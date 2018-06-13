Примите меры

В редакцию продолжают поступать ответы на вопросы прямой линии с врио губернатора Михаилом Ведерниковым, которая состоялась 2 марта.
В редакцию продолжают поступать ответы на вопросы прямой линии с врио губернатора Михаилом Ведерниковым, которая состоялась 2 марта.
«Нас интересует, когда будет выполнено решение псковского районного суда «О сносе капитальных строений с земель сельхозназначения». Нас это волнует в связи с тем, что земли уже несколько лет вовсе не используются, пустуют и зарастают бурьяном. Кроме этого, вокруг деревни все засыпано мусором, порезанными кустами и деревьями — это в сухую погоду может привести к пожару, также замусорен берег реки Черёхи, весь мусор находится в водоохранной зоне. Мы обращались во многие организации, начиная со своей волости, но нас отправляли только по кругу, при этом соглашаясь, что мы правы. Создается впечатление, что в администрации Псковской области много лишних организаций, которые не могут или не хотят выполнять свои обязанности, и второе, что есть «неприкасаемые», которые могут творить что угодно и обманывать. Просим принять меры».
На этом основании возбудили исполнительное производство в отношении гражданина Т. После чего он обратился в Псковский районный суд с иском об обжаловании. По результатам рассмотрения административного дела судья Псковского районного суда Иванова С. А. вынесла решение от 5 апреля 2018 года об удовлетворении иска.
Т. предъявил неопровержимые доказательства того, что он снес самовольно возведенную капитальную постройку и возвел на том месте некапитальное строение. В соответствии с законом судебный пристав-исполнитель закрыл исполнительное производство, следует из ответа Николая Романова.
Нина Кармышкина от имени бывших директоров школ Опочки:
«Есть закон Псковской области «Об образовании» в редакции от 2014 года, который предусматривает доплату бывшим руководителям к пенсии в очень странной сумме. Она была назначена еще в 1996 году. К Полозову ходили 4 года подряд. Создали папку ответов. Есть ответы В.В. Емельяновой, где она нам отвечает, что наш вопрос будет рассмотрен при формировании бюджета на 2016 год. И так каждый год до сих пор. 40 лет отдали образованию, за это мы получаем доплату в 100 рублей!»
Начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов сообщил, что «увеличение размера доплаты к пенсии лицам из числа педагогических работников государственных образовательных организаций» «администрация области обязана согласовывать с Министерством финансов Российской Федерации».
В настоящее время пакет документов, предусматривающих увеличение размера доплаты, рассматривается в этом ведомстве, отметил Александр Седунов.
«Можем ли мы рассчиатывать на финансовую поддержку для ремонта церкви Спаса Преображения в деревне Гористо Дновского района, основанной в 1808 году и включенной областным Собранием 30 января 1998 года в государственный список памятников истории и культуры местного значения?»
«По имеющимся в комитете данным, информация о памятнике как объекте недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним и в Государственном кадастре недвижимости отсутствует, право собственности, пользования или иные законные права в отношении памятника до настоящего момента в надлежащем порядке не оформлены. Объекты, не имеющие собственника или иного законного владельца, не могут быть включены в государственную региональную программу».
Вместе с тем, чтобы не допустить ухудшения состояния памятника и поддержать его в надлежащем техническом состоянии, местной религиозной организации — православному приходу храма Преображения Господня села Гористо Дновского района — необходимо предпринять усилия, направленные на постановку памятника на учет как объекта недвижимости, рекомендует комитет. Елена Яковлева поблагодарила Лилию Волкову за неравнодушное отношение к историко-культурному наследию Псковской области.
«Наш Кремль со стороны Псковы и Великой с земляными валами. Может, можно от них освободить башни? Пусть специалисты раскопают».
Ансамбль кремля имеет длительную историю создания. Появление языческих поселений в этих местах отмечено серединой первого тысячелетия н. э., а первое упоминание о Пскове как об укрепленном городе относится к 903 году. Расположение города обуславливало необходимость постоянной защиты от набегов западных врагов. Крепостные стены древнего Пскова вначале были дерево-земляными, сооруженными на крепостных валах, но уже в XIII веке они были заменены каменными. С двух сторон Псковский кром был защищен естественными преградами — реками Псковой и Великой. Южная же сторона была лишена естественных преград. И потому в скале был вырыт глубокий ров Гребля. Поднятые при его сооружении камни пошли на строительство мощного оборонительного вала, который получил название «перси» (перши).
Земляные валы со стороны реки Великой и Псковы представляют собой одернованную скалу (материк), являющуюся основанием, на котором и располагаются все объекты ансамбля.
С внутренней стороны ансамбля земляные валы представляют собой остатки средневековых крепостных укреплений, гражданских, культовых и иных построек, в том числе бастионов XVIII в., и прочие свидетельства материальной культуры, составляющие культурный слой древнего Пскова.
Ансамбль кремля расположен в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова», VIII - XVII вв., в границах крепостной стены Окольного города, прибрежной части Завеличья между рекой Великой и улицей Максима Горького.
Предметом охраны объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова», VIII—XVII вв., подлежащим обязательному сохранению, являются:
— расположенные в границах территории памятника под дерновым и балластным слоем суглинистые и супесчаные грунты различных оттенков с углистыми, зольными и иными включениями, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности человека и содержащие в себе недвижимые остатки и предметы материальной культуры, система залегания элементов древнего слоя антропогенного происхождения относительно друг друга;
— надземные части и скрытые в земле или под водой остатки средневековых крепостных укреплений, гражданских, культовых и иных построек, построенных из камня, дерева или иных материалов;
— полностью или частично скрытые в земле или под водой остатки и фрагменты хозяйственных, производственных, ритуальных, погребальных и иных сооружений (очаги, жилища, зольники, ямы, включая могильные и другие объекты);
— полностью или частично скрытые в земле или под водой либо находящиеся на её поверхности следы существования человека, а также целые либо фрагментированные предметы, изготовленные из глины, камня, кости, стекла, металлов и иных материалов, в том числе остеологический материал.
Предмет охраны объекта культурного наследия подлежит обязательному сохранению.
Конструктивные особенности ансамбля кремля также являются предметом охраны. За десятилетия, прошедшие со времен полномасштабных ремонтно-реставрационных работ на ансамбле кремля, конструкции оснований и других архитектурно-конструктивных элементов башен устоялись и вмешательство допустимо лишь в случае острой необходимости, например в случае проведения противоаварийных работ.
«Таким образом, археологические раскопки — крайняя мера, проводимая только в случае острой необходимости: регенерация застройки, научно-исследовательские или реставрационные работы по сохранению памятников архитектуры, — напоминает Наталья Сергеева. —
Наилучшим способом сохранения памятника археологии является его физическое сохранение. Проведение раскопок без необходимости недопустимо. Кроме того, методика проведения археологических раскопок и исследований постоянно совершенствуется, изменяются методы проведения раскопок, фиксации материалов, их сохранения для дальнейших исследований.
В целях сохранения археологического наследия Российской Федерации выдача разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия отнесена к полномочиям Министерства культуры Российской Федерации — федерального органа государственной власти в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.
Федеральное законодательство гарантирует гражданам России обеспечение сохранности объектов культурного наследия в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с данной нормой считаем проведение археологических раскопок в целях освобождения башен от земляных валов нецелесообразным».