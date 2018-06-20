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Общество

Жёсткие меры

За просроченные коммунальные платежи псковичке внезапно отключили электричество

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Светлана Синцова
20 июня 2018 года, 09:52
Фото: legkovmeste.ru
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В редакцию «Псковской правды» обратилась читательница из Пскова, возмущенная действиями управляющей компании, которая практически без предупреждения отключила электричество в ее квартире. Коммунальщики действовали законно (предупреждение — хоть и номинальное, которое трудно было заметить, все-таки предшествовало отключению), и история читательницы, рассказанная ею самою, поможет кому-то в дальнейшем избежать траты нервов и денег.

«Так получилось, что коммунальные счета я не оплачивала с февраля, — рассказывает Татьяна. — То сбой какой-то, и через интернет не оплатить. То «Ай, потом». И вот в прошлый понедельник, закончив трудную смену, прихожу ночью домой и бьюсь об углы в темноте, потому что у меня отключили электричество. В почтовом ящике нашла извещение о том, что подача электроэнергии приостановлена в связи с задолженностью.

На следующий день с утра я в «Псковэнерго» оплачиваю в кассе долг. А затем иду к специалистам, чтобы мне включили свет. Однако мне говорят, что ко мне претензий нет, а свет мне отключило домоуправление. И действительно, в шапке извещения, которое я получила, значится «Общество с ограниченной ответственностью «Микрорайон № 2+».

Прихожу в домоуправление — мне сообщают там, что в прошлом месяце присылали квитанцию, и на обороте было уведомление, что, если я не погашу долги, мне отключат электричество. Я этого уведомления не видела, потому что обычно на обороте квитанции печатается только реклама.

В итоге: я заплатила часть долга по коммунальным платежам и дополнительно 400 рублей, чтобы мне снова подключили электричество.

Хочу еще отметить, что мой дом не с газом, а с электроплитами. И придя домой после работы, я не смогла ни поесть, ни попить. Холодильник вырубился — на полу образовалась лужа. Кроме того, выяснилось, что пострадала не я одна. Мои соседи по площадке — молодая пара с двумя маленькими детьми — тоже оказались в такой ситуации. Они тоже возмущены.

У нас существует совет дома, есть председатель. И в этой ситуации могли бы сначала обратиться к председателю. Кроме того, в подъезде есть консьерж, и можно было бы предупреждение передать через него. Впечатление, что УК ищет себе возможности дополнительного дохода». 

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