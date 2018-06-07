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Общество

Ноты на кончиках пальцев

Музыкальную грамоту будут осваивать незрячие дети

Текст:
Светлана Синцова
7 июня 2018 года, 09:47
Фото: Андрей Степанов
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В прошлом году «Псковская правда» не раз обращалась к происшествию в деревне Павшино, на окраине Пскова, когда маленькую девочку Любу, инвалида по зрению, покалечила соседская овчарка. Тогда проводилось расследование, был суд, и виновник происшествия заплатил штраф. Но мы расскажем о неожиданном и счастливом продолжении этой истории, благодаря которому незрячая, но музыкально одаренная Люба сможет учиться играть на фортепиано, петь в хоре и даже выступать с концертами по области. Потому что желание помочь этой крошке вдохновило псковичку Ольгу Кутузову создать проект «Звонкие сердца», который даст возможность незрячим и слабовидящим деткам обучаться музыке. Проект будет реализован уже в этом году в рамках инициированной Михаилом Ведерниковым #Команды2018.

Помимо того что я юрист, у меня есть музыкальное образование, я концертирующий пианист. И наверное, все когда-то должно было соединиться воедино. После истории в деревне Павшино я познакомилась с родителями пострадавшей девочки — замечательной многодетной семьей Горшевых. В процессе общения с мамой Любы выяснилось, что девочка музыкально одаренная, очень хорошо поет, и она хотела бы заниматься, но негде. И тогда появилась идея организовать занятия по музыке для таких деток, — рассказывает Ольга Кутузова предысторию.

Ольга Кутузова

НА ПЯТЬ ЛЕТ

По словам Ольги, в Пскове и Псковской области нет образовательных учреждений, где незрячие дети могли бы изучать музыку:

— Вообще в России существует две методики обучения таких деток — одна в Курске, другая в Москве и Санкт-Петербурге. Мы будем работать по курской методике. Уже есть преподаватель, который согласился нам помочь, и музыканты, готовые поддержать проект.

Проводить занятия будет музыкальный педагог одного из псковских детсадов Анна Окрепилова, однокурсница Ольги по музыкальному училищу. А посещать занятия будут дети от пяти до семи лет. Уже набрана первая группа из семи человек, включая Любу Горшеву. Но это не предел, уверены организаторы проекта.

— Берем всех желающих, — говорит Ольга Кутузова. — Допускаю, что в процессе обучения кто-то отсеется. Но кто-то останется и будет заниматься.

Проект «Звонкие сердца» — это долгосрочная программа. Дети будут получать музыкальное образование в течение пяти лет.

ТРИ РОЯЛЯ

— Это будут не просто «серые будни» с обучением нотной грамоте, — подчеркивает Ольга Кутузова. — Мы планируем организовывать концерты и выступления. Если будет возможность, то, конечно, поездим по районам. Что касается методики обучения — это сводное хоровое пение и индивидуальные занятия по игре на фортепиано.

Ольга признается, что в начале реализации проекта была проблема с поиском помещения для занятий. Решить ее помог Михаил Ведерников:

— Я написала заявление врио губернатора Михаилу Юрьевичу Ведерникову. И буквально через несколько дней уже смотрела помещение, в котором мы и будем заниматься. Это кабинет №30 на втором этаже Дома детского творчества — с тремя роялями и нотной доской!

Занятия по проекту вот-вот начнутся. Пока, признается Ольга, дополнительных ресурсов не требуется:

— Для начала нам нужен инструмент и дети. Потом мы посмотрим индивидуальные особенности каждого ребенка. И для индивидуальных занятий с ними будем приобретать пособия, потому что способности незрячих и слабовидящих детей разные. И конечно, обучение будет отличаться от аналогичной работы со здоровыми детьми. Например, на нотной доске пять строчек, на них садятся нотки. Если зрячий ребенок видит, куда они садятся, то незрячий может «увидеть» ноты только с помощью пальцев, — говорит Ольга.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Открывая для себя радость эстетического творчества, ребенок-инвалид по зрению меняет отношение к себе, к своей жизни, обретает более оптимистический взгляд на жизнь и окружение. Автор проекта уверена, что в #Команда2018 проект будет успешно реализован:

— Сначала я немного скептически относилась к #Команда2018, но это оказался качественный и грандиозный проект. Я убедилась в этом на форуме, где состоялся открытый диалог власти с людьми, которые пришли рассказать о своих идеях. Было видно, что участники форума действительно хотят сделать наш город, нашу область лучше, а власть их слышит. 

КСТАТИ

«Звонкие сердца» — это не единственный проект, заявленный Ольгой Кутузовой. Другая инициатива тоже нацелена на то, чтобы сделать более доступной и комфортной жизнь незрячих и слабовидящих людей. Автор проекта планирует разработать и установить в Пскове интерактивную доску со шрифтом Брайля и миниатюрными копиями архитектурных строений Псковского кремля. Чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли ощутить кончиками пальцев объекты, расположенные в Псковском кремле.

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#Команда2018
Проект #Команда 2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие Псковской области.

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