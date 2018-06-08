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Общество

Дело в сетке

После телефонного разговора с Михаилом Ведерниковым во дворе псковички появилась сетка для раздельного сбора мусора

Текст:
Юлия Шарипова
8 июня 2018 года, 08:56
Фото: Андрей Степанов
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«Хочу поделиться новостью — буквально вчера поставили в нашем дворе контейнер для перерабатываемых отходов! Я очень рада!» — написала в редакцию жительница одного из домов c ул. Юности в Пскове Валентина Нефедина.

Вопрос о раздельном сборе мусора она задавала на прямой линии с врио губернатора Михаилом Ведерниковым, которая состоялась в «Псковской правде» 2 марта:

Мой вопрос связан с актуальной в последнее время темой переработки бытовых отходов. Происходит ли какая-либо сортировка той массы мусора, которая вывозится из дворов, не оборудованных сетками для сбора перерабатываемых отходов? Используются ли для такой сортировки мощности предприятия в деревне Котово? Поясню свою ситуацию. В нашем дворе отсутствует такая сетка. Однако, задумываясь о посильной минимизации воздействия на окружающую среду, мы в своей семье собираем отдельно те материалы, которые пригодны для дальнейшей переработки. И выносить нам их приходится, делая немалый крюк по дороге на работу. Супруг зачастую высказывает недовольство такой ситуацией и аргументирует информацией из СМИ, что в наш коммунальный тариф за вывоз мусора уже включена сортировка мусора силами специализированной организации, а жители дворов, где установлены сетки и которые сами сортируют свой мусор, платят за вывоз мусора меньше. Поэтому прошу разъяснить вопрос разницы в тарифах на вывоз мусора для жителей домов, чьи дворы оборудованы сетками для раздельного сбора, и тех дворов, где таких сеток нет.

Валентина Нефедина
Михаил Ведерников сам перезвонил ей из редакции:

«Я хочу вас поблагодарить за внимательное отношение к экологии. Далеко не все у нас этим вопросом озабочены. Я посещал мусоросортировочный завод в Котово и хочу вас заверить, что тот мусор, который сейчас везется из Пскова на полигоны, проходит сортировку. Лично убедился, что объем мусора сокращается до трети, которая идет на захоронение. Сетки установлены во многих дворах, и это сказывается на тарифе. Я посмотрю информацию по вашему двору, по заявлению граждан управляющая компания должна поставить сетки для сортировки, и та экономия, которая будет получаться, решением собственников может быть направлена на решение разных дворовых проблем».

Спустя несколько дней Валентине позвонил представитель Управления городского хозяйства администрации Пскова. Он сообщил, что для установки контейнерной сетки во дворе нужно решение собрания собственников, так как дом многоквартирный.

— Я, конечно, узнаю, кто у нас старший по дому и какой режим созыва этих собраний. И попробуем продвинуть вопрос в этом ключе. Но, честно говоря, не такого результата ожидала! — после этого звонка Валентина Нефедина была несколько обескуражена. — Дело ведь хорошее, и, в конце концов, к этому и нужно идти, весь цивилизованный мир сортирует.

И все-таки в мае во дворе Валентины Нефединой появилась долгожданная сетка:

— На самом деле ничего я и не сделала, — честно говорит она. — Все пыталась выяснить, кто у нас старший по дому, но с соседями общаюсь не очень активно, так что не выяснила этот момент. Но в любом случае установка таких контейнеров — дело нужное, и они должны быть доступны и удобны жителям! 

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