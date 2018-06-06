Опять без урожая

Бык из колонии рыл землю, стоя на картошке, пока хозяйка огорода пряталась от него в доме. Истреблены клубника, укроп, лук, морковь — история, случившаяся три года назад, повторилась снова.

Летом 2015 года к нам обратилась псковичка Ольга Байкова, у которой есть дом в одном километре от Середки, где находится исправительная колония (ФКУ ИК-4). У колонии есть свое стадо коров, и пасет их пастух из числа заключенных. Эти-то коровы и вытоптали Ольгин огород, когда нерадивый пастух оставил их без присмотра.

Ольга сначала обратилась к начальнику колонии в надежде, что услышит хотя бы извинения, затем в нашу газету. Тогда мы переадресовали обращение Ольги в УФСИН, и там по нашей просьбе провели проверку. Однако по результатам этой проверки, с которой нас ознакомили, выходило, что коровы из колонии вовсе ни при чем.

«Доказательств, что именно крупный рогатый скот из колонии нанес ущерб огороду Ольги Байковой, нет. С человека, который пас коров, взято объяснение, он всегда был на месте и никуда не отлучался», — сообщила тогда пресс-служба УФСИН.

Однако Ольга с такими результатами проверки не согласилась и написала жалобу в прокуратуру.