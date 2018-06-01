Ночная смена

Судьба свела Светлану и Валерия Фёдоровых в отделе кадров псковской милиции. Оба пришли устраиваться на работу, а познакомившись, практически сразу же поженились. Отслужили, воспитали троих детей, которые теперь продолжают дело родителей. В преддверии празднования 300-летия российской полиции, которое отметят 5 июня, «Псковская правда» побывала в гостях у Фёдоровых — под погоны встает уже третье поколение этой семьи.

ТРИ ПОПЫТКИ

— С профессией я определилась в 9 классе, — рассказывает Светлана Фёдорова. — Сестра вышла замуж за милиционера, и у меня все сомнения, кем быть, отпали. В 8 классе я еще хотела идти учиться на моряка. Уже и документы в морское училище отослала, и вызов пришел, но мама запретила, ведь надо было ехать в Санкт-Петербург. Окончив школу, Светлана из родной деревеньки Негорелицы Псковского района переехала в Псков, чтобы устроиться работать в милицию. В те времена, чтобы поступить в соответствующее учебное заведение, надо было иметь некоторый опыт работы в органах. А девушек в милицию брали очень неохотно. Светлане тоже пару раз отказали, но она не отчаялась. Несколько лет отработала секретарем судебного заседания, а в 19 лет все же устроилась на работу, о которой мечтала, и почти сразу познакомилась с будущим мужем. — Мы с ним в отделе кадров и познакомились, вместе оформлялись. Он только что пришел из армии, и ему предложили работу в милиции. Потом судьба нас на время развела. А однажды он пришел меня менять со смены. Начали встречаться, через полгода подали заявление и поженились. Пока встречались, прошли обучение на полугодовых курсах. Владение оружием, вождение мотоцикла с коляской, боевые искусства — никаких поблажек для девушек. — Самым сложным для меня были отжимания, — улыбается Светлана. — Я до сих пор это делать не умею, а это физподготовка, которую надо было сдавать каждый год. Светлана и ее муж несколько лет вместе служили в одном взводе, охраняли музеи города — Приказные и Поганкины палаты, Покровский комплекс, Мирожский монастырь. Будучи заместителем командира взвода по охране музея-заповедника, Валерий перешел на должность помощника оперативного дежурного дежурной части УВД России по Псковской области, а затем шифровальщиком во второе спецотделение — начал с инспектора, дослужился до начальника. В звании подполковника вышел на пенсию. Светлана службу начинала в звании рядового, потом получила сержанта. Немного поработав, поступила в псковский университет, получила высшее образование. Отработав пять лет в охране, перешла в инспекцию по делам несовершеннолетних ОВД Пскова, уже в офицерской должности.

ТРОЕ СВОИХ И ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧУЖИХ

— Раньше было проще работать с подростками, хотя и участок у меня был нелегкий — военный городок, Шабаны, Корытово, Орлецы. А все потому, что было у людей к милиции уважение. Помню, у меня на учете состояла девочка Юля. Прихожу как-то к ней домой, а открывает дверь мужчина, приглашает пройти. Я думала, что он меня приглашает, потому что девочка дома, а там стол накрыт, а за ним сидят пять-шесть мужчин, и все в наколках. Оказывается, у Юли брат вышел из тюрьмы, и они отмечали его возвращение. Я, конечно, струхнула — молодая, да еще и в форме. Я задом, задом — и ушла. Но при этом было какое-то чувство защищенности. Никто не смел сделать что-то плохое в отношении милиционера. Меня никто и никогда не оскорблял, один раз только цыганка на улице обозвала. Прошло столько лет, а она до сих пор помнит поименно многих своих подопечных. Некоторые до сих пор подходят на улице и благодарят. — Года два назад иду с рынка, а навстречу высоченный парень, в куртке летчика, и улыбается, а улыбка такая знакомая. И вдруг говорит: «Светлана Ивановна, а вы меня не узнаете? Я Сергей Яковлев из Орлецов. Помните?» Вспомнила. У него все хорошо — женат, ребенок. 80 детей на работе, трое — дома. Говорит, если бы не муж, не справилась бы с нагрузкой. — Порой ведь и по ночам работать приходилось. Как-то девочка трехлетняя потерялась, так до трех часов ночи мы ее искали. К счастью, там все кончилось благополучно, но полночи работать пришлось. Мне было спокойно. Я знала, что мои дети накормлены и уложены спать. Были, правда, такие моменты, когда по тревоге вызывали нас обоих, тогда выручали соседи.

ГОРДОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