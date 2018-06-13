Помывочный тупик

В здание закрытой осенью бани могут переехать торговые точки от монас­тыря.

«Псковская правда» продолжает следить за развитием событий вокруг бани в Печорах. В статье «Парной вопрос» из номера от 21 марта мы пытались найти ответы на многочисленные вопросы жителей Печор, которые они задавали на прямую линию с врио губернатора Михаилом Ведерниковым 2 марта: почему не работает единственная в их городе баня. Предыдущие районные власти передали общественную баню в концессию частному предпринимателю. Предполагалось, что он вложит в модернизацию собственные средства, а после этого начнет извлекать выгоду, а также обеспечивать дешевыми помывочными билетами социально незащищенных печерян. На деле же средства оказались вложены, но отбить их вряд ли получится, в баню ходит значительно меньше народа, чем обещали концессионеру. Осенью прошлого года на баню повесили замок.

— После того как в «Псковской правде» вышла статья, нам позвонили из областной администрации и пригласили на встречу в Государственный комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике, — рассказала юрист компании ООО «Пересвет Печоры» Лариса Гинц. — Поговорили позитивно, в администрации знают, что такое концессия. Понимают, что такая большая баня в Печорах не нужна. Ходят мыться 65 постоянных посетителей, которые нуждаются в бане, и 35 случайных. По нашей статистике, социально незащищенные граждане в течение года сходили в баню около 700 раз, а по концессии мы должны обеспечить 4000 таких помывок. Это просто физически невозможно сделать.

Как рассказала Лариса Гинц, проблема старых бань существует по всей России, чтобы ее решить, например, в Подмосковье есть специальная программа, по которой для нуждающихся строят небольшие банные комплексы. Подобный комплекс возможно построить и в Печорах. Проект под ключ стоит около 3 млн рублей. Концессионеры предложили и другие варианты выхода из сложившейся ситуации.

— Мы хотим выйти из концессии, но у поселения нет денег, которые они должны вернуть, поэтому рассматриваем разные варианты, можем, конечно, подать в суд, но это крайняя мера. Пока мы ждем действий администрации и сами подыскиваем инвестора, который готов вложить в здание старой бани 30-40 млн рублей и использовать его каким-то образом.

По мнению Ларисы Гинц, здание «оптимально использовать под торговую зону».

— Вокруг монастыря стоят палатки торговцев. Это не дело, и монастырь рано или поздно придет к тому, чтобы их убрать, — считает юрист.