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Общество

Примите меры

Почему не получают доплату к пенсии бывшие педагоги, как отремонтировать церковь и почему нельзя убрать земляные валы от Кремля

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Алёна Комарова
13 июня 2018 года, 08:05
Фото: Андрей Степанов
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В редакцию продолжают поступать ответы на вопросы прямой линии с врио губернатора Михаилом Ведерниковым, которая состоялась 2 марта.

СУД ДА ДЕЛО

Георгий Кольцов, деревня Спирово (Сорокино) Карамышевской волости:

«Нас интересует, когда будет выполнено решение псковского районного суда «О сносе капитальных строений с земель сельхозназначения». Нас это волнует в связи с тем, что земли уже несколько лет вовсе не используются, пустуют и зарастают бурьяном. Кроме этого, вокруг деревни все засыпано мусором, порезанными кустами и деревьями — это в сухую погоду может привести к пожару, также замусорен берег реки Черёхи, весь мусор находится в водоохранной зоне. Мы обращались во многие организации, начиная со своей волости, но нас отправляли только по кругу, при этом соглашаясь, что мы правы. Создается впечатление, что в администрации Псковской области много лишних организаций, которые не могут или не хотят выполнять свои обязанности, и второе, что есть «неприкасаемые», которые могут творить что угодно и обманывать. Просим принять меры».

Специалисты считают: если можно не копать — лучше не копать.
Фото Дарьи Хватковой
Начальник главного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николай Романов сообщил, что 24 января 2017 года Псковский районный суд, рассмотрел гражданское дело по иску администрации Псковского района к гражданину Т. (изм. редакцией) о признании капитального строения самовольной постройкой и ее сносе в определенный срок и по встречному иску Т. к администрации Псковского района о признании права собственности на самовольно возведённую постройку. Суд решил обязать Т. снести постройку — капитальное строение площадью 60 кв. м до 1 сентября 2017 года.

На этом основании возбудили исполнительное производство в отношении гражданина Т. После чего он обратился в Псковский районный суд с иском об обжаловании. По результатам рассмотрения административного дела судья Псковского районного суда Иванова С. А. вынесла решение от 5 апреля 2018 года об удовлетворении иска.

Т. предъявил неопровержимые доказательства того, что он снес самовольно возведенную капитальную постройку и возвел на том месте некапитальное строение. В соответствии с законом судебный пристав-исполнитель закрыл исполнительное производство, следует из ответа Николая Романова.

Нина Кармышкина от имени бывших директоров школ Опочки:

«Есть закон Псковской области «Об образовании» в редакции от 2014 года, который предусматривает доплату бывшим руководителям к пенсии в очень странной сумме. Она была назначена еще в 1996 году. К Полозову ходили 4 года подряд. Создали папку ответов. Есть ответы В.В. Емельяновой, где она нам отвечает, что наш вопрос будет рассмотрен при формировании бюджета на 2016 год. И так каждый год до сих пор. 40 лет отдали образованию, за это мы получаем доплату в 100 рублей!»

Начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов сообщил, что «увеличение размера доплаты к пенсии лицам из числа педагогических работников государственных образовательных организаций» «администрация области обязана согласовывать с Министерством финансов Российской Федерации».

В настоящее время пакет документов, предусматривающих увеличение размера доплаты, рассматривается в этом ведомстве, отметил Александр Седунов.

НИЧЬЯ ЦЕРКОВЬ

Лилия Волкова, редактор единственной в области сельской газеты «Искра. Марьина Дубрава», Дновский район:

«Можем ли мы рассчиатывать на финансовую поддержку для ремонта церкви Спаса Преображения в деревне Гористо Дновского района, основанной в 1808 году и включенной областным Собранием 30 января 1998 года в государственный список памятников истории и культуры местного значения?»

Церковь в Гористо нигде не значится и ни за кем не числится.
Фото sobory.ru
На вопрос читательницы председатель Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева ответила, что финансирование ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия ведется по Государственной программе Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014—2020 годы», подпрограмма «Наследие». Объемы ее финансирования определяются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год. В текущем году средства на сохранение памятника не запланированы.

«По имеющимся в комитете данным, информация о памятнике как объекте недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним и в Государственном кадастре недвижимости отсутствует, право собственности, пользования или иные законные права в отношении памятника до настоящего момента в надлежащем порядке не оформлены. Объекты, не имеющие собственника или иного законного владельца, не могут быть включены в государственную региональную программу».

