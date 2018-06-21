Земельный вопрос

Продолжаем публиковать ответы на вопросы с прямой линии, которую провел врио губернатора Михаил Ведерников 2 марта в редакции «Псковской правды». На «земельные вопросы» ответы пришли за подписью председателя Госкомитета Псковской области по имущественным отношениям Ларисы Васильевой. Виктор Петров, Дновский район, д. Селивановы Горки: «У меня проблема с оформлением земельных участков. В 1992 году мне были выделены участки земли, которые принадлежали другим людям. Проработал здесь всю жизнь, живу с самого рождения, а с землей «прокатили». Более 10 лет хожу, обиваю пороги». «Согласно сведениям Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, границы указанных земельных участков, расположенных в деревне Селивановы Горки, не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства. Для регистрации права собственности вам надо провести кадастровые работы по уточнению границ этих участков. Кадастровые работы выполняют кадастровые инженеры, являющиеся индивидуальными предпринимателями или членами коммерческой организации, за плату, устанавливаемую по договору между заказчиком и исполнителем работ. Всю необходимую информацию о кадастровых инженерах вы можете узнать на сайте «Росреестра». Это плата не за оформление земельных участков, а за работы по формированию и уточнению границ земельных участков, а также последующему внесению их координат в сведения государственного кадастра недвижимости». От имени Веры Егоровой, д. Бирюли, Пушкиногорский район: «Женщина 85 лет живет в собственном доме, участок в собственности, зарегистрирован в Росреестре, а дом не может зарегистрировать. Он построен в 1948 году, в кадастровой палате говорят, что дом не стоит на участке, тот «выехал» из-под дома. Почему-то по картам Росреестра участок находится в озере, а дом вообще на другом участке, никто не может ничего сделать». «Для решения вопроса о постановке на кадастровый учет жилого дома необходимо привести координаты характерных точек границ находящегося в вашей собственности земельного участка в соответствие с их фактическим местоположением, для этого надо провести соответствующие кадастровые работы. Только после проведения кадастровых работ вы сможете подать документы на регистрацию права собственности на дом».

Николай Кузьменков, д. Затурье Себежского района: «Сохраните Дом культуры в деревне Ульяновщина! Его продали депутату районного Собрания. Он занял первый этаж под магазин, на второй этаж никого не пускают. Администрация бездействует. Второй вопрос: в деревне Затурье местный житель незаконно захватил гору и теперь не пускает туда туристов и других жителей. Третий вопрос: парк за детской колонией между двух озер - там хотят начать строительство». «Нежилое здание (Советский центр досуга) передали 3 июня 1999 года в муниципальную собственность Себежскому району от АОЗТ «Кузнецовский». Постановлением администрации Себежского района в 2013 году его изъяли от Районного культурного центра и передали в казну района. Здание включили в план приватизации. Администрация Себежского района в соответствии с действующим законодательством провела аукцион по продаже в собственность из казны муниципального образования земельного участка и нежилого двухэтажного здания 1969 года постройки, общей площадью 309 кв. м. С победителем аукциона был заключен договор купли-продажи 18 сентября 2013 года, который в установленном порядке прошел государственную регистрацию. В настоящее время в здании расположен магазин «Продукты», который является единственным стационарным магазином на несколько деревень, и офис ООО «Темп», второй этаж предоставляется на безвозмездной основе органам местного самоуправления для размещения избирательной комиссии при проведении выборов. По второму вопросу предполагаем, что речь идет о земельном участке, находящемся в частной собственности с 1996 года, вид разрешенного использования - ведение личного подсобного хозяйства. В 2009 году собственник установил границы земельного участка на местности. В границах земельного участка находится часть холма, используемого для выпаса домашнего скота. Холмы в деревне Затурье никогда не использовались в качестве экскурсионного объекта. По третьему вопросу, скорей всего, речь идет о территории, расположенной рядом с городом Себежем, вблизи специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа. Участок находится в постоянном (бессрочном) пользовании федерального национального парка «Себежский». Следует также отметить, что на территориях национальных парков вне зависимости от зарегистрированных прав собственности действует особый правовой режим и применяется особый порядок оформления земельно-правовых отношений. Земельные участки в границах национальных парков подлежат предоставлению учреждениям, осуществляющим управление национальными парками, в соответствии с земельным законодательством. В настоящее время закон предусматривает возможность предоставления земельных участков, расположенных в границах национальных парков, гражданам и юридическим лицам исключительно для рекреационной деятельности, в том числе оздоровительной и спортивной». Михаил Матвеев, Идрица, Себежский район: «При реализации распоряжения Территориального управления государственным имуществом в Псковской области «О безвозмездной передаче в государственную собственность Псковской области федерального имущества государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Идрицкий сельскохозяйственный техникум»» не был передан жилой многоквартирный дом, входивший в состав имущественного комплекса выше упомянутого техникума. Он расположен по адресу: Псковская область, Себежский район, поселок Идрица, ул. Учебный Городок, д. 2. Даже не берусь судить о том, какие конкретно должностные лица допустили «потерю» государственного имущества и что их к этому мотивировало, однако исключение дома из государственного учета жилищного фонда обусловило ситуацию, затрудняющую в настоящее время нормальную эксплуатацию здания, подходящих к нему инженерных сетей и коммуникаций со всеми последствиями, которые настолько очевидны, что не требуют какого- либо перечисления и описания. Прошу содействовать разрешению возникшего недоразумения». «Действительно, в составе имущества, переданного в собственность Псковской области, этот жилой дом отсутствует. Для установления балансовой принадлежности этого многоквартирного дома комитет сделал запрос в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях, после получения ответа вы будете уведомлены дополнительно. Вместе с тем, по информации администрации поселения Идрица, этот жилой дом подключен к центральным сетям электро- и холодного водоснабжения и отопления, принадлежащим ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж».