Примите меры

В редакцию продолжают поступать ответы на вопросы прямой линии с врио губернатора Михаилом Ведерниковым, которая состоялась 2 марта.

СУД ДА ДЕЛО

Георгий Кольцов, деревня Спирово (Сорокино) Карамышевской волости: «Нас интересует, когда будет выполнено решение псковского районного суда «О сносе капитальных строений с земель сельхозназначения». Нас это волнует в связи с тем, что земли уже несколько лет вовсе не используются, пустуют и зарастают бурьяном. Кроме этого, вокруг деревни все засыпано мусором, порезанными кустами и деревьями — это в сухую погоду может привести к пожару, также замусорен берег реки Черёхи, весь мусор находится в водоохранной зоне. Мы обращались во многие организации, начиная со своей волости, но нас отправляли только по кругу, при этом соглашаясь, что мы правы. Создается впечатление, что в администрации Псковской области много лишних организаций, которые не могут или не хотят выполнять свои обязанности, и второе, что есть «неприкасаемые», которые могут творить что угодно и обманывать. Просим принять меры».

Начальник главного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николай Романов сообщил, что 24 января 2017 года Псковский районный суд, рассмотрел гражданское дело по иску администрации Псковского района к гражданину Т. (изм. редакцией) о признании капитального строения самовольной постройкой и ее сносе в определенный срок и по встречному иску Т. к администрации Псковского района о признании права собственности на самовольно возведённую постройку. Суд решил обязать Т. снести постройку — капитальное строение площадью 60 кв. м до 1 сентября 2017 года. На этом основании возбудили исполнительное производство в отношении гражданина Т. После чего он обратился в Псковский районный суд с иском об обжаловании. По результатам рассмотрения административного дела судья Псковского районного суда Иванова С. А. вынесла решение от 5 апреля 2018 года об удовлетворении иска. Т. предъявил неопровержимые доказательства того, что он снес самовольно возведенную капитальную постройку и возвел на том месте некапитальное строение. В соответствии с законом судебный пристав-исполнитель закрыл исполнительное производство, следует из ответа Николая Романова. Нина Кармышкина от имени бывших директоров школ Опочки: «Есть закон Псковской области «Об образовании» в редакции от 2014 года, который предусматривает доплату бывшим руководителям к пенсии в очень странной сумме. Она была назначена еще в 1996 году. К Полозову ходили 4 года подряд. Создали папку ответов. Есть ответы В.В. Емельяновой, где она нам отвечает, что наш вопрос будет рассмотрен при формировании бюджета на 2016 год. И так каждый год до сих пор. 40 лет отдали образованию, за это мы получаем доплату в 100 рублей!» Начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов сообщил, что «увеличение размера доплаты к пенсии лицам из числа педагогических работников государственных образовательных организаций» «администрация области обязана согласовывать с Министерством финансов Российской Федерации». В настоящее время пакет документов, предусматривающих увеличение размера доплаты, рассматривается в этом ведомстве, отметил Александр Седунов.

НИЧЬЯ ЦЕРКОВЬ

Лилия Волкова, редактор единственной в области сельской газеты «Искра. Марьина Дубрава», Дновский район: «Можем ли мы рассчиатывать на финансовую поддержку для ремонта церкви Спаса Преображения в деревне Гористо Дновского района, основанной в 1808 году и включенной областным Собранием 30 января 1998 года в государственный список памятников истории и культуры местного значения?»

На вопрос читательницы председатель Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева ответила, что финансирование ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия ведется по Государственной программе Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014—2020 годы», подпрограмма «Наследие». Объемы ее финансирования определяются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год. В текущем году средства на сохранение памятника не запланированы. «По имеющимся в комитете данным, информация о памятнике как объекте недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним и в Государственном кадастре недвижимости отсутствует, право собственности, пользования или иные законные права в отношении памятника до настоящего момента в надлежащем порядке не оформлены. Объекты, не имеющие собственника или иного законного владельца, не могут быть включены в государственную региональную программу». Вместе с тем, чтобы не допустить ухудшения состояния памятника и поддержать его в надлежащем техническом состоянии, местной религиозной организации — православному приходу храма Преображения Господня села Гористо Дновского района — необходимо предпринять усилия, направленные на постановку памятника на учет как объекта недвижимости, рекомендует комитет. Елена Яковлева поблагодарила Лилию Волкову за неравнодушное отношение к историко-культурному наследию Псковской области.

НЕ ТРОЖЬ КРЕМЛЬ!

Артур Чернокожев, Псков: «Наш Кремль со стороны Псковы и Великой с земляными валами. Может, можно от них освободить башни? Пусть специалисты раскопают».