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Общество

Медицинская смена

Лучшие будущие фельдшеры и медсестры живут в Великих Луках

Текст:
Алёна Комарова
20 июня 2018 года, 10:51
Фото: предоставлено Великолукским медицинским колледжем
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Поставить капельницу или катетер — запросто. Команда будущих медиков из Великих Лук выиграла два международных конкурса, а их коллега отправится отстаивать честь медсестер на Сахалин после победы в родном регионе. Преподаватели говорят, что «золотые» кадры остаются в регионе.

Домой с победой с III Международного конкурса профессионального мастерства «Медицина без границ» по специальности «Лечебное дело» в Тихвине вернулись студентки выпускного четвертого курса Анна Иванова, Анастасия Магалова, Светлана Залесская, Мария Михайлова. Конкурс состоял из пяти этапов: представление команды, лечебно-диагностическая деятельность, скорая медицинская помощь, профилактическая деятельность, манипуляционная техника.

— Команде попались непростые случаи — пневмония у детей, скорая помощь при анафилактическом шоке. Мы, ничего не обсуждая друг с другом, должны были оказать помощь, показать работу в команде, — рассказала Анна Иванова.

К следующему этапу, посвященному профилактической работе, девушки сняли ролик на тему экологии, а в заключение провели предложенные медицинские манипуляции. Команде досталось внутривенное капельное вливание. Пациент был самый настоящий.

— Мы задавали вопросы о самочувствии, оценивали состояние больного, а потом со специальным макетом делали манипуляцию под присмотром экспертов, — рассказали девушки.

Профессионалы-эксперты, члены жюри и другие участники конкурса следили за командой через камеры видеонаблюдения.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВЫБОР

Член команды-победительницы Светлана Залесская в медицину пришла осознанно. Уже в 15 лет девушка знала, что будет медиком несмотря на то, что в семье все учителя. Свое дело в выборе профессии сделала информация из интернета.

— Я прочитала о десяти востребованных в ближайшие 20 лет профессиях, — рассказала Светлана Залесская. — Решила, что это правильный выбор.

После школы в мединститут девушка не поступила, но не отступилась.

— В Великолукском медицинском колледже очень интересно учиться, хорошее оборудование, прекрасные квалифицированные педагоги — все для того, чтобы получить достойное образование и применять его на практике, — отметила студентка.

Какой медик без практики? В процессе учебы будущие медики практикуются в Великолукской межрайонной больнице на различных отделениях — в хирургии, терапии, кардиологии и других отделениях, на скорой помощи.

По мнению Светланы, колледж и в теории, и на практике дает все необходимые знания для профессиональной качественной работы.

— Великолукский медицинский колледж — одно из старейших учебных заведений области, — рассказала заведующая отделением «Лечебное дело» Екатерина Быстрова. — Наш руководитель — энергичный и креативный Александр Анатольевич Шулаев. Он прекрасный организатор, под его началом работает педколлектив, который постоянно обновляется, приходят молодые кадры — наши бывшие выпускники.

Колледж готовит специалистов среднего звена. Как рассказала педагог, студенты ежегодно занимают призовые места в спортивных, интеллектуальных играх и, конечно, в конкурсах профессионального мастерства.

На соревнованиях в Беларуси нашим девушкам достались катетеризация мочевого пузыря, повязки в хирургии, осмотр больного, сбор анамнеза и постановка диагноза.
Фото предоставлено Великолукским медицинским колледжем

КОНКУРЕНТЫ БЕЛОРУСАМ

Эта же команда будущих фельдшеров стала победителем Международной олимпиады профессионального мастерства среди учащихся медицинских колледжей по оказанию скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь в городе Орша. Лучшие учащиеся выпускного курса из 16 медицинских колледжей Беларуси, ссузов России и Латвии состязались два дня. Будущие фельдшеры, а их было 56, решали задачи по оказанию скорой медицинской помощи при участии стандартизированного пациента, выполняли медицинские манипуляции и демонстрировали знания на тестовом контроле.

Все манипуляции оценивались по времени, качеству и правильности. Девушки по количеству баллов стали первыми в командном зачете.

По словам участницы олимпиады Анастасии Магаловой, команда шла на конкурс с уверенностью в победе.

— Мы справились со всеми проблемами, — рассказала студентка. — Мы сильно нервничали, но наши педагоги очень помогали и поддерживали.

Самым ценным опытом, по мнению девушки, является то, что уже третий год медколледж Великих Лук дружит с Республикой Беларусь, командой из города Полоцка.

— Это очень важно для нас. Дает хороший толчок для профессионального развития, — считает студентка.

Девушки планируют поступить в медвузы Санкт-Петербурга, Белгорода, опыт, полученный в международных соревнованиях, поможет при поступлении.

ЗВЁЗДНЫЕ МЕДСЕСТРЫ

В последнее время обороты набирает движение молодых профессионалов WorldSkills Russia («ВорлдСкиллс Раша»), студентка специальности «Сестринское дело» Мария Иванова вышла в финал соревнования. Она победитель 2-го регионального чемпионата WorldSkills Russia Псковской области.

— Это независимая экспертиза, оценка профессиональных качеств студента, — пояснила Екатерина Быстрова. — Достаточно сложное испытание, дети находятся в состоянии стресса, но оно того стоит, они показывают хорошие результаты.

Финал пройдет в Южно-Сахалинске. Преподаватель-тренер Нина Корнаухова и контроль-тренер Анна Соловьёва готовят свою студентку к поездке в далекий город.

Маша учится в колледже последний год. Выбор профессии был случайный, но она «ни капли не пожалела», что ее выбрала.

— Я уже в этой профессии и в ней и останусь, так же, как моя мама, — уверена Мария Иванова.

— Сходите в Псковский перинатальный центр, там наши девчонки работают акушерами, — ответил директор колледжа Александр Шулаев на вопрос, не разбегутся ли звездные кадры из области. — 96 % выпускников колледжа уходят работать в здравоохранение, такого нигде нет, а в Псковской области остается свыше 70 %. Мы работаем на Псковскую область. 

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