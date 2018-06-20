Медицинская смена

Поставить капельницу или катетер — запросто. Команда будущих медиков из Великих Лук выиграла два международных конкурса, а их коллега отправится отстаивать честь медсестер на Сахалин после победы в родном регионе. Преподаватели говорят, что «золотые» кадры остаются в регионе. Домой с победой с III Международного конкурса профессионального мастерства «Медицина без границ» по специальности «Лечебное дело» в Тихвине вернулись студентки выпускного четвертого курса Анна Иванова, Анастасия Магалова, Светлана Залесская, Мария Михайлова. Конкурс состоял из пяти этапов: представление команды, лечебно-диагностическая деятельность, скорая медицинская помощь, профилактическая деятельность, манипуляционная техника. — Команде попались непростые случаи — пневмония у детей, скорая помощь при анафилактическом шоке. Мы, ничего не обсуждая друг с другом, должны были оказать помощь, показать работу в команде, — рассказала Анна Иванова. К следующему этапу, посвященному профилактической работе, девушки сняли ролик на тему экологии, а в заключение провели предложенные медицинские манипуляции. Команде досталось внутривенное капельное вливание. Пациент был самый настоящий. — Мы задавали вопросы о самочувствии, оценивали состояние больного, а потом со специальным макетом делали манипуляцию под присмотром экспертов, — рассказали девушки. Профессионалы-эксперты, члены жюри и другие участники конкурса следили за командой через камеры видеонаблюдения.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВЫБОР

Член команды-победительницы Светлана Залесская в медицину пришла осознанно. Уже в 15 лет девушка знала, что будет медиком несмотря на то, что в семье все учителя. Свое дело в выборе профессии сделала информация из интернета. — Я прочитала о десяти востребованных в ближайшие 20 лет профессиях, — рассказала Светлана Залесская. — Решила, что это правильный выбор. После школы в мединститут девушка не поступила, но не отступилась. — В Великолукском медицинском колледже очень интересно учиться, хорошее оборудование, прекрасные квалифицированные педагоги — все для того, чтобы получить достойное образование и применять его на практике, — отметила студентка. Какой медик без практики? В процессе учебы будущие медики практикуются в Великолукской межрайонной больнице на различных отделениях — в хирургии, терапии, кардиологии и других отделениях, на скорой помощи. По мнению Светланы, колледж и в теории, и на практике дает все необходимые знания для профессиональной качественной работы. — Великолукский медицинский колледж — одно из старейших учебных заведений области, — рассказала заведующая отделением «Лечебное дело» Екатерина Быстрова. — Наш руководитель — энергичный и креативный Александр Анатольевич Шулаев. Он прекрасный организатор, под его началом работает педколлектив, который постоянно обновляется, приходят молодые кадры — наши бывшие выпускники. Колледж готовит специалистов среднего звена. Как рассказала педагог, студенты ежегодно занимают призовые места в спортивных, интеллектуальных играх и, конечно, в конкурсах профессионального мастерства.

КОНКУРЕНТЫ БЕЛОРУСАМ

Эта же команда будущих фельдшеров стала победителем Международной олимпиады профессионального мастерства среди учащихся медицинских колледжей по оказанию скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь в городе Орша. Лучшие учащиеся выпускного курса из 16 медицинских колледжей Беларуси, ссузов России и Латвии состязались два дня. Будущие фельдшеры, а их было 56, решали задачи по оказанию скорой медицинской помощи при участии стандартизированного пациента, выполняли медицинские манипуляции и демонстрировали знания на тестовом контроле. Все манипуляции оценивались по времени, качеству и правильности. Девушки по количеству баллов стали первыми в командном зачете. По словам участницы олимпиады Анастасии Магаловой, команда шла на конкурс с уверенностью в победе. — Мы справились со всеми проблемами, — рассказала студентка. — Мы сильно нервничали, но наши педагоги очень помогали и поддерживали. Самым ценным опытом, по мнению девушки, является то, что уже третий год медколледж Великих Лук дружит с Республикой Беларусь, командой из города Полоцка. — Это очень важно для нас. Дает хороший толчок для профессионального развития, — считает студентка. Девушки планируют поступить в медвузы Санкт-Петербурга, Белгорода, опыт, полученный в международных соревнованиях, поможет при поступлении.

ЗВЁЗДНЫЕ МЕДСЕСТРЫ