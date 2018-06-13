Помывочный тупик

В здание закрытой осенью бани могут переехать торговые точки от монастыря.
«Псковская правда» продолжает следить за развитием событий вокруг бани в Печорах. В статье «Парной вопрос» из номера от 21 марта мы пытались найти ответы на многочисленные вопросы жителей Печор, которые они задавали на прямую линию с врио губернатора Михаилом Ведерниковым 2 марта: почему не работает единственная в их городе баня. Предыдущие районные власти передали общественную баню в концессию частному предпринимателю. Предполагалось, что он вложит в модернизацию собственные средства, а после этого начнет извлекать выгоду, а также обеспечивать дешевыми помывочными билетами социально незащищенных печерян. На деле же средства оказались вложены, но отбить их вряд ли получится, в баню ходит значительно меньше народа, чем обещали концессионеру. Осенью прошлого года на баню повесили замок.
— После того как в «Псковской правде» вышла статья, нам позвонили из областной администрации и пригласили на встречу в Государственный комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике, — рассказала юрист компании ООО «Пересвет Печоры» Лариса Гинц. — Поговорили позитивно, в администрации знают, что такое концессия. Понимают, что такая большая баня в Печорах не нужна. Ходят мыться 65 постоянных посетителей, которые нуждаются в бане, и 35 случайных. По нашей статистике, социально незащищенные граждане в течение года сходили в баню около 700 раз, а по концессии мы должны обеспечить 4000 таких помывок. Это просто физически невозможно сделать.
Как рассказала Лариса Гинц, проблема старых бань существует по всей России, чтобы ее решить, например, в Подмосковье есть специальная программа, по которой для нуждающихся строят небольшие банные комплексы. Подобный комплекс возможно построить и в Печорах. Проект под ключ стоит около 3 млн рублей. Концессионеры предложили и другие варианты выхода из сложившейся ситуации.
— Мы хотим выйти из концессии, но у поселения нет денег, которые они должны вернуть, поэтому рассматриваем разные варианты, можем, конечно, подать в суд, но это крайняя мера. Пока мы ждем действий администрации и сами подыскиваем инвестора, который готов вложить в здание старой бани 30-40 млн рублей и использовать его каким-то образом.
По мнению Ларисы Гинц, здание «оптимально использовать под торговую зону».
— Вокруг монастыря стоят палатки торговцев. Это не дело, и монастырь рано или поздно придет к тому, чтобы их убрать, — считает юрист.
Баня закрыта. Ремонт требует миллионы вложений, ни концессионеры, ни администрация не планировали вкладывать такие огромные деньги.
Глава администрации городского поселения Печоры Екатерина Морозова разделяет мнение концессионеров, что большая баня в старом объеме здания в 750 кв. м не нужна такому маленькому городку, как Печоры, да и сама оплата услуг в 250 рублей не устраивала тех, кто туда ходил.
— Концессионеры хотят расторгнуть договор, но в один день это не решится, — отметила глава в разговоре с «Псковской правдой». — Концессия для нас новый опыт, мы первопроходцы в этом деле. Понимаю проблему нашего концессионера, но как глава администрации должна думать прежде всего о людях. У нас много проблем, а денег нет: благоустройство, дороги, уборка мусора, освещение. На освещение уходит много средств, поэтому я не могу заниматься только баней.
По словам главы администрации поселения, по закону она должна предоставить возможность бесплатно помыться только социально незащищенным печерянам.
— Есть хорошие душевые на нашем стадионе, — пояснила Екатерина Морозова. — Там тепло, человек следит за чистотой и порядком. Те, кому нужно помыться, ходят в эти душевые. Платить за услугу не надо, а в бане они платили 120 рублей. Но, по нашей статистике, за 5 месяцев душевые посетили всего 32 раза.
По словам Екатерины Морозовой, труднее всего договориться с «бабушками».
— Они требуют: верните нам баню, отремонтируйте старую, мы не будем ходить в другое место, — говорит глава.— Но пока это невозможно.
Также чиновник рассказала, что администрация поселения рассмотрела возможность строительства новой небольшой бани.
— Выяснилось, что не так просто построить баню, очень много жестких требований, — поделилась Екатерина Морозова. — Обязательно нужна проектно-сметная документация. Только она стоит 3 миллиона рублей, и от 5 миллионов и выше стоит строительство самого здания. В поселении таких денег нет.
— На встрече с концессионерами и представителями поселения мы обсуждали, что мешает предприятию. Мы это поняли, договорились, что встретимся еще раз, — прокомментировал сложившуюся вокруг печорской бани ситуацию председатель областного Госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. — Когда была встреча у нас в комитете в апреле, я попытался выступить третьей стороной. Предприятие работает неэффективно — нет загрузки, есть население, которое говорит: нужна баня. Сейчас стоит задача найти вариант, при котором и предприятие могло бы работать не в убыток, и население бы не страдало. Я говорил с Агаповым (председатель Госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов. — Прим. ред.), к сожалению, в проекты комфортной городской среды или какие-то подобные строительство бани нельзя включить. Федеральные программы не предполагают такого рода объекты, в бюджете денег на строительство нет.
Выход из помывочного тупика, пообещал Андрей Михеев, снова будут искать в середине июня.
КСТАТИ
Заявки на бесплатную помывку в душе на стадионе по телефонам: 8 (81148) 2-17-17 Центр социального обслуживания Печорского района, 8 (81148) 2-19-50 Администрация города Печоры.