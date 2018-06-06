Опять без урожая

Бык из колонии рыл землю, стоя на картошке, пока хозяйка огорода пряталась от него в доме. Истреблены клубника, укроп, лук, морковь — история, случившаяся три года назад, повторилась снова.
Летом 2015 года к нам обратилась псковичка Ольга Байкова, у которой есть дом в одном километре от Середки, где находится исправительная колония (ФКУ ИК-4). У колонии есть свое стадо коров, и пасет их пастух из числа заключенных. Эти-то коровы и вытоптали Ольгин огород, когда нерадивый пастух оставил их без присмотра.
Ольга сначала обратилась к начальнику колонии в надежде, что услышит хотя бы извинения, затем в нашу газету. Тогда мы переадресовали обращение Ольги в УФСИН, и там по нашей просьбе провели проверку. Однако по результатам этой проверки, с которой нас ознакомили, выходило, что коровы из колонии вовсе ни при чем.
«Доказательств, что именно крупный рогатый скот из колонии нанес ущерб огороду Ольги Байковой, нет. С человека, который пас коров, взято объяснение, он всегда был на месте и никуда не отлучался», — сообщила тогда пресс-служба УФСИН.
Однако Ольга с такими результатами проверки не согласилась и написала жалобу в прокуратуру.
Коровы между тем продолжали бесчинствовать и вытоптали еще пару огородов.
Фото Ольги Байковой
Прокуратура встала на сторону Ольги Байковой и подтвердила, что ее жалоба полностью обоснована. А служебную проверку, которую организовали в УФСИН, по мнению прокуратуры, провели с нарушениями. Прокуратура установила, что в нарушение инструкций о надзоре за осужденными в колонии не обеспечили должный надзор за бесконвойными осужденными. А они, в свою очередь, плохо выполняли обязанности по выпасу стада и позволили коровам разбежаться. По результатам проверки в адрес начальника УФСИН России по Псковской области тогда было внесено представление. В прокуратуре Ольге Байковой порекомендовали обратиться в суд и требовать компенсации ущерба.
В конце прошлой недели Ольга связалась с нами и рассказала, что история повторилась.
— Нас опять терроризируют коровы колонии, — говорит Ольга. — А теперь к ним еще и бешеный бык добавился. На людей бросается, сосед еле успел в дом заскочить, а у меня двое маленький детей. Я спустила собаку, думала, прогоним их, а бык на нас пошел, я палку кинула — и домой. Через какое-то время пришел пастух и угнал стадо.
Ольга вновь обратилась к администрации колонии, ей пообещали, что больше такого не повторится. Но Ольга не склонна верить их словам.
— Они так каждый год говорят, и все равно продолжается одно и то же, — говорит она. — А в этом году мы опять остались без урожая. Лук, морковку, укроп, клубнику перетоптали. И картошку всю перерыли. Этот огромный бык стоял и рыл землю прямо на нашей картошке.
Три года назад Ольга так и не подала в суд. Теперь говорит, стоит об этом подумать.