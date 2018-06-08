Золотые пятачки

Продолжаем публиковать ответы на вопросы жителей области, з аданные 2 марта на прямой линии с врио губернатора Михаилом Ведерниковым в редакции «Псковской правды». Несколько из них касались работы предприятий по выращиванию свиней.

СЕМЬ ТОЧЕК

«У нас в районе больше 30 свинокомплексов. Когда начинали строить свинокомплексы, жителям обещали очистные сооружения и крематории. Что-то собираются предпринять для улучшения экологической обстановки?»

Начальник главного Госуправления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николай Романов:

«В соответствии с федеральным законодательством на территории Российской Федерации государственный экологический надзор осуществляется на федеральном и региональном уровнях.

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации России Великолукский свиноводческий комплекс включен в список конкретных объектов хозяйственной и иной деятельности на территории Псковской области, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих федеральному государственному экологическому контролю (надзору), осуществляемому Управлением Росприроднадзора по Псковской области.

Полномочия по осуществлению государственного надзора в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, охране водных биологических ресурсов и среды их обитания на территории Псковской области осуществляет Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

За 2018 год Управлением Росприроднадзора по Псковской области было проведено две внеплановые проверки. В ходе проверок нарушения не выявлены.

В настоящее время администрация области не располагает фактами, подтвержденными уполномоченными органами по осуществлению соответствующего государственного надзора, о негативном воздействии на окружающую среду и загрязнению природных вод со стороны производственных площадок ООО «ВСК».

На основании вышеизложенного в случаях обнаружения фактов, свидетельствующих о негативном воздействии на окружающую среду и загрязнении природных вод, включая водоемы рыбохозяйственного значения, со стороны производственных площадок ООО «ВСК», администрация области рекомендует незамедлительно обращаться в управление Росприроднадзора по Псковской области и отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области соответственно.

Процесс навозоудаления является составной частью проектной документации, по которой получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от ГБУ «Псковское областное управление государственной экспертизы документации в области градостроительной деятельности».

Дополнительно сообщаем, что управлением Роспотребнадзора по Псковской области осуществляется мониторинг качества воды на водных объектах в зонах влияния мегаферм Псковской области. Определены семь мониторинговых точек на санитарно-химические (взвешенные вещества, растворенный кислород, БПК-5, аммиак, нитриты, нитраты) и микробиологические показатели (термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии) следующих озер: озеро Невельское (2 точки), озеро Завережье, озеро Косенковское, озеро Черсно, озеро Сенница и озеро Еменец с кратностью 1 раз в квартал.

В настоящее время фактов нарушения процесса навозоудаления на производственных площадках и попадания содержимого навозохранилищ в окружающую среду, подтвержденных уполномоченными органами по осуществлению соответствующего государственного надзора, в адрес администрации области не поступало».