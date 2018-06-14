Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Мы рядом

Воспитать отзывчивую молодежь намерены в Печорском районе

Текст:
Ольга Нефёдова
14 июня 2018 года, 10:39
Фото: предоставлено Печорским молодежным центром
0

Подростки помогают пожилым по хозяйству и устраивают для них праздники. Кто, если не мы — решили в Печорах и организовали волонтерское движение.

— Идея родилась еще в 2015 году во время празднования Дня Победы, Дня освобождения города Печоры, Дня пожилого человека, — рассказывает автор проекта, директор Печорского молодежного центра Юлия Четвергова. — Мы с волонтерами при обсуждении планов на последующие годы решили, что не должны вспоминать о пожилых людях только в праздники, надо общаться с ними и помогать постоянно на протяжении всего года.

Так родилось волонтерское движение «Кто, если не мы!». Дать почувствовать людям, живущим в домах инвалидов, домах престарелых, а также одиноким старикам, ветеранам и вдовам участников Великой Отечественной войны, что они не брошены, не забыты всеми, что они кому-то нужны, — вот цель, которую поставили перед собой участники движения.

— Главной задачей нашей волонтерской команды стало оказание конкретной помощи и соучастие в судьбе престарелых людей, на долю которых выпали тяжелые физические и моральные испытания, — отмечает Юлия Четвергова. — А их в нашем городе Печоры, да и в Печорском районе, немало.

К счастью, и в городе, и в районе оказалось много отзывчивых людей, готовых прийти на помощь. С каждым годом число участников движения растет. Сейчас в его рядах уже около 100 человек в возрасте от 9 до 70 лет, хотя основной костяк — это молодые люди, 14-23 лет.

В Печорах здраво рассудили, что пожилые люди заслуживают внимания не только в дни больших праздников.
Фото предоставлено Печорским молодежным центром

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОЖЕМ

В рамках движения проводятся тематические чаепития, беседы, экскурсии, вечера воспоминаний.

— К примеру, пожилые люди знакомят молодежь с истоками русской народной культуры, — рассказывает автор проекта. — Люди старшего поколения прививают подросткам интерес к русским традициям и обрядам, передают им русские песни. При проведении спортивно-массовых зарядок, совместных флешмобов пожилые люди двигаются, улучшают свою физическую форму, получают положительные эмоции, поднимается их настроение, улучшается самочувствие.

На счету движения праздники для жителей дома-интерната Лавровской волости, акции «Чужих стариков не бывает», «Мы рядом», «Помощь ветерану», конкурсы рисунков и открыток с поздравлениями пожилым людям среди школьников, экскурсии в Псков, Остров, Пушкинские Горы и по Печорскому району.

Волонтеры организуют подвоз престарелых людей для участия в районных и областных мероприятиях, концертах (Дни города, Дни сел, 9 Мая) и сами с удовольствием ездят к ним в гости. А еще участники движения взяли шефство над 12 заброшенными воинскими захоронениями ветеранов и участников Великой Отечественной войны и теперь следят, чтобы могилы всегда находились в порядке.

— К нам может обратиться любой пожилой человек, и мы обязательно поможем, — говорит Юлия Четвергова. — И это не только организация праздников и экскурсий, но и помощь в хозяйстве: сложить дрова, убрать двор, разобрать сарай и многое другое.

КСТАТИ

Еще один проект Юлии Четверговой называется «Здоровье — наша жизнь», его автор собирается возродить волонтерское добровольческое движение за здоровый образ жизни. В ряды волонтеров планируют максимально привлечь детских и молодежных лидеров в спорте, которые являются авторитетами среди своих сверстников.

УТЕШЕНИЕ И ДОБРЫЙ СВЕТ

Свой проект печеряне презентовали на форуме проекта #Команда2018.

— Нашим опытом мы готовы делиться с другими районами, которые заинтересованы в духовно-нравственном и гражданско-патриотическом воспитании молодежи, привлечении ее внимания к проблемам пожилых людей, — объясняет автор проекта. — Помогая им, подростки вырабатывают в себе сострадание, человеколюбие, терпение, снисходительность. Волонтерское движение — это не только утешение для пожилых людей, но и добрый свет в глазах молодого поколения Печорского района. 

Участники движения надеются, что реализация проекта в #Команда2018 поможет получить административную и информационную поддержку, а также привлечет спонсоров и партнеров, позволив охватить еще большее число людей, нуждающихся в заботе и поддержке. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

#Команда2018
Проект #Команда 2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие Псковской области.

Общество
14 июня 10:27

Мылись водой Ледовитого океана

Пскович первым в истории современной России провел сторожевой корабль к островам Земли Франца-Иосифа

Общество
13 июня 08:05

Примите меры

Почему не получают доплату к пенсии бывшие педагоги, как отремонтировать церковь и почему нельзя убрать земляные валы от Кремля

Общество
13 июня 10:12

Попали в другой мир

Артек изменил псковских школьников

14 июня

  • Псковским велосипедистам рекомендуют сделайте гравировку на нескольких деталях
  • Псковские следователи приняли участие в акции по сдаче крови
  • День молодёжи в Пскове будут отмечать с утра до вечера (ПРОГРАММА)
  • Региональные дороги Псковской области могут передать на уровень федерации
  • Тысячелетием Усвят займется специальный оргкомитет
  • Псковская область «проела» часть бюджета на перинатальный центр
  • С назначением митрополита Тихона Псковская область приобрела – Михаил Ведерников
  • Михаил Ведерников: Нам самим нужно создавать точки роста
  • Михаил Ведерников рассказал, откуда узнает новости
  • К Ганзе – 2019 основные туристические маршруты в Пскове приведут в порядок
  • Областных депутатов попросят поддержать борьбу с борщевиком
  • Михаил Ведерников: У нас задача – поднять компанию «Псковавиа»
  • Вторая новая школа может появиться в Великих Луках в 2020 году
  • Бороться с саботажем чиновников пообещал врио губернатора Псковской области
  • Между жителями и городскими властями должен быть более открытый диалог – Михаил Ведерников
  • Михаил Ведерников: Горожане должны иметь возможность быть частью крупных мероприятий
  • В 2019 году в Пскове, Псковском районе и Великих Луках построят детские сады
  • Михаил Ведерников рассказал, с чего начинается его рабочий день
  • Каким должен быть вице-губернатор Псковской области, рассказал Михаил Ведерников
  • Михаил Ведерников заверил, что функция кинотеатра «Октябрь» останется неизменной
  • Более 368 тысяч человек сдают сегодня ЕГЭ по обществознанию
  • Западные инвесторы помогут псковским предпринимателям
  • За избиение пасынка жителю Локнянского района грозят исправительные работы
  • Возле инсталляции «Россия» псковские активисты ОНФ устроили флешмоб
  • Пропавший в Пскове Сергей Котенев был одет в спортивную одежду (ФОТО)
  • Волонтёров «Шанса» отблагодарили за спасение трёх собак, облитых гудроном
  • Тела отца и сына нашли в одной из деревень Печорского района

    • 13 июня

  • Небольшой дождь предсказывают синоптики псковскому региону
  • Росгвардейцы нашли пропавшего в Пскове 5-летнего мальчика (ФОТО)
  • Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам завершилась в штатном режиме

    • Новости

    Общество
    Наталья Баранова 13 июня 09:23

    «Шанель» за двести рублей

    Как не купить подделку

    Общество
    13 июня 08:35

    Помывочный тупик

    После закрытия общественной бани печеряне ходят мыться на стадион

    Общество
    9 июня 14:13

    Праздник государственности

    В честь Дня России в Приказной палате прошел торжественный прием