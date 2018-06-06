В Книгу рекордов

Организатор и режиссер мероприятий в сфере культуры Артём Татаренко придумал занять облупленную стену Большого зала областной филармонии картой Пскова. Графическая инсталляция должна разместиться на боковой стене, вид на которую открывается с задворков администрации города. Создание к Ганзейским дням нового туристического объекта Артём предложил для реализации в рамках инициированного главой региона Михаилом Ведерниковым проекта #Команда2018. О том, что будет представлять собой карта и какие ресурсы потребуются для воплощения идеи в жизнь, автор проекта рассказал «Псковской правде».

Начиналось все с прагматичной мысли. Работая в филармонии, я думал, как организовать ремонт стены. В итоге мысль трансформировалось в идею за счёт привлечения сторонних ресурсов сделать графическую инсталляцию и тем самым закрыть вопрос о ремонте.

— На карте можно обозначить все основные туристические и инфраструктурные объекты. В то же время не обязательно придерживаться полной документальной точности и перегружать рисунок всеми традиционными топографическими деталями. Также, на мой взгляд, будет логичной установка информационного мультиязычного стенда с расшифровкой обозначений на карте, государственной символикой, важнейшими датами и заслугами Пскова, — отмечает Артём.

ЗА ЛЕТНИЙ СЕЗОН

У автора есть несколько эскизов, с которыми уже ознакомились специалисты:

— Эскизы смотрел театральный художник Александр Николаев, подсказал, что можно сделать грунтование стены, с помощью которого удастся сымитировать поверхность старой бумаги. Использование простого контура и трафаретов позволит задействовать рабочих, не обладающих специальными художественными навыками. Картинка будет наноситься на стену с помощью световой проекции. Поэтому работы планируется проводить в вечернее время.

По словам Артёма, в Пскове есть все необходимые специалисты. Многие из них уже сообщили о готовности, если потребуется, участвовать в проекте:

— Я поговорил с людьми, которые занимаются высотными работами, в том числе ребятами, которые создали изображение коня высотой в 10 этажей на фасаде дома на Рижском проспекте. Мне назвали примерную стоимость — она небольшая, в один миллион можно уложиться. Работы возможно выполнить за летний сезон: должно хватить два-три месяца.

Также задумана установка козырька с подсветкой и водоотводами, имитирующего свернутый край карты. Для удобства на прилежащей площадке желательна перепланировка и установка дополнительных элементов благоустройства: скамеек, фонарей, чтобы эту карту подсветить. Пока что за городской администрацией находится парковка, но автор идеи имеет и на нее свои виды.

— Хорошо бы и автомобили туда не пускать, чтобы это была единая пешеходная зона — от Детского парка до музея, — говорит Артём.