Отпуск в усадьбе

На помощь зовут всех желающих. Единственное условие — возраст от восемнадцати лет. Работа найдется для всех.

С 16 по 29 июля в деревне Волышово Порховского района будет работать лагерь-фестиваль «Волонтерская усадьба».

Волонтеры займутся ремонтом кровли и несущих конструкций графского дома Васильчиковых-Строгановых — одной из десяти красивейших усадеб России. Также в планах уборка и расчистка прилегающей территории, которая вся поросла борщевиком и кустарником. А сухостой грозит обрушиться прямо на дом.

— Если мы этим не займемся в ближайшее время, мы эту усадьбу потеряем, — говорит заместитель директора Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Даниил Петров. — Мы будем рады любым рукам, было бы желание.

Для того чтобы стать волонтером в Волышово, необязательно обладать строительными навыками, хотя такие способности, конечно, приветствуются. Работа найдется для всех, придется поддерживать жизнедеятельность палаточного лагеря. К примеру, здесь очень ждут девушек с поварскими навыками. Всех волонтеров обеспечат едой и инструментами.

— Пока среди тех, кто к нам записался, мало студентов, хотя историкам и строителям наш лагерь был бы интересен и полезен, — продолжает Даниил Петров. — Среди участников более взрослые люди, которые готовы посвятить свой отпуск спасению усадьбы.

В волонтерский лагерь планируют набрать около двадцати человек. Если первый опыт будет успешным, сделают еще несколько смен уже этим летом. В целом, волонтерская программа по спасению усадьбы рассчитана на ближайшие пять лет, до 2023 года.

Сейчас для волонтеров придумывают и культурную программу.

— Мы понимаем, что люди к нам едут не только пахать, но и для того, чтобы сменить вид деятельности и получить новый опыт, — говорит Даниил Петров. — Поэтому сейчас думаем, чем мы сможем их порадовать.

В планах организаторов мастер-классы по реставрации, лекции, экскурсии, музыкальный фестиваль, поэтические чтения, конные прогулки и творческие встречи.

В качестве волонтеров в лагерь приглашают не только жителей Псковской области, но и людей со всей страны.

Напомним, историко-архитектурный памятник XVIII-XIX веков «Волышово» — бывшая усадьба Васильчиковых-Строгановых. Наиболее ранние сведения, сохранившиеся об усадьбе, относятся к 1784 году. Центральный ансамбль усадьбы состоит из 12 построек, включая главный усадебный дом конца XIX — начала XX века, домик княгини (флигель) XVIII века, манеж конца XIX века, церковь Всемилостивого Спаса середины XIX века, беседку с голубятней середины XIX века. Волышовский парк представляет собой уникальный памятник российского паркового искусства со сложным комплексом прудов и запруд, редкими видами деревьев и кустарников.

Усадьба является объектом культурного наследия федерального значения. Состояние усадьбы давно вызывает беспокойство специалистов и общественников. Областные власти судились с Росимуществом. Но решение Псковского городского суда о признании незаконным бездействия ТУ Росимущества и неосуществления содержания и сохранения ансамбля судебная коллегия областного суда отменила по апелляционной жалобе Росимущества.

В составе ансамбля 46 объектов, и только 14 из них учтены в реестре федерального имущества. Попытки найти новых пользователей, в том числе и при участии потомков графской фамилии Строгановых, пока результата не дали.