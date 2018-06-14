Мылись водой Ледовитого океана

Пограничный столб с указателями на Москву и на Северный полюс моряки поставили в назидание иностранцам. Награды получили все члены экспедиции, кроме ее командира.
В редакцию «Псковской правды» позвонил москвич Алексей Захаров. Он напомнил, что в этом году пограничная служба отмечает 100-летие со дня образования. С 1994 года созданная указом президента Арктическая группа пограничных войск охраняла северную границу государства. Особая роль отводилась морской составляющей — 1-й Отдельной бригаде пограничных сторожевых кораблей с дислокацией в поселке Кувшинская Салма. Командовал бригадой капитан 2-го ранга Владимир Владимирович Иванов, ныне живущий в Пскове. Он же стал инициатором и командиром первого в истории морских частей погранвойск высокоширотного похода пограничного сторожевого корабля на Землю Франца-Иосифа в 1995 году. Алексей Захаров принял непосредственное участие в подготовке штурманской боевой части к походу в сложных ледовых условиях Арктики.
За предшествовавший экспедиции год на Земле Франца-Иосифа работало более 20 иностранных экспедиций без разрешения российского правительства. После распада СССР фактически началась экспансия на российское пространство по всем направлениям. К тому же в 1992 году правительство Гайдара посчитало, что стране не по карману заполярная Россия. Военные покинули архипелаг, оставив функционировать только погранзаставу Нагурское.
Земля Франца-Иосифа-самый северный архипелаг нашей планеты.
vvesti.com
Владимир Иванов предложил совершить экспериментальный поход — взять под охрану кораблем архипелаг и демонстрировать флаг России иностранным экспедициям. Попытка подобного перехода была предпринята 12 годами ранее, но из-за тяжелой ледовой обстановки корабль с полпути вынужден был возвратиться.
Маршрут похода предполагал переход через проливы Абердер, Маркома и Ермак к острову Хейса с посещением российской полярной станции. Далее путь лежал на остров Циглера для установки символичного пограничного столба. Конечной точкой маршрута в архипелаге был остров Рудольфа, где тоже планировалось установить символичный пограничный столб.
Родную базу пограничный сторожевой корабль «Иртыш» покинул 23 августа.
— Так как командир корабля Леонид Мирошниченко был на сессии в Военно-морской академии, к управлению кораблем был допущен старший помощник капитан 3-го ранга Владимир Усов, не имевший опыта плавания во льдах, — вспоминает Владимир Иванов.
По пути к архипелагу прошли район свободного мореплавания (норвежцы называют его «смютхюлле»), где рыболовные суда контролировал корабль «Урал».
26 августа в 9:42 корабль пересек 80° северной широты. Пограничники встали на якорь в районе острова Хейса.
Вечная мерзлота острова Хейса проявляется в бесконечных снежных просторах. Средняя температура здесь составляет -12 градусов. Лето занимает не больше 4 недель, в этот период воздух прогревается до нуля. Как выражаются многие ученые-полярники, в этом месте даже грязь чистая. Из-за низкой температуры на Земле Франца-Иосифа отсутствуют болезнетворные бактерии. По чистой случайности ученые обнаружили закономерность: собаки, которые рождались в этом месте, по прибытии на континент умирали через неделю. У них просто не формировался иммунитет против инфекций, которых на Хейсе нет.
Часть личного состава посетила полярную станцию имени Кренкеля.
Она является единственной обсерваторией в России в области геомагнитной полярной шапки и самым северным метеорологическим постом.
В ходе встречи моряки одарили полярников пограничными сувенирами. Взамен им позволили проштемпелевать конверты в память о посещении полярной станции.
Начальник станции Михаил Бугаев поделился информацией о ледовой обстановке на маршруте перехода, дал прогноз ее изменения исходя из своего богатого полярного опыта, что стало большим подспорьем морякам-пограничникам в дальнейшем ледовом плавании.
Покинув гостеприимных российских полярников, моряки-пограничники направились к острову Циглера.
Земля Франца-Иосифа — самые северные сухопутные владения России.
Фото Kakdobratsyado.ru
На корабле 26 августа был организован банный день. Это была необычная баня. В один из грузовых понтонов на верхней палубе корабля залили подогретую воду Северного Ледовитого океана, и личный состав с удовольствием принимал контрастную воздушно-морскую ванну.
Посетив остров Циглера, моряки «Иртыша» на мысе Брайса установили пограничный столб — как символ принадлежности Земли Франца-Иосифа России. На столбе укрепили указатели направлений на Северный полюс и на родину — остров Ратманова, Москву, Кувшинскую Салму.
Вскоре «Иртыш» прибыл к острову Рудольфа, самому северному из островов Земли Франца-Иосифа. По плану похода пограничники должны были высадиться на остров и посетить метеостанцию. Она была открыта летом 1932 года в рамках программы Второго международного полярного года. Закрыли ее как раз в 1995 году.
Однако из-за сильного прибоя высадку на берег пришлось отменить. Второй пограничный столб остался на корабле.
По случаю достижения самого северного острова России состоялось торжественное построение экипажа. Комбриг поблагодарил личный состав за мужество и доблесть, проявленные при выполнении государственного задания, и доложил, что все же нога пограничника успела коснуться земли острова Рудольфа. Этим пограничником оказался ветеран корабля майор медицинской службы легендарный Владимир Кожевников. Весь экипаж высадиться не смог, а вот доктор успел постоять на земле острова Рудольфа.
По предложению комбрига экипаж на память о покорении Арктики морскими пограничниками сфотографировался на фоне пограничного столба, стоящего на верхней палубе корабля, который все же обозначил присутствие России у острова Рудольфа.
— Обратно возвращались вокруг Новой Земли, через Карское море, — вспоминает Владимир Иванов. — По пути посетили Большие и Малые Оранские острова, где лежит плита, установленная голландцами в 1881 году в ознаменование того, что эти острова были открыты Виллемом Баренцем в 1594 году.
Далее вокруг мыса Желания к мысу Спорый Наволок (Ледяная гавань, место зимовки Баренца), где встретили судно Морской арктической комплексной экспедиции «Иван Киреев». Тут очень пригодились навыки военного доктора Владимира Кожевникова.
Моряки «Иртыша» на мысе Брайса установили пограничный столб — как символ принадлежности Земли Франца-Иосифа России. Инициатор и начальник экспедиции — Владимир Иванов (четвертый слева).
Фото предоставлено автором
«Доктора Кожевникова помнят моряки и рыбаки Северного бассейна: на счету врача не один десяток вылеченных аппендицитов — операций, проведенных в море. Пришлось врачу потрудиться и в нынешнем рейсе: понадобилась срочная помощь члену экипажа архангельского исследовательского судна «Иван Киреев». Час понадобился пограничникам, чтобы перегрузить больную на свой борт, подготовить все к операции, и здесь сказался высокий профессионализм Кожевникова, сумевшего помочь 27-летней Галине Меньшиковой без хирургического вмешательства», — писала о Кожевникове газета «Мурманский вестник» 28 сентября 1995 года.
На борту «Ивана Киреева» был сам руководитель экспедиции Пётр Боярский. С ним Владимир Иванов уже был знаком, но только по переписке. Боярский, узнав, что у командира бригады день рождения — стукнуло 40 лет, настоял на личной встрече. После очного знакомства и поздравлений «Иван Киреев» ушел к мысу Желания укрываться от шторма, а «Иртыш» — ветрам навстречу. Трое суток в семибалльный шторм шли вдоль всей Новой Земли, напрямик к Карским воротам. Когда прошли пролив и вышли в Баренцево море — полный штиль, дельфины прыгают, красота. Вернулись на базу в 2 часа ночи, а в 5 часов — тревога и начало масштабных учений «Север 95».
«Смелость и дерзость российских пограничников удивили всех. И их норвежских коллег, не вышедших к месту встречи из-за жестокого шторма, с ними часть маршрута планировалось пройти совместно. И ученых-полярников из России, Голландии, США, работающих сейчас на островах Хейса и Гукера. И саму Арктику, подарившую «Иртышу» и ее экипажу в целом благоприятную погоду», — писал в той же статье «Мурманский вестник» после возвращения экипажа на базу.
За выполнение государственной задачи полагались и государственные награды. Но вот что вспоминает капитан 1-го ранга Иванов:
Владимир Кожевников за рабочим столом.
Фото предоставлено автором
— За этот поход я ходатайствовал о награждении старшего помощника и командира электромеханической боевой части медалями Ушакова. Оба они их получили, весь экипаж получил знаки «За дальний поход». Главная же награда для всех — это сам поход, прошедший без сучка и задоринки. Он вошел в историю пограничных войск России.
К награде не представили только «ледового» комбрига. За пеленой прошедших лет уже трудно понять почему.
Через два года после ледового похода его командир Владимир Иванов по семейным обстоятельствам переведен в Псков на должность заместителя командира бригады пограничных кораблей.
В запас уволился капитаном 1-го ранга в 2001 году. Он — один из инициаторов создания в Пскове набережной Флотской славы с мемориалом псковичам-флотоводцам.
С 1998 года является одним из ведущих литературно-патриотического клуба «Два капитана» при детско-юношеской библиотеке имени Каверина и активно собирает экспонаты для музея романа «Два капитана».
СПРАВКА
Деревянный пароход «Тегетгоф» с австро-венгерской экспедицией дрейфует, затертый льдами. 30 августа 1873 года шли 375-е сутки дрейфа. И вдруг в разрыве окружавшего судно густого тумана блеснула горная страна. Так случайно был открыт полярный архипелаг, получивший название Земля Франца-Иосифа.
Этот архипелаг в Северном Ледовитом океане — одна из самых северных территорий России и мира. Состоит из 193 островов, с общей площадь 16 134 квадратных километра.
Существование этих островов к востоку от Шпицбергена предсказал еще Ломоносов. Русские на архипелаг попали в 1901 году на первом российском ледоколе «Ермак» под командой вице-адмирала Степана Макарова. В 1913 году архипелага достигла экспедиция Георгия Седова. В 1914 году во время поисков экспедиции Седова российский гидрограф Исхак Ислямов установил на Земле Франца-Иосифа российский флаг и заявил о принадлежности архипелага Российской империи. Но вскоре империя приказала долго жить.
15 апреля 1926 года президиум ЦИК декретом «Об объявлении территорией Союза ССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане» объявил о правах Советского Союза на все известные и еще не открытые земли и острова, заключенные в секторе Арктики между меридианами, идущими от крайней западной точки северной границы (граница СССР с Финляндией 32°4’35 в. д.) и середины Берингова пролива (168°49’30 з. д.) на востоке и до Северного полюса. Это автоматически означало, что Земля Франца-Иосифа официально объявлялась находящейся под полной юрисдикцией СССР. Административно архипелаг был включен в состав Архангельской области.
Через три года, летом 1929 года, Отто Шмидт в ходе полярной экспедиции на ледокольном пароходе «Георгий Седов» водрузил на архипелаге советский флаг.