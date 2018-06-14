Подростки помогают пожилым по хозяйству и устраивают для них праздники. Кто, если не мы — решили в Печорах и организовали волонтерское движение.
— Идея родилась еще в 2015 году во время празднования Дня Победы, Дня освобождения города Печоры, Дня пожилого человека, — рассказывает автор проекта, директор Печорского молодежного центра Юлия Четвергова. — Мы с волонтерами при обсуждении планов на последующие годы решили, что не должны вспоминать о пожилых людях только в праздники, надо общаться с ними и помогать постоянно на протяжении всего года.
Так родилось волонтерское движение «Кто, если не мы!». Дать почувствовать людям, живущим в домах инвалидов, домах престарелых, а также одиноким старикам, ветеранам и вдовам участников Великой Отечественной войны, что они не брошены, не забыты всеми, что они кому-то нужны, — вот цель, которую поставили перед собой участники движения.
— Главной задачей нашей волонтерской команды стало оказание конкретной помощи и соучастие в судьбе престарелых людей, на долю которых выпали тяжелые физические и моральные испытания, — отмечает Юлия Четвергова. — А их в нашем городе Печоры, да и в Печорском районе, немало.
К счастью, и в городе, и в районе оказалось много отзывчивых людей, готовых прийти на помощь. С каждым годом число участников движения растет. Сейчас в его рядах уже около 100 человек в возрасте от 9 до 70 лет, хотя основной костяк — это молодые люди, 14-23 лет.
В рамках движения проводятся тематические чаепития, беседы, экскурсии, вечера воспоминаний.
В Печорах здраво рассудили, что пожилые люди заслуживают внимания не только в дни больших праздников.
Фото предоставлено Печорским молодежным центром
— К примеру, пожилые люди знакомят молодежь с истоками русской народной культуры, — рассказывает автор проекта. — Люди старшего поколения прививают подросткам интерес к русским традициям и обрядам, передают им русские песни. При проведении спортивно-массовых зарядок, совместных флешмобов пожилые люди двигаются, улучшают свою физическую форму, получают положительные эмоции, поднимается их настроение, улучшается самочувствие.
На счету движения праздники для жителей дома-интерната Лавровской волости, акции «Чужих стариков не бывает», «Мы рядом», «Помощь ветерану», конкурсы рисунков и открыток с поздравлениями пожилым людям среди школьников, экскурсии в Псков, Остров, Пушкинские Горы и по Печорскому району.
Волонтеры организуют подвоз престарелых людей для участия в районных и областных мероприятиях, концертах (Дни города, Дни сел, 9 Мая) и сами с удовольствием ездят к ним в гости. А еще участники движения взяли шефство над 12 заброшенными воинскими захоронениями ветеранов и участников Великой Отечественной войны и теперь следят, чтобы могилы всегда находились в порядке.
— К нам может обратиться любой пожилой человек, и мы обязательно поможем, — говорит Юлия Четвергова. — И это не только организация праздников и экскурсий, но и помощь в хозяйстве: сложить дрова, убрать двор, разобрать сарай и многое другое.
КСТАТИ
Свой проект печеряне презентовали на форуме проекта #Команда2018.
Еще один проект Юлии Четверговой называется «Здоровье — наша жизнь», его автор собирается возродить волонтерское добровольческое движение за здоровый образ жизни. В ряды волонтеров планируют максимально привлечь детских и молодежных лидеров в спорте, которые являются авторитетами среди своих сверстников.
— Нашим опытом мы готовы делиться с другими районами, которые заинтересованы в духовно-нравственном и гражданско-патриотическом воспитании молодежи, привлечении ее внимания к проблемам пожилых людей, — объясняет автор проекта. — Помогая им, подростки вырабатывают в себе сострадание, человеколюбие, терпение, снисходительность. Волонтерское движение — это не только утешение для пожилых людей, но и добрый свет в глазах молодого поколения Печорского района.
Участники движения надеются, что реализация проекта в #Команда2018 поможет получить административную и информационную поддержку, а также привлечет спонсоров и партнеров, позволив охватить еще большее число людей, нуждающихся в заботе и поддержке.