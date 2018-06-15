Если хозяина нет

Все собаки подходят для содержания в доме или квартире. Питомцы чипированы, стерилизованы (кастрированы). Сейчас они живут в пункте передержки автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс» и отдаются безвозмездно.

Помощь зоозащитников в выборе питомца: 8 (8112) 61-03-03. Подробная информация о собаках ВКонтакте.