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Общество

3D-команда

Новейшие инженерные технологии освоят школьники из районов

Текст:
Ольга Нефёдова
14 июня 2018 года, 10:01
Фото: editiadedimineata.ro
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Инженерные специальности становятся все более востребованными и перспективными. В регионе открывают центры и студии технического творчества, организуют кружки и секции при школах. А к 2019 году обещают построить «Кванториум» — самый большой детский технопарк в России. Однако далеко не все школьники могут позволить себе заниматься инженерно-техническим творчеством. Где-то нет кадров, где-то проблемы с материальной базой, а у кого-то попросту нет возможности платить за занятия. Помочь готовы преподаватели псковского университета.

Несмотря на то, что в последние годы в Псковской области растет интерес к инженерному образованию школьников, статистика показывает, что только 3 % учащихся региона вовлечены в кружки технической направленности. К сожалению, у ребят, проживающих в отдаленных муниципальных образованиях, нет возможности заниматься 3D-моделированием, прототипированием, робототехникой.

Инна Андреянова, автор проекта, директор Института непрерывного образования ПсковГУ
Причин тому несколько. Главные — отсутствие материально-технической базы и кадрового потенциала для организации таких кружков.

— Проект «Вуз — школа — регион в формате 3D» как раз призван обеспечить доступ школьникам из отдаленных районов к курсу очных и дистанционных занятий по 3D-моделированию и 3D-печати за счет уже существующей в регионе инфраструктуры ПсковГУ и школ, — поясняет автор проекта.

СВОЯ МОДЕЛЬ

Основная целевая группа — школьники 8-11 классов, обучающиеся в классах с техническим профилем. С ними в онлайн-режиме будут работать преподаватели ПсковГУ.

— У нас в университете есть преподаватели, готовые этим заниматься, — говорит Инна Андреянова. — Они будут вести дистанционные уроки. При этом в каждой школе мы хотим найти учителя математики ли, физики ли, информатики ли, который выступил бы в роли ассистента, помощника для ребят во время таких дистанционных уроков. Надо это для того, чтобы школьники при необходимости могли обратиться к нему за разъяснениями по материалу урока. Мы в свою очередь готовы провести с таким учителем предварительную работу.

Курс рассчитан минимум на 40 часов, школьники изготовят каждый свою 3D-модель. Эти модели будут распечатаны на 3D-принтере университета и переданы в детские дома области, где для воспитанников пройдут мастер-классы по их художественно-декоративной обработке. Завершением проекта станет проведение серии выставок-соревнований совместного творчества школьников и воспитанников детских домов.

— Благодаря такому подходу каждый участник проекта сможет почувствовать себя частью одной большой команды, — отметила автор.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

Для реализации проекта потребуется информационная, административная и финансовая помощь.

— Предстоит выйти на муниципалитеты, привлечь местные управления образования, руководство школ, — объясняет Инна Андреянова. — Мы заинтересованы в спонсорской помощи, потому что материалы для изготовления моделей довольно дорогие, даже если делать проект по минимуму, охватив лишь несколько районов, выйдет около 200 000 рублей.

Чтобы привлечь внимание к своему проекту организаторы презентовали его на форуме #Команда2018.

— Эта площадка позволит донести нашу идею до широкой аудитории, — уверена автор. — О проекте узнают заинтересованные люди. И чем больше мы таких людей привлечем, тем успешнее проект будет реализован.

«Вуз — школа — регион в формате 3D» — это не единственный проект, заявленный Инной Андреяновой. На профориентационной площадке «Территория твоей профессии» она планирует создать условия для профессионального погружения школьников в содержание востребованных профессий. Предполагается, что потенциальные работодатели региона предоставят свои предприятия для знакомства с ними школьников 9-11 классов, а преподаватели университета проведут мастер-классы, интерактивные занятия в сфере профессиональных интересов конкретного предприятия, ознакомят с правилами поступления и обучения в университете по интересующим специальностям. 

СПРАВКА

В Псковской области собирается большая команда активных и неравнодушных, тех, кто стремится сделать жизнь в регионе лучше.

На сайте инициированного главой региона Михаилом Ведерниковым проекта #Команда2018 свои идеи разместили порядка 500 жителей области. Поэтому даже на первом масштабном форуме проекта познакомиться со всеми представленными на конкурс идеями было невозможно.

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#Команда2018
Проект #Команда 2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие Псковской области.

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