3D-команда

Инженерные специальности становятся все более востребованными и перспективными. В регионе открывают центры и студии технического творчества, организуют кружки и секции при школах. А к 2019 году обещают построить «Кванториум» — самый большой детский технопарк в России. Однако далеко не все школьники могут позволить себе заниматься инженерно-техническим творчеством. Где-то нет кадров, где-то проблемы с материальной базой, а у кого-то попросту нет возможности платить за занятия. Помочь готовы преподаватели псковского университета.

Несмотря на то, что в последние годы в Псковской области растет интерес к инженерному образованию школьников, статистика показывает, что только 3 % учащихся региона вовлечены в кружки технической направленности. К сожалению, у ребят, проживающих в отдаленных муниципальных образованиях, нет возможности заниматься 3D-моделированием, прототипированием, робототехникой.

— Проект «Вуз — школа — регион в формате 3D» как раз призван обеспечить доступ школьникам из отдаленных районов к курсу очных и дистанционных занятий по 3D-моделированию и 3D-печати за счет уже существующей в регионе инфраструктуры ПсковГУ и школ, — поясняет автор проекта.

СВОЯ МОДЕЛЬ

Основная целевая группа — школьники 8-11 классов, обучающиеся в классах с техническим профилем. С ними в онлайн-режиме будут работать преподаватели ПсковГУ.

— У нас в университете есть преподаватели, готовые этим заниматься, — говорит Инна Андреянова. — Они будут вести дистанционные уроки. При этом в каждой школе мы хотим найти учителя математики ли, физики ли, информатики ли, который выступил бы в роли ассистента, помощника для ребят во время таких дистанционных уроков. Надо это для того, чтобы школьники при необходимости могли обратиться к нему за разъяснениями по материалу урока. Мы в свою очередь готовы провести с таким учителем предварительную работу.

Курс рассчитан минимум на 40 часов, школьники изготовят каждый свою 3D-модель. Эти модели будут распечатаны на 3D-принтере университета и переданы в детские дома области, где для воспитанников пройдут мастер-классы по их художественно-декоративной обработке. Завершением проекта станет проведение серии выставок-соревнований совместного творчества школьников и воспитанников детских домов.

— Благодаря такому подходу каждый участник проекта сможет почувствовать себя частью одной большой команды, — отметила автор.