Вместе с тем, чтобы не допустить ухудшения состояния памятника и поддержать его в надлежащем техническом состоянии, местной религиозной организации — православному приходу храма Преображения Господня села Гористо Дновского района — необходимо предпринять усилия, направленные на постановку памятника на учет как объекта недвижимости, рекомендует комитет. Елена Яковлева поблагодарила Лилию Волкову за неравнодушное отношение к историко-культурному наследию Псковской области.

НЕ ТРОЖЬ КРЕМЛЬ!

Артур Чернокожев, Псков:

«Наш Кремль со стороны Псковы и Великой с земляными валами. Может, можно от них освободить башни? Пусть специалисты раскопают».

Пскович предлагает освободить Кремль от земляных валов.
Фото Андрея Степанова
И. о. председателя Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Наталья Сергеева сообщила, что сформировавшийся веками историко-культурный ландшафт ансамбля Кремля — особенность, являющаяся основанием для включения его в реестр и подлежащая обязательному сохранению.

Ансамбль кремля имеет длительную историю создания. Появление языческих поселений в этих местах отмечено серединой первого тысячелетия н. э., а первое упоминание о Пскове как об укрепленном городе относится к 903 году. Расположение города обуславливало необходимость постоянной защиты от набегов западных врагов. Крепостные стены древнего Пскова вначале были дерево-земляными, сооруженными на крепостных валах, но уже в XIII веке они были заменены каменными. С двух сторон Псковский кром был защищен естественными преградами — реками Псковой и Великой. Южная же сторона была лишена естественных преград. И потому в скале был вырыт глубокий ров Гребля. Поднятые при его сооружении камни пошли на строительство мощного оборонительного вала, который получил название «перси» (перши).

Земляные валы со стороны реки Великой и Псковы представляют собой одернованную скалу (материк), являющуюся основанием, на котором и располагаются все объекты ансамбля.

С внутренней стороны ансамбля земляные валы представляют собой остатки средневековых крепостных укреплений, гражданских, культовых и иных построек, в том числе бастионов XVIII в., и прочие свидетельства материальной культуры, составляющие культурный слой древнего Пскова.

Ансамбль кремля расположен в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова», VIII - XVII вв., в границах крепостной стены Окольного города, прибрежной части Завеличья между рекой Великой и улицей Максима Горького.

Предметом охраны объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова», VIII—XVII вв., подлежащим обязательному сохранению, являются:

— расположенные в границах территории памятника под дерновым и балластным слоем суглинистые и супесчаные грунты различных оттенков с углистыми, зольными и иными включениями, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности человека и содержащие в себе недвижимые остатки и предметы материальной культуры, система залегания элементов древнего слоя антропогенного происхождения относительно друг друга;

— надземные части и скрытые в земле или под водой остатки средневековых крепостных укреплений, гражданских, культовых и иных построек, построенных из камня, дерева или иных материалов;

— полностью или частично скрытые в земле или под водой остатки и фрагменты хозяйственных, производственных, ритуальных, погребальных и иных сооружений (очаги, жилища, зольники, ямы, включая могильные и другие объекты);

— полностью или частично скрытые в земле или под водой либо находящиеся на её поверхности следы существования человека, а также целые либо фрагментированные предметы, изготовленные из глины, камня, кости, стекла, металлов и иных материалов, в том числе остеологический материал.

Предмет охраны объекта культурного наследия подлежит обязательному сохранению.

Конструктивные особенности ансамбля кремля также являются предметом охраны. За десятилетия, прошедшие со времен полномасштабных ремонтно-реставрационных работ на ансамбле кремля, конструкции оснований и других архитектурно-конструктивных элементов башен устоялись и вмешательство допустимо лишь в случае острой необходимости, например в случае проведения противоаварийных работ.

«Таким образом, археологические раскопки — крайняя мера, проводимая только в случае острой необходимости: регенерация застройки, научно-исследовательские или реставрационные работы по сохранению памятников архитектуры, — напоминает Наталья Сергеева. —

Наилучшим способом сохранения памятника археологии является его физическое сохранение. Проведение раскопок без необходимости недопустимо. Кроме того, методика проведения археологических раскопок и исследований постоянно совершенствуется, изменяются методы проведения раскопок, фиксации материалов, их сохранения для дальнейших исследований.

В целях сохранения археологического наследия Российской Федерации выдача разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия отнесена к полномочиям Министерства культуры Российской Федерации — федерального органа государственной власти в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Федеральное законодательство гарантирует гражданам России обеспечение сохранности объектов культурного наследия в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с данной нормой считаем проведение археологических раскопок в целях освобождения башен от земляных валов нецелесообразным». 

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