Подростки помогают пожилым по хозяйству и устраивают для них праздники. Кто, если не мы — решили в Печорах и организовали волонтерское движение.

— Идея родилась еще в 2015 году во время празднования Дня Победы, Дня освобождения города Печоры, Дня пожилого человека, — рассказывает автор проекта, директор Печорского молодежного центра Юлия Четвергова. — Мы с волонтерами при обсуждении планов на последующие годы решили, что не должны вспоминать о пожилых людях только в праздники, надо общаться с ними и помогать постоянно на протяжении всего года.

Так родилось волонтерское движение «Кто, если не мы!». Дать почувствовать людям, живущим в домах инвалидов, домах престарелых, а также одиноким старикам, ветеранам и вдовам участников Великой Отечественной войны, что они не брошены, не забыты всеми, что они кому-то нужны, — вот цель, которую поставили перед собой участники движения.

— Главной задачей нашей волонтерской команды стало оказание конкретной помощи и соучастие в судьбе престарелых людей, на долю которых выпали тяжелые физические и моральные испытания, — отмечает Юлия Четвергова. — А их в нашем городе Печоры, да и в Печорском районе, немало.

К счастью, и в городе, и в районе оказалось много отзывчивых людей, готовых прийти на помощь. С каждым годом число участников движения растет. Сейчас в его рядах уже около 100 человек в возрасте от 9 до 70 лет, хотя основной костяк — это молодые люди, 14-23 лет.