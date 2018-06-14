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Общество

Мылись водой Ледовитого океана

Пскович первым в истории современной России провел сторожевой корабль к островам Земли Франца-Иосифа

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Алексей Захаров
14 июня 2018 года, 10:27
Фото: Алексей Захаров
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Пограничный столб с указателями на Москву и на Северный полюс моряки поставили в назидание иностранцам. Награды получили все члены экспедиции, кроме ее командира.

В редакцию «Псковской правды» позвонил москвич Алексей Захаров. Он напомнил, что в этом году пограничная служба отмечает 100-летие со дня образования. С 1994 года созданная указом президента Арктическая группа пограничных войск охраняла северную границу государства. Особая роль отводилась морской составляющей — 1-й Отдельной бригаде пограничных сторожевых кораблей с дислокацией в поселке Кувшинская Салма. Командовал бригадой капитан 2-го ранга Владимир Владимирович Иванов, ныне живущий в Пскове. Он же стал инициатором и командиром первого в истории морских частей погранвойск высокоширотного похода пограничного сторожевого корабля на Землю Франца-Иосифа в 1995 году. Алексей Захаров принял непосредственное участие в подготовке штурманской боевой части к походу в сложных ледовых условиях Арктики.

Земля Франца-Иосифа-самый северный архипелаг нашей планеты.
vvesti.com

ЧИСТАЯ ГРЯЗЬ

За предшествовавший экспедиции год на Земле Франца-Иосифа работало более 20 иностранных экспедиций без разрешения российского правительства. После распада СССР фактически началась экспансия на российское пространство по всем направлениям. К тому же в 1992 году правительство Гайдара посчитало, что стране не по карману заполярная Россия. Военные покинули архипелаг, оставив функционировать только погранзаставу Нагурское.

Владимир Иванов предложил совершить экспериментальный поход — взять под охрану кораблем архипелаг и демонстрировать флаг России иностранным экспедициям. Попытка подобного перехода была предпринята 12 годами ранее, но из-за тяжелой ледовой обстановки корабль с полпути вынужден был возвратиться.

Маршрут похода предполагал переход через проливы Абердер, Маркома и Ермак к острову Хейса с посещением российской полярной станции. Далее путь лежал на остров Циглера для установки символичного пограничного столба. Конечной точкой маршрута в архипелаге был остров Рудольфа, где тоже планировалось установить символичный пограничный столб.

Родную базу пограничный сторожевой корабль «Иртыш» покинул 23 августа.

— Так как командир корабля Леонид Мирошниченко был на сессии в Военно-морской академии, к управлению кораблем был допущен старший помощник капитан 3-го ранга Владимир Усов, не имевший опыта плавания во льдах, — вспоминает Владимир Иванов.

По пути к архипелагу прошли район свободного мореплавания (норвежцы называют его «смютхюлле»), где рыболовные суда контролировал корабль «Урал».

26 августа в 9:42 корабль пересек 80° северной широты. Пограничники встали на якорь в районе острова Хейса.

Вечная мерзлота острова Хейса проявляется в бесконечных снежных просторах. Средняя температура здесь составляет -12 градусов. Лето занимает не больше 4 недель, в этот период воздух прогревается до нуля. Как выражаются многие ученые-полярники, в этом месте даже грязь чистая. Из-за низкой температуры на Земле Франца-Иосифа отсутствуют болезнетворные бактерии. По чистой случайности ученые обнаружили закономерность: собаки, которые рождались в этом месте, по прибытии на континент умирали через неделю. У них просто не формировался иммунитет против инфекций, которых на Хейсе нет.

Часть личного состава посетила полярную станцию имени Кренкеля.

Она является единственной обсерваторией в России в области геомагнитной полярной шапки и самым северным метеорологическим постом.

В ходе встречи моряки одарили полярников пограничными сувенирами. Взамен им позволили проштемпелевать конверты в память о посещении полярной станции.

Начальник станции Михаил Бугаев поделился информацией о ледовой обстановке на маршруте перехода, дал прогноз ее изменения исходя из своего богатого полярного опыта, что стало большим подспорьем морякам-пограничникам в дальнейшем ледовом плавании.

Земля Франца-Иосифа — самые северные сухопутные владения России.
Фото Kakdobratsyado.ru

ОКЕАНСКАЯ БАНЯ

Покинув гостеприимных российских полярников, моряки-пограничники направились к острову Циглера.

На корабле 26 августа был организован банный день. Это была необычная баня. В один из грузовых понтонов на верхней палубе корабля залили подогретую воду Северного Ледовитого океана, и личный состав с удовольствием принимал контрастную воздушно-морскую ванну.

Посетив остров Циглера, моряки «Иртыша» на мысе Брайса установили пограничный столб — как символ принадлежности Земли Франца-Иосифа России. На столбе укрепили указатели направлений на Северный полюс и на родину — остров Ратманова, Москву, Кувшинскую Салму.

Вскоре «Иртыш» прибыл к острову Рудольфа, самому северному из островов Земли Франца-Иосифа. По плану похода пограничники должны были высадиться на остров и посетить метеостанцию. Она была открыта летом 1932 года в рамках программы Второго международного полярного года.  Закрыли ее как раз в 1995 году.

Однако из-за сильного прибоя высадку на берег пришлось отменить. Второй пограничный столб остался на корабле.

По случаю достижения самого северного острова России состоялось торжественное построение экипажа. Комбриг поблагодарил личный состав за мужество и доблесть, проявленные при выполнении государственного задания, и доложил, что все же нога пограничника успела коснуться земли острова Рудольфа. Этим пограничником оказался ветеран корабля майор медицинской службы легендарный Владимир Кожевников. Весь экипаж высадиться не смог, а вот доктор успел постоять на земле острова Рудольфа.

По предложению комбрига экипаж на память о покорении Арктики морскими пограничниками сфотографировался на фоне пограничного столба, стоящего на верхней палубе корабля, который все же обозначил присутствие России у острова Рудольфа.

— Обратно возвращались вокруг Новой Земли, через Карское море, — вспоминает Владимир Иванов. — По пути посетили Большие и Малые Оранские острова, где лежит плита, установленная голландцами в 1881 году в ознаменование того, что эти острова были открыты Виллемом Баренцем в 1594 году.

Моряки «Иртыша» на мысе Брайса установили пограничный столб — как символ принадлежности Земли Франца-Иосифа России. Инициатор и начальник экспедиции — Владимир Иванов (четвертый слева).
Фото предоставлено автором

НОРВЕЖЦЫ ИСПУГАЛИСЬ

Далее вокруг мыса Желания к мысу Спорый Наволок (Ледяная гавань, место зимовки Баренца), где встретили судно Морской арктической комплексной экспедиции «Иван Киреев». Тут очень пригодились навыки военного доктора Владимира Кожевникова.

«Доктора Кожевникова помнят моряки и рыбаки Северного бассейна: на счету врача не один десяток вылеченных аппендицитов — операций, проведенных в море. Пришлось врачу потрудиться и в нынешнем рейсе: понадобилась срочная помощь члену экипажа архангельского исследовательского судна «Иван Киреев». Час понадобился пограничникам, чтобы перегрузить больную на свой борт, подготовить все к операции, и здесь сказался высокий профессионализм Кожевникова, сумевшего помочь 27-летней Галине Меньшиковой без хирургического вмешательства», — писала о Кожевникове газета «Мурманский вестник» 28 сентября 1995 года.

На борту «Ивана Киреева» был сам руководитель экспедиции Пётр Боярский. С ним Владимир Иванов уже был знаком, но только по переписке. Боярский, узнав, что у командира бригады день рождения — стукнуло 40 лет, настоял на личной встрече. После очного знакомства и поздравлений «Иван Киреев» ушел к мысу Желания укрываться от шторма, а «Иртыш» — ветрам навстречу. Трое суток в семибалльный шторм шли вдоль всей Новой Земли, напрямик к Карским воротам. Когда прошли пролив и вышли в Баренцево море — полный штиль, дельфины прыгают, красота. Вернулись на базу в 2 часа ночи, а в 5 часов — тревога и начало масштабных учений «Север 95».

«Смелость и дерзость российских пограничников удивили всех. И их норвежских коллег, не вышедших к месту встречи из-за жестокого шторма, с ними часть маршрута планировалось пройти совместно. И ученых-полярников из России, Голландии, США, работающих сейчас на островах Хейса и Гукера. И саму Арктику, подарившую «Иртышу» и ее экипажу в целом благоприятную погоду», — писал в той же статье «Мурманский вестник» после возвращения экипажа на базу.

Владимир Кожевников за рабочим столом.
Фото предоставлено автором

ТРЕТИЙ КАПИТАН

За выполнение государственной задачи полагались и государственные награды. Но вот что вспоминает капитан 1-го ранга Иванов:

— За этот поход я ходатайствовал о награждении старшего помощника и командира электромеханической боевой части медалями Ушакова. Оба они их получили, весь экипаж получил знаки «За дальний поход». Главная же награда для всех — это сам поход, прошедший без сучка и задоринки. Он вошел в историю пограничных войск России.

К награде не представили только «ледового» комбрига. За пеленой прошедших лет уже трудно понять почему.

Через два года после ледового похода его командир Владимир Иванов по семейным обстоятельствам переведен в Псков на должность заместителя командира бригады пограничных кораблей.

В запас уволился капитаном 1-го ранга в 2001 году. Он — один из инициаторов создания в Пскове набережной Флотской славы с мемориалом псковичам-флотоводцам.

С 1998 года является одним из ведущих литературно-патриотического клуба «Два капитана» при детско-юношеской библиотеке имени Каверина и активно собирает экспонаты для музея романа «Два капитана».  

СПРАВКА

Деревянный пароход «Тегетгоф» с австро-венгерской экспедицией дрейфует, затертый льдами. 30 августа 1873 года шли 375-е сутки дрейфа. И вдруг в разрыве окружавшего судно густого тумана блеснула горная страна. Так случайно был открыт полярный архипелаг, получивший название Земля Франца-Иосифа.

Этот архипелаг в Северном Ледовитом океане — одна из самых северных территорий России и мира. Состоит из 193 островов, с общей площадь 16 134 квадратных километра.

Существование этих островов к востоку от Шпицбергена предсказал еще Ломоносов. Русские на архипелаг попали в 1901 году на первом российском ледоколе «Ермак» под командой вице-адмирала Степана Макарова. В 1913 году архипелага достигла экспедиция Георгия Седова. В 1914 году во время поисков экспедиции Седова российский гидрограф Исхак Ислямов установил на Земле Франца-Иосифа российский флаг и заявил о принадлежности архипелага Российской империи. Но вскоре империя приказала долго жить.

15 апреля 1926 года президиум ЦИК декретом «Об объявлении территорией Союза ССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане» объявил о правах Советского Союза на все известные и еще не открытые земли и острова, заключенные в секторе Арктики между меридианами, идущими от крайней западной точки северной границы (граница СССР с Финляндией 32°4’35 в. д.) и середины Берингова пролива (168°49’30 з. д.) на востоке и до Северного полюса. Это автоматически означало, что Земля Франца-Иосифа официально объявлялась находящейся под полной юрисдикцией СССР. Административно архипелаг был включен в состав Архангельской области.

Через три года, летом 1929 года, Отто Шмидт в ходе полярной экспедиции на ледокольном пароходе «Георгий Седов» водрузил на архипелаге советский флаг. 

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