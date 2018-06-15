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Общество

Всё равно пешком до грядок

Комитет по транспорту отреагировал на крик души невельских дачников

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Наталья Баранова
15 июня 2018 года, 09:46
Фото: Андрей Степанов
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В конце мая мы опубликовали коллективное обращение садоводов, которые не могут добраться до своих участков из-за прекратившегося железнодорожного сообщения. Областной комитет по транспорту отреагировал на публикацию и по собственной инициативе прислал нам ответ за подписью и. о. руководителя Игоря Сильченкова.

Напомним, много лет назад люди получили дачные участки в таких местах, куда можно добраться только поездом. Но за грядками невозможно ухаживать, потому что осталось лишь два рейса в неделю (подробнее см. материал «Марш-бросок с тележками и артритом»). Если пользоваться автобусом Великие Луки — Невель, то до некоторых дач придется добираться 8 км по шпалам.

«Госкомитет Псковской области по транспорту заключил с АО «СЗППК» договор на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Псковской области на 2018 — 2020 годы, — пояснил Игорь Сильченков. — Транспортный заказ к указанному договору сформирован в объеме согласно лимитам бюджетных средств, предусмотренным законом Псковской области. Размеры движения пригородного поезда Великие Луки — Невель не изменились по сравнению с прошлым годом (отправление по пятницам и воскресеньям).

Дачные кооперативы «Гайды» и «Приозерный» были образованы в основном из числа сотрудников и работников подразделений инфраструктуры железной дороги. Зарегистрированных и постоянно проживающих граждан по месту пребывания кооперативов там нет.

По информации, поступившей от СЗППК в 2014 году (до отмены поездов), из Великих Лук до остановки Гайды брали билеты 7 человек. Рентабельность пассажирских перевозок на пригородных маршрутах при такой населенности вагонов имеет экономически обоснованный тариф, размеры которого невозможно компенсировать тарифом на проезд, т. е. ценой на билет.

Для открытия дополнительных рейсов пригородного железнодорожного сообщения из областного бюджета необходимо возмещать убытки перевозчику. В условиях дефицита областного бюджета, а также недопоступления доходов, увеличение расходных обязательств областного бюджета является крайне затруднительным.

Из-за этого открыть дополнительные рейсы пригородного поезда Великие Луки — Невель не представляется возможным.

Единственная возможность сохранить пригородные перевозки — это заменить железнодорожные автобусными, поскольку их себестоимость в Псковской области почти в 5 раз меньше.

В настоящее время на «дачный период» (по вторникам и четвергам) прорабатывается вопрос автобусного сообщения по маршруту Великие Луки — Платоново — Шеклино (до дачных участков около 3 км), при условии обращения руководства СНТ «Гайды» к перевозчику ГППО «Славяне». 

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