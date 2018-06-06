Пропал сигнал

«Две недели назад в нашей деревне установили вышку цифрового телевидения. С тех пор ни один канал не работает. До этого момента антенна ловила десять каналов. Без телевидения деревня живет уже две недели. Соседняя деревня — почти месяц».

Галина Васильева, Порховский район, деревня Осиновичи





Мы связались с директором филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Псковский областной радиотелевизионный передающий центр» Александром Лаптиевым и передали ему контакты обратившихся.

— Обязательно свяжемся и уточним все детали, — пообещал он. — Иногда бывают временные помехи. Может быть, просто антенна повернута не в ту сторону.

О результатах проверки мы сообщим на следующей неделе.