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Общество

Ночная смена

Псковичи создали семью после встречи в милиции

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1 июня 2018 года, 09:53
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Судьба свела Светлану и Валерия Фёдоровых в отделе кадров псковской милиции. Оба пришли устраиваться на работу, а познакомившись, практически сразу же поженились. Отслужили, воспитали троих детей, которые теперь продолжают дело родителей. В преддверии празднования 300-летия российской полиции, которое отметят 5 июня, «Псковская правда» побывала в гостях у Фёдоровых — под погоны встает уже третье поколение этой семьи.

ТРИ ПОПЫТКИ

— С профессией я определилась в 9 классе, — рассказывает Светлана Фёдорова. — Сестра вышла замуж за милиционера, и у меня все сомнения, кем быть, отпали. В 8 классе я еще хотела идти учиться на моряка. Уже и документы в морское училище отослала, и вызов пришел, но мама запретила, ведь надо было ехать в Санкт-Петербург.

Окончив школу, Светлана из родной деревеньки Негорелицы Псковского района переехала в Псков, чтобы устроиться работать в милицию. В те времена, чтобы поступить в соответствующее учебное заведение, надо было иметь некоторый опыт работы в органах. А девушек в милицию брали очень неохотно. Светлане тоже пару раз отказали, но она не отчаялась. Несколько лет отработала секретарем судебного заседания, а в 19 лет все же устроилась на работу, о которой мечтала, и почти сразу познакомилась с будущим мужем.

— Мы с ним в отделе кадров и познакомились, вместе оформлялись. Он только что пришел из армии, и ему предложили работу в милиции. Потом судьба нас на время развела. А однажды он пришел меня менять со смены. Начали встречаться, через полгода подали заявление и поженились.

Пока встречались, прошли обучение на полугодовых курсах. Владение оружием, вождение мотоцикла с коляской, боевые искусства — никаких поблажек для девушек.

— Самым сложным для меня были отжимания, — улыбается Светлана. — Я до сих пор это делать не умею, а это физподготовка, которую надо было сдавать каждый год.

Светлана и ее муж несколько лет вместе служили в одном взводе, охраняли музеи города — Приказные и Поганкины палаты, Покровский комплекс, Мирожский монастырь.

Будучи заместителем командира взвода по охране музея-заповедника, Валерий перешел на должность помощника оперативного дежурного дежурной части УВД России по Псковской области, а затем шифровальщиком во второе спецотделение — начал с инспектора, дослужился до начальника. В звании подполковника вышел на пенсию.

Светлана службу начинала в звании рядового, потом получила сержанта. Немного поработав, поступила в псковский университет, получила высшее образование. Отработав пять лет в охране, перешла в инспекцию по делам несовершеннолетних ОВД Пскова, уже в офицерской должности.

А было время, когда присматривать за детьми приходилось соседям — обоих родителей поднимали по тревоге.
Фото из архива семьи Фёдоровых

ТРОЕ СВОИХ И ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧУЖИХ

— Раньше было проще работать с подростками, хотя и участок у меня был нелегкий — военный городок, Шабаны, Корытово, Орлецы. А все потому, что было у людей к милиции уважение. Помню, у меня на учете состояла девочка Юля. Прихожу как-то к ней домой, а открывает дверь мужчина, приглашает пройти. Я думала, что он меня приглашает, потому что девочка дома, а там стол накрыт, а за ним сидят пять-шесть мужчин, и все в наколках. Оказывается, у Юли брат вышел из тюрьмы, и они отмечали его возвращение. Я, конечно, струхнула — молодая, да еще и в форме. Я задом, задом — и ушла. Но при этом было какое-то чувство защищенности. Никто не смел сделать что-то плохое в отношении милиционера. Меня никто и никогда не оскорблял, один раз только цыганка на улице обозвала.

Прошло столько лет, а она до сих пор помнит поименно многих своих подопечных. Некоторые до сих пор подходят на улице и благодарят.

— Года два назад иду с рынка, а навстречу высоченный парень, в куртке летчика, и улыбается, а улыбка такая знакомая. И вдруг говорит: «Светлана Ивановна, а вы меня не узнаете? Я Сергей Яковлев из Орлецов. Помните?» Вспомнила. У него все хорошо — женат, ребенок.

80 детей на работе, трое — дома. Говорит, если бы не муж, не справилась бы с нагрузкой.

— Порой ведь и по ночам работать приходилось. Как-то девочка трехлетняя потерялась, так до трех часов ночи мы ее искали. К счастью, там все кончилось благополучно, но полночи работать пришлось. Мне было спокойно. Я знала, что мои дети накормлены и уложены спать. Были, правда, такие моменты, когда по тревоге вызывали нас обоих, тогда выручали соседи.

ГОРДОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ

Дети Светланы и Валерия давно выросли, у самих уже семьи. Все трое пошли по стопам родителей и служат в полиции.

Старший Алексей с профессией определился еще в средней школе. В 15 лет родители отвезли его в Суворовское Новочеркасское училище. Отучившись, он вернулся в Псков, поступил в школу милиции, а потом в Санкт-Петербургский университет МВД России. Этот вуз оканчивали все трое детей Фёдоровых.

— Алексей пошел в отца. Есть в нем задатки руководителя, умеет он строить отношения с подчиненными. Дослужился уже до полковника, занимает значительную должность. Неоднократно был в Чечне и Ингушетии. Попереживать, конечно, пришлось. Каждое утро, пока он там находился, наш день начинался с новостей — смотрели, все ли тихо. Отец свой первый инфаркт получил, когда сына контузило во время контртеррористической операции.

Двойняшки Ольга и Игорь, названные в честь знаменитых на Псковщине князя и княгини, пришли в полицию разными путями.

— Дочка сразу определилась, а я ее еще и переубедить пыталась. Она даже на филологический факультет псковского университета поступила с моей подачи, но год проучилась и ушла. Сейчас работает следователем. Мужа тоже встретила в полиции, он в Росгвардии служит. А младший сын вроде как изначально и не собирался в правоохранительные органы идти. Окончил сельскохозяйственный техникум, отслужил в армии, но и его судьба привела в полицию. Сейчас — замкомандира отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по городу Пскову.

У Фёдоровых пятеро внуков. Самый старший Виктор уже вступил в ряды юнармии, принимает самое активное участие во всех сборах и мероприятиях.

— Переживаю за всех. Сейчас очень сложно работать, требования высокие, постоянный некомплект. Когда мы служили, то и квартиру получили, и в сад милицейский дети ходили, и лагерь для них на лето организовывали. А сейчас вроде в законе все льготы прописаны, а по факту ничего нет — сами крутятся, как могут. Тяжело, конечно, но если вдруг недовольство высказывают, то всегда говорю им: «Присягу давали. Теперь все тяготы терпите». 

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