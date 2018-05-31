Песня для Галины

Более 120 тысяч за первые сутки собрал видеоклип на песню «Буду белой» студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Галины Соколовой и Тимофея Никогосова.

ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ ДЕВУШКА

Я очень давно занимаюсь музыкой, в свое время окончил музыкальную школу. Песни писал тоже всегда, но что-то более-менее качественное стало получаться в последнее время. Тимофей Никогосов

В конце прошлого года у Тимофея возникла идея написать песни для студентов эстрадного отделения. Пока писал, обратил внимание на студентку 2 курса специальности «Музыкальное искусство эстрады» колледжа Галину Соколову. Девушка родом из Великих Лук, музыкой увлекается с самого детства. В 8 лет родители отдали ее в великолукскую музыкальную школу им. М. П. Мусоргского. Годы обучения лишь утвердили девушку в мысли, что музыка – важная часть ее жизни. - С Галей мы учимся на разных отделениях, - говорит Тимофей. - Знакомы с прошлого года, но до проекта не общались - то ли я стеснялся предложить сделать что-то вместе, то ли ждал момента, когда родится подходящая песня. Галя очень выделяется на фоне остальных студентов - трудолюбивая и целеустремленная девушка, активная, энергичная, зажигательная. Думаю, если будет много работать и развиваться, рано или поздно станет большой артисткой. Так вот, когда я начал писать «Буду белой», то понял, что ни технически, ни эмоционально никто не сможет спеть ее лучше Галины. Песню Тимофей написал довольно быстро – с первого демо до готовой версии трека прошел всего месяц. Премьеру сделали в колледже 27 мая во время концерта студентов. - Пользуясь случаем, хотел бы от всей души сказать спасибо Ирине Владимировне Галковской, преподавателю колледжа, - говорит Тимофей. - Она помогала и всячески поддерживала все мои идеи. Без нее не случилось бы этой работы!

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БОСИКОМ ПО ПОЛЮ

А вот идея снять на песню клип пришла Галине. Она же стала его главной героиней. - Я стараюсь прочувствовать каждую песню, которую беру в свой репертуар, - объясняет девушка. - Думаю, тема несчастливой любви знакома каждому, так что песня мне близка. Я ее исполнила, и когда мы с Тимофеем решили снять клип, то сразу поняли, что хотим все сделать сами, не задействовав посторонних людей. Сниматься в клипе Галине пришлось впервые. Говорит, что от процесса получила огромное удовольствие. - Мне кажется, каждая девушка любит что-то из себя строить на камеру, я не исключение, - признается она. - Конечно, было интересно пробовать показывать разные эмоции на камеру. В тот момент, когда мы снимали клип, я чувствовала себя актрисой. У меня давно была мечта сняться в клипе, и вот снялась, да еще и в главной роли. Клип ребята снимали в течение двух месяцев, выкраивая время между занятиями в колледже. Уверяют, что денег на съемку почти не потратили - Тимофей придумал сюжет, сам снял клип, срежиссировал и смонтировал его. - Первые кадры в поле снимали третьего апреля, - рассказывает молодой человек. - В этот день в Пскове только сошел снег. По моей задумке Галя должна была бежать босиком. Но в итоге босиком мы сняли всего один дубль, было очень холодно. Многих зрителей смутила концовка видеоклипа. Некоторым, по их признанию, она даже испортила впечатления от работы в целом. - Да, вопросов о концовке очень много, - подтверждает Тимофей. – Но я не хочу давать какую- то конкретную точку зрения. Наверное, мне хотелось изобразить своего героя крайне самовлюбленным и эгоистичным человеком. Поэтому даже в постели девушка застает его с самим собой. А вообще, каждый может понять клип по-своему, в этом и есть ценность искусства.

ПЕРВЫЙ АЛЬБОМ

За первые сутки публикации на канале YouTube видеоклип собрал более 120 тысяч просмотров. - Результатов таких не ожидали, конечно, это приятная неожиданность, - признается Тимофей. - Да, наверное, это популярность. Но я отношусь к этому спокойно, в моей жизни бывали подобные успехи, просто не столь крупные. Очень хочется делать действительно хорошую музыку, писать красивые, глубокие стихи и нести это людям. Красоты и искренности очень не хватает в современной музыке. В ближайшее время ребята намерены начать писать свой первый альбом. - Надеюсь, в нем я смогу максимально раскрыться как автор и композитор, а Галя - как настоящая артистка, - говорит Тимофей. Ну, а буквально через пару недель он оканчивает колледж по специальности педагог, музыковед. Планирует учиться дальше как звукорежиссер или аранжировщик. В планах Галины также успешно завершить учебу, поступить в вуз и выступать на большой сцене.