«Шанель» за двести рублей

Календари к чемпионату мира оказались вне закона. Пластиковый ярлычок на шубе поможет отличить кролика от шиншиллы. На что нужно ориентироваться при выборе товара и какие документы стоит спросить у продавца, чтобы убедиться в качестве покупки, рассказали эксперты в редакции «Псковской правды».

ПОВОД ДЛЯ ЖАЛОБЫ

Независимо от того, покупаем ли мы дорогие бренды или дешевый китайский ширпотреб, мы вправе рассчитывать на качество и безопасность. Продавец также обязан предоставить нам правдивую информацию о товаре: страна-производитель, состав, дата изготовления, вид и назначение изделия, единый знак обращения на рынке, где найти изготовителя. В Роспотребнадзор, который имеет право выходить с проверками по обращению потребителей, чаще всего жалуются на некачественные товары легкой промышленности — от детской обуви до шуб. На уровне регионов созданы комиссии, которые отвечают за борьбу с незаконным оборотом промышленной продукции. Самые частые нарушения связаны с неправильной маркировкой товара, которая по закону должна быть понятной, читаемой и, конечно, правдивой. К примеру, в отношении обуви нельзя писать, что она является ортопедической или изготовлена из экологически чистого материала, если тому нет документального подтверждения. — Существует технический регламент Таможенного союза, в котором четко прописано, какая информация должна быть предоставлена потребителям, — говорит ведущий специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Псковской области Наталья Прохорова. — Товары бывают разного размера, и не всегда всю информацию можно уместить на этикетке, поэтому не стесняйтесь спрашивать у продавца сопроводительные документы — декларации или сертификаты. Их отсутствие — это уже повод для жалобы.

КСТАТИ 35% составляет в России доля незаконно ввезенного товара

ШУБА С ЧИПОМ

В России 12 августа 2016 года стартовал эксперимент по маркировке меховых изделий. То есть каждая легальная шуба должна иметь свой чип, который служит гарантией ее законности и одновременно позволяет получить информацию о товаре. На официальном языке этот чип называется КИЗ — контрольно-идентификационный знак, выглядит он как пластмассовый ярлычок. КИЗ зеленого цвета указывает на то, что страна происхождения шубы Россия, красный — что она иностранного производства. Благодаря такому чипу теперь точно не купишь кролика под видом шиншиллы и не выдашь крашеный мех за натуральный. Внедрение системы маркировки сразу позволило вывести меховой рынок из тени, а значит, и увеличить налоговые поступления. — За первые пять месяцев работы системы объем продаж изделий из меха вырос более чем в пять раз, — говорит и. о. заместителя руководителя УФНС по Псковской области Алексей Салтыков. — Если за весь 2015 год в России продали меховых изделий на 7 млрд рублей, то за пять месяцев с начала внедрения проекта уже на 45 млрд рублей. По состоянию на 1 апреля 2018 года на территории нашей области реализацией меховых изделий занимаются 19 налогоплательщиков. Легальность купленной шубы легко можно проверить на официальном сайте федеральной налоговой службы www.nalog.ru в разделе «маркировка товаров», нужно лишь ввести номер КИЗа. Также для этих целей можно воспользоваться специальным мобильным приложением «Проверка товаров». — Тут же на сайте налоговой службы или с мобильного приложения можно сообщить о выявленном нарушении, — продолжает Алексей Салтыков. — Либо направить свою жалобу в территориальный орган Роспотребнадзора. В последнее время в Пскове и других городах области нередко можно видеть меховые ярмарки. Все изделия, которые там продают, также должны быть маркированы чипами.

ФУТБОЛИСТЫ ВНЕ ЗАКОНА