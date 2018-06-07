Будь в форме

Едва в стране объявили о введении школьной формы, псковская швейная фабрика «Славянка» представила ее образцы. На предприятии регулярно обновляют модельный ряд, закупают новое оборудование, используют только качественные ткани и изучают пожелания самих школьников. Генеральный директор предприятия Елена Косенкова рассказала, какие новшества пока держатся в тайне, почему эту форму можно носить два учебных года, что именно облегчает за ней уход и как сэкономить на покупке.

Один из значимых шагов вступления ребенка во взрослую жизнь — обучение в школе. Подавляющее большинство экспертов, педагогов и родителей признают необходимость возращения к хорошо забытому старому — школьной форме.

Уже несколько сезонов конструкторы бренда Truvor Junior обращают внимание на потребности крупных детей и старшеклассников. Для них выпущены специальные современные коллекции с расширенным размерным рядом вплоть до 52-го размера.

Коллекция для девочек состоит из платьев и сарафанов, юбок, зауженных брюк, жилетов и жакетов. Ежегодно она обновляется на 60 %.

В коллекцию для мальчиков и подростков входят: классические костюмы из полушерстяных и поливискозных тканей; костюмы с приталенными пиджаками и зауженными брюками; жилеты; детские классические брюки, в том числе утепленные на флисе.

— Коллекция школьной формы 2019 года сейчас в разработке. Новшества держатся в тайне, которую хочется узнать.

— Учитывая тенденции детской моды, дизайнеры, конструкторы нашей компании разрабатывают коллекции, отвечающие требованиям мировых стандартов качества и потребностям современных школьников. В костюмах для девочек появится больше деталей: стразы, банты, вышивка, декоративная тесьма. На фабрике появилось оборудование для плиссировки ткани в мелкую складку. У нас новый, креативный, полный творческих планов дизайнер.

— Родителю важно купить ребенку не просто красивую вещь, но еще и прочную, которая выдержит бесконечные стирки. В этом плане можно довериться бренду Truvor Junior?

— Используемые ткани разработаны иностранными и отечественными текстильными фабриками эксклюзивно для ЗАО «Славянка». Вся одежда испытывается в столичном Центре сертификации на качество сырья, технологичность пошива. Практикуется на фабрике опытная носка школьной формы, прежде чем изделия запустить в массовый пошив.

Используемые нами ткани и прикладные материалы износоустойчивы, меньше мнутся и не теряют форму. Это позволяет ученикам выглядеть аккуратно и опрятно. Для облегчения ухода за вещами в составе ткани есть вискоза и полиэстер, для комфорта в движении — эластан. Все ткани приятные к телу, не вызывают раздражений и аллергических реакций.

— Что можете сказать о своих ценах?

— Если сравнивать с ведущими брендами страны, то цены на нашу продукцию, с учётом высокого качества пошива, самих тканей и прикладных материалов, весьма демократичные. Так, костюм для мальчика стоит от 3600 рублей, брюки — от 1400 рублей, жилет — от 950 рублей. Сарафан для девочки — от 1700 рублей, юбка — от 900 рублей, брюки — от 1350 рублей, жилет — от 1550 рублей. Соблюдение простых требований по уходу за нашими изделиями позволит обойтись одним комплектом, которого хватит на два года.

— При покупке всегда хочется сэкономить. Возможно ли это сделать, скажем, если класс сделает оптовый заказ?

— Это широко практикуется у нас. В таком случае цена на школьную форму будет не розничной, а оптовой. А значит, значительно ниже. Для этого нужно выбрать ответственное лицо. В удобные день и время можно сделать обмеры детей. Затем фабрика заключает договор с ответственным физическим лицом или с индивидуальным предпринимателем. Представитель класса передает информацию о заказываемых моделях и размерно-ростовых шкалах. На момент размещения заказа взимается предоплата — 50 % от общей стоимости заказа. Время получения готовой школьной формы согласовывается сторонами в спецификации (приложении к договору). Заказы на следующий учебный сезон 2019-2020 года принимаются до марта 2019 года.