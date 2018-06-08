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Общество

Золотые пятачки

Кто и как следит за чистотой вокруг гигантских свинокомплексов, сколько мяса они производят, какие ставят рекорды и как платят своим работникам

Текст:
Алёна Комарова
8 июня 2018 года, 09:03
Фото: Андрей Степанов
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Продолжаем публиковать ответы на вопросы жителей области, заданные 2 марта на прямой линии с врио губернатора Михаилом Ведерниковым в редакции «Псковской правды». Несколько из них касались работы предприятий по выращиванию свиней.

СЕМЬ ТОЧЕК

Николай Евсеев, Невель:

«У нас в районе больше 30 свинокомплексов. Когда начинали строить свинокомплексы, жителям обещали очистные сооружения и крематории. Что-то собираются предпринять для улучшения экологической обстановки?»

Начальник главного Госуправления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николай Романов:

«В соответствии с федеральным законодательством на территории Российской Федерации государственный экологический надзор осуществляется на федеральном и региональном уровнях.

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации России Великолукский свиноводческий комплекс включен в список конкретных объектов хозяйственной и иной деятельности на территории Псковской области, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих федеральному государственному экологическому контролю (надзору), осуществляемому Управлением Росприроднадзора по Псковской области.

Полномочия по осуществлению государственного надзора в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, охране водных биологических ресурсов и среды их обитания на территории Псковской области осуществляет Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

За 2018 год Управлением Росприроднадзора по Псковской области было проведено две внеплановые проверки. В ходе проверок нарушения не выявлены.

В настоящее время администрация области не располагает фактами, подтвержденными уполномоченными органами по осуществлению соответствующего государственного надзора, о негативном воздействии на окружающую среду и загрязнению природных вод со стороны производственных площадок ООО «ВСК».

На основании вышеизложенного в случаях обнаружения фактов, свидетельствующих о негативном воздействии на окружающую среду и загрязнении природных вод, включая водоемы рыбохозяйственного значения, со стороны производственных площадок ООО «ВСК», администрация области рекомендует незамедлительно обращаться в управление Росприроднадзора по Псковской области и отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области соответственно.

Процесс навозоудаления является составной частью проектной документации, по которой получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от ГБУ «Псковское областное управление государственной экспертизы документации в области градостроительной деятельности».

Дополнительно сообщаем, что управлением Роспотребнадзора по Псковской области осуществляется мониторинг качества воды на водных объектах в зонах влияния мегаферм Псковской области. Определены семь мониторинговых точек на санитарно-химические (взвешенные вещества, растворенный кислород, БПК-5, аммиак, нитриты, нитраты) и микробиологические показатели (термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии) следующих озер: озеро Невельское (2 точки), озеро Завережье, озеро Косенковское, озеро Черсно, озеро Сенница и озеро Еменец с кратностью 1 раз в квартал.

В настоящее время фактов нарушения процесса навозоудаления на производственных площадках и попадания содержимого навозохранилищ в окружающую среду, подтвержденных уполномоченными органами по осуществлению соответствующего государственного надзора, в адрес администрации области не поступало».

КСТАТИ

Псковская область занимает одно из лидирующих мест в стране по производству свиней на убой в живом весе. По данным на март, она входит в тройку ведущих регионов страны наряду с Воронежской и Курской областями.

ДАТСКОЕ ПОГОЛОВЬЕ

Нина Куршакова, Псков:

«В Островском районе не первый год работает предприятие «Идаванг». Почему-то его достижения все время преподносят как главные достижения сельскохозяйственной отрасли региона. Это на самом деле так? Правильно ли это?»

Николай Романов:

«Предприятие ООО «Идаванг» Островского района входит в группу компаний Idavang A/S, реализующую многочисленные проекты строительства и реконструкции свиноферм в России, Литве, Словакии, Румынии, Канаде и Дании. Группа имеет достаточно ресурсов для планирования, финансирования и выполнения проектов в России, обладая уникальной сетью партнерских связей.

ООО «Идаванг» в 2012 году реализовал инвестиционный проект по строительству свинокомплекса полного цикла на 98 тысяч голов свиней. Проектная мощность предприятия 10 тысяч тонн свинины в год. Создано высокотехнологичное предприятие с использованием ведущих европейских технологий в растениеводстве и животноводстве.

ООО «Идаванг» комплектовался поголовьем свиней из Дании.

В Псковской области за 2017 год произведено 233,8 тысячи тонн мяса всех видов в живом весе, в том числе свиней на убой в живом весе 198,7 тысяч тонн. Доля ООО «Идаванг» к общему объему производства мяса всех видов составила 5,2 %, в том числе к общему производству мяса свиней — 6,1 %. За 2017 год произведено 12,2 тысячи тонн свинины, среднесуточные привесы на откорме составили 937 граммов (по области 849 граммов). Это первый результат по области среди свиноводческих комплексов.

В ООО «Идаванг» имеется земель сельскохозяйственного назначения более 5 тысяч га в Островском районе, в том числе пашни 5,5 га.

ООО «Идаванг» выращивает зерновые культуры (пшеницу, ячмень), а также технические культуры (рапс). За 2017 год, несмотря на погодные условия, в хозяйстве намолочено 17,3 тысячи тонн зерновых культур при средней урожайности 45,9 ц/га, 2,3 тысячи тонн рапса при урожайности 23,8 ц/га.

На предприятии работает 121 человек, средняя зарплата в 2017 году составила 51 074 рублей (по области 16 440 рублей).

За 2017 год рентабельность производства составила 33,6 %.

ООО «Идаванг» — стратегический инвестор Псковской области, который всю прибыль вкладывает в развитие местного производства, а значит, в региональную экономику.

Производственная площадка свиноводческого комплекса имеет четвертую степень биобезопасности. На свиноводческом комплексе исправно функционирует инновационная система очистных сооружений, ведется непрерывный мониторинг за состоянием окружающей среды, контроль за соответствием показателей, полученных по результатам лабораторных исследований, экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Регулярно проводятся анализы проб почвы, воды, воздуха на предприятии и на прилегающих к нему территориях, итоги которых зафиксированы в соответствующих санитарно-эпидемиологических заключениях.

В настоящее время управление области не располагает фактами, подтвержденными уполномоченными органами по осуществлению соответствующего государственного надзора, о негативном воздействии на окружающую среду и загрязнении природных вод со стороны производственной площадки свиноводческого комплекса». 

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