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Общество

Если хозяина нет

«Псковская правда» продолжает рассказывать о собаках, находящихся в ожидании своего человека и дома

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Алексей Кедров
15 июня 2018 года, 12:08
Фото: Фото предоставлено «Шансом»
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Все собаки подходят для содержания в доме или квартире. Питомцы чипированы, стерилизованы (кастрированы). Сейчас они живут в пункте передержки автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс» и отдаются безвозмездно.

Помощь зоозащитников в выборе питомца: 8 (8112) 61-03-03. Подробная информация о собаках ВКонтакте.

Таша. Родилась в 2015 г. Примерно 46 см в холке.
Фото предоставлено «Шансом»
Фокс. Родился в 2017 году. 48 см в холке.
Фото предоставлено «Шансом»
Айна. Родилась в марте 2015 г. Около 55 см в холке.
Фото предоставлено «Шансом»
Митя. Родился в 2015 году. Примерно 65 см в холке.
Фото предоставлено «Шансом»
Алекс. Родился в июле 2017 года. Примерно 60 см в холке.
Фото предоставлено «Шансом»
Ника. Родилась в 2015 году. Некрупная, около 40 см в холке.
Фото предоставлено «Шансом»
Сэба (Хвостик). Родилась в 2014 году. Около 55 см в холке.
Фото предоставлено «Шансом»
Голди. Родилась в мае 2017 г. Около 43 см в холке.
Фото предоставлено «Шансом»
Лора. Родилась в августе 2015 г. Около 60 см в холке.
Фото предоставлено «Шансом»
Альма. Родилась в начале 2016 г. Примерно 46 см в холке.
Фото предоставлено «Шансом»
Хома. Родился в 2011 году. 65 см в холке.
Фото предоставлено «Шансом»
Лиза. Родилась в 2016 году. Примерно 48 см в холке.
Фото предоставлено «Шансом»
Вальда. Родилась в ноябре 2014 г. Примерно 48 см в холке.
Фото предоставлено «Шансом»
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