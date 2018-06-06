В Книгу рекордов

Организатор и режиссер мероприятий в сфере культуры Артём Татаренко придумал занять облупленную стену Большого зала областной филармонии картой Пскова. Графическая инсталляция должна разместиться на боковой стене, вид на которую открывается с задворков администрации города. Создание к Ганзейским дням нового туристического объекта Артём предложил для реализации в рамках инициированного главой региона Михаилом Ведерниковым проекта #Команда2018. О том, что будет представлять собой карта и какие ресурсы потребуются для воплощения идеи в жизнь, автор проекта рассказал «Псковской правде».
Начиналось все с прагматичной мысли. Работая в филармонии, я думал, как организовать ремонт стены. В итоге мысль трансформировалось в идею за счёт привлечения сторонних ресурсов сделать графическую инсталляцию и тем самым закрыть вопрос о ремонте.
Артём Татаренко,По словам автора проекта, инсталляция может представлять собой стилизованную под старину карту с современным содержанием. Размеры ее будут впечатляющими — ширина 25 метров, высота — 15 метров.
организатор и режиссер мероприятий в сфере культуры
— На карте можно обозначить все основные туристические и инфраструктурные объекты. В то же время не обязательно придерживаться полной документальной точности и перегружать рисунок всеми традиционными топографическими деталями. Также, на мой взгляд, будет логичной установка информационного мультиязычного стенда с расшифровкой обозначений на карте, государственной символикой, важнейшими датами и заслугами Пскова, — отмечает Артём.
У автора есть несколько эскизов, с которыми уже ознакомились специалисты:
Стена, предназначенная под карту, соседствует с закрытой на реставрацию библотекой имени Каверина и администрацией Пскова.
Фото Дарьи Хватковой
— Эскизы смотрел театральный художник Александр Николаев, подсказал, что можно сделать грунтование стены, с помощью которого удастся сымитировать поверхность старой бумаги. Использование простого контура и трафаретов позволит задействовать рабочих, не обладающих специальными художественными навыками. Картинка будет наноситься на стену с помощью световой проекции. Поэтому работы планируется проводить в вечернее время.
По словам Артёма, в Пскове есть все необходимые специалисты. Многие из них уже сообщили о готовности, если потребуется, участвовать в проекте:
— Я поговорил с людьми, которые занимаются высотными работами, в том числе ребятами, которые создали изображение коня высотой в 10 этажей на фасаде дома на Рижском проспекте. Мне назвали примерную стоимость — она небольшая, в один миллион можно уложиться. Работы возможно выполнить за летний сезон: должно хватить два-три месяца.
Также задумана установка козырька с подсветкой и водоотводами, имитирующего свернутый край карты. Для удобства на прилежащей площадке желательна перепланировка и установка дополнительных элементов благоустройства: скамеек, фонарей, чтобы эту карту подсветить. Пока что за городской администрацией находится парковка, но автор идеи имеет и на нее свои виды.
— Хорошо бы и автомобили туда не пускать, чтобы это была единая пешеходная зона — от Детского парка до музея, — говорит Артём.
Авторы проекта хотят превратить парковку перед стеной в пешеходную зону, которая продолжила бы Детский парк.
Фото Дарьи Хватковой
Карта Пскова в этом месте будет как нельзя кстати, уверен Артём. Площадка, на которой планируется поместить объект, удобная и хорошо просматриваемая, находится в историческом центре Пскова, на пересечении большинства туристических маршрутов, вблизи важных административных и исторических объектов.
— Карта может стать удобным наглядным пособием по истории родного края. Ее можно включать в любые туристические и образовательные программы. С обзора этой карты логично начинать экскурсии по Пскову, чтобы туристы сразу получали наглядное представление о городе, крепостных стенах и основных достопримечательностях, — отмечает автор проекта.
По словам Артёма, большинство псковичей, которые знают об этой идее, отзываются о ней положительно. Кроме того, масштабная карта может и прославить Псков:
— Можно отправить заявку о регистрации в книге рекордов России факта создания в Пскове самой большой в стране карты города.
Автор идеи надеется, что в рамках #Команда2018 с проектом познакомится как можно больше людей, готовых воплотить его в жизнь.
СПРАВКА
В Псковской области собирается большая команда активных и неравнодушных, тех, кто стремится сделать лучше жизнь в регионе. На сайте инициированного главой региона Михаилом Ведерниковым проекта #Команда2018 свои идеи разместили порядка 500 жителей области. Поэтому даже на первом масштабном форуме проекта познакомиться со всеми представленными на конкурс идеями было невозможно. В ближайших номерах «Псковская правда» будет информировать читателей об интересных и полезных для развития региона инициативах.