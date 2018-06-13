«Шанель» за двести рублей

Календари к чемпионату мира оказались вне закона. Пластиковый ярлычок на шубе поможет отличить кролика от шиншиллы. На что нужно ориентироваться при выборе товара и какие документы стоит спросить у продавца, чтобы убедиться в качестве покупки, рассказали эксперты в редакции «Псковской правды».
Независимо от того, покупаем ли мы дорогие бренды или дешевый китайский ширпотреб, мы вправе рассчитывать на качество и безопасность. Продавец также обязан предоставить нам правдивую информацию о товаре: страна-производитель, состав, дата изготовления, вид и назначение изделия, единый знак обращения на рынке, где найти изготовителя.
В Роспотребнадзор, который имеет право выходить с проверками по обращению потребителей, чаще всего жалуются на некачественные товары легкой промышленности — от детской обуви до шуб.
На уровне регионов созданы комиссии, которые отвечают за борьбу с незаконным оборотом промышленной продукции. Самые частые нарушения связаны с неправильной маркировкой товара, которая по закону должна быть понятной, читаемой и, конечно, правдивой. К примеру, в отношении обуви нельзя писать, что она является ортопедической или изготовлена из экологически чистого материала, если тому нет документального подтверждения.
— Существует технический регламент Таможенного союза, в котором четко прописано, какая информация должна быть предоставлена потребителям, — говорит ведущий специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Псковской области Наталья Прохорова. — Товары бывают разного размера, и не всегда всю информацию можно уместить на этикетке, поэтому не стесняйтесь спрашивать у продавца сопроводительные документы — декларации или сертификаты. Их отсутствие — это уже повод для жалобы.
КСТАТИ
35% составляет в России доля незаконно ввезенного товара
В России 12 августа 2016 года стартовал эксперимент по маркировке меховых изделий. То есть каждая легальная шуба должна иметь свой чип, который служит гарантией ее законности и одновременно позволяет получить информацию о товаре. На официальном языке этот чип называется КИЗ — контрольно-идентификационный знак, выглядит он как пластмассовый ярлычок.
КИЗ зеленого цвета указывает на то, что страна происхождения шубы Россия, красный — что она иностранного производства. Благодаря такому чипу теперь точно не купишь кролика под видом шиншиллы и не выдашь крашеный мех за натуральный.
Внедрение системы маркировки сразу позволило вывести меховой рынок из тени, а значит, и увеличить налоговые поступления.
— За первые пять месяцев работы системы объем продаж изделий из меха вырос более чем в пять раз, — говорит и. о. заместителя руководителя УФНС по Псковской области Алексей Салтыков. — Если за весь 2015 год в России продали меховых изделий на 7 млрд рублей, то за пять месяцев с начала внедрения проекта уже на 45 млрд рублей.
По состоянию на 1 апреля 2018 года на территории нашей области реализацией меховых изделий занимаются 19 налогоплательщиков.
Легальность купленной шубы легко можно проверить на официальном сайте федеральной налоговой службы www.nalog.ru в разделе «маркировка товаров», нужно лишь ввести номер КИЗа. Также для этих целей можно воспользоваться специальным мобильным приложением «Проверка товаров».
— Тут же на сайте налоговой службы или с мобильного приложения можно сообщить о выявленном нарушении, — продолжает Алексей Салтыков. — Либо направить свою жалобу в территориальный орган Роспотребнадзора.
В последнее время в Пскове и других городах области нередко можно видеть меховые ярмарки. Все изделия, которые там продают, также должны быть маркированы чипами.
За тем, чтобы на территорию России не попадали контрафактные товары, следит таможня.
Всего за 5 месяцев текущего года таможня не пропустила
15 252 единицы товара с признаками контрафакта. Среди них одежда, обувь, косметика, лекарства, автозапчасти. В списке «нелегалов» оказались и календари с футболистами. Более 10 тысяч таких календарей на футбольную тематику не впустили в Псковскую область на себежской границе. Производитель календарей не имел права использовать символику ФИФА. Теперь признать товар контрафактным должен суд. В случае признания календари подлежат уничтожению.
За первые 5 месяцев текущего года псковская таможня на внутреннем рынке Псковской области выявила
4276 единиц контрафактной продукции. Среди них сумки якобы фирм «Найк», «Рибок», «Кельвин Кляйн», акссесуары для мобильных телефонов «Эппл», алкоголь.
— Платок «Шанель» не может стоить 200 рублей, а сумка «Луи Виттон» 500 рублей, — сказала заместитель начальника псковской таможни Мария Лосева. — В 99 % случаев это контрафакт, и потребитель должен это понимать.