квартире. Питомцы чипированы, стерилизованы (кастрированы). Сейчас они живут в пункте передержки автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс» и отдаются безвозмездно.

СПРАВКА

Помощь зоозащитников в выборе питомца: 8 (8112) 61-03-03.

Подробная информация о собаках в группе ВКонтакте.

Монклер. Родилась в апреле 2015 г. Около 50 см в холке.
Фото предоставлено зоозащитной организацией «Шанс»
Мячик. Родился в апреле 2015 г. Примерно 48 см в холке.
Фото предоставлено зоозащитной организацией «Шанс»
Стася. Родилась в ноябре 2016 г. 46 см в холке.
Фото предоставлено зоозащитной организацией «Шанс»
Юта. Родилась в 2017 году. Примерно 45 см в холке.
Фото предоставлено зоозащитной организацией «Шанс»
Вита. Родилась в июле 2016 года. 42 см в холке.
Фото предоставлено зоозащитной организацией «Шанс»
Зарина. Родилась в феврале-марте 2015 года. Примерно 48 см в холке.
Фото предоставлено зоозащитной организацией «Шанс»
Дана. Родилась в марте 2017 г. 48 см в холке.
Фото предоставлено зоозащитной организацией «Шанс»
Майка. Родилась в 2012 г. Примерно 45 см в холке.
Фото предоставлено зоозащитной организацией «Шанс»
Фрося. Родилась в ноябре 2016 года. Около 40 см в холке.
Фото предоставлено зоозащитной организацией «Шанс»
Буян. Родился в 2013 г. Примерно 63 см в холке.
Фото предоставлено зоозащитной организацией «Шанс»
Кай. Родился в сентябре 2016 г. Некрупный, ниже колена.
Фото предоставлено зоозащитной организацией «Шанс»
Флора. Родилась в 2012 г. Около 50 см в холке.
Фото предоставлено зоозащитной организацией «Шанс»
Ночка. Родилась в 2014 году. Примерно 48 см в холке.
Фото предоставлено зоозащитной организацией «Шанс»
Муха. Родилась примерно в 2009 г. 50 см в холке.
Фото предоставлено зоозащитной организацией «Шанс»
Капа. Родилась в сентябре 2016 г. Некрупная, ниже колена.
Фото предоставлено зоозащитной организацией «Шанс»
  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
21 июня 09:28

Земельный вопрос

Как оформить участок, избавиться от штрафов Росприроднадзора и зарегистрировать дом, участок из-под которого «уехал» в озеро

Общество
20 июня 10:51

Медицинская смена

Лучшие будущие фельдшеры и медсестры живут в Великих Луках

Общество
20 июня 09:52

Жёсткие меры

За просроченные коммунальные платежи псковичке внезапно отключили электричество
  • Реабилитация Сталина и Берии невозможна – митрополит Тихон (Шевкунов)
  • Митрополит Тихон (Шевкунов): Мне выпало счастье общаться с Путиным
  • Митрополит Тихон (Шевкунов): Плох тот монах, который мечтает стать патриархом
  • Митрополит Тихон: Насильно прихожан в храмы затаскивать не собираемся
  • Одной из главных ран Пскова назвал митрополит Тихон церковь Одигитрии
  • Митрополит Тихон объяснил смену настоятеля Троицкого собора
  • За продажу «паленого» алкоголя оштрафовали жительницу Дедовичского района
  • Митрополита Тихона «полностью устраивает» статус собора в Мирожском монастыре
  • Рособрнадзор ждет предложений от выпускников, как сделать ЕГЭ более комфортным
  • В День молодежи алкоголь в Пскове будет под запретом
  • Прайс-лист на размещение агитационных материалов на сайте «Псковской правды»
  • Грозы с усилением ветра местами пройдут в Псковской области 22 июня
  • Трёхдневный региональный волонтерский форум стартовал в Островском районе
  • За интимные связи с малолетней в Псковской области ожидает суда мужчина
  • На 12 июля назначена 22-я сессия областного Собрания депутатов
  • Псковская область может получить 340 млн рублей из резервного фонда президента

    • 20 июня

  • В Пскове простились с главой Пыталовского района Ларисой Сидорук
  • С помощью листовок в Пскове анонсируют митинг против повышения пенсионного возраста
  • В Пскове ищут транспорт для 20 кошек из санатория
  • Полпред Александр Беглов ознакомился с работой Печорской больницы
  • Волонтерский форум «VEЧER» пройдет с 21 по 23 июня в Островском районе
  • Второй раунд виртуального «Боя с Чемпионом» пройдёт в Пскове 22 июня
  • Озвучена программа фестиваля «Исаборг – 2018» в Псковской области
  • Александр Беглов и Михаил Ведерников посетили Печорский детский сад «Звёздочка»
  • В последний четверг июня в Пскове пройдет туристический форум «#Путешествуя – помогай!»
  • Красногородского садиста отправили в колонию строгого режима на 10 месяцев
  • Областная прокуратура готовит встречу с жителями Талабских островов
  • Полпред президента России Александр Беглов вновь приехал в Псковскую область
  • Они не только лечат, но и приносят гостинцы – псковичка о врачах ветеранского госпиталя
  • Поиски без вести пропавшей великолучанки закончились успешно (ФОТО)

    • Новости

    Спорт
    Арслан Байрамов 20 июня 09:45

    С пропеллером за спиной

    На псковских пилотов-парапланеристов равняется вся страна

    Общество
    19 июня 11:41

    Отпуск в усадьбе

    Палаточный лагерь развернут в дворянской усадьбе Волышово для ее спасения

    Общество
    18 июня 12:01

    Заново родившиеся

    Трех собак, залитых гудроном, вернули хозяевам